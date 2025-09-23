1 órája
Fontos közleményt adott ki a vízszolgáltató, vízhiányra kell készülni több kalocsai utcában
Rekonstrukciós munkálatok kezdődnek Kalocsán. A Kiskunvíz Kft. vízszolgáltatás-kiesésre hívja fel a lakosság figyelmét.
A Kiskunvíz Kft. tájékoztatja a helyi lakosokat, hogy az új ivóvíz-gerincvezeték élőre kötése miatt szeptember 23-án, kedden és szeptember 24-én, szerdán 8 és 14 óra között teljes vízhiány várható.
A Kiskunvíz Kft. részletesen tájékoztat
Mint írják, teljes vízhiány várható Kalocsán a Tímár Kálmán utca, a Fillér utca, a Kishalasi sor 1–3–5–7., a Gábor Áron utca 2–4–6., valamint a Széchenyi utca 47–49–51. szám alatt.
A rekonstrukció részeként cserélik az ivóvízhálózatot és az ingatlanokat bekötő vezetékeket, továbbá átépítik a keresztező utcák csomópontjait is.
A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy előzetesen tájékozódjanak a vízszolgáltatás szünetelésének időpontjáról, és értesítsék az érintett utcákban élő idősebb lakosokat is. Emellett javasolják, hogy mindenki gondoskodjon elegendő ivóvíz, valamint egyéb célra használható csapvíz tárolásáról.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!