1 órája
Fedezd fel a Kiskunság kincseit – jubileumi programsorozattal készül az 50 éves Kiskunsági Nemzeti Park
Hazánk második nemzeti parkja idén ünnepli fennállásának 50 éves évfordulóját. A Kiskunsági Nemzeti Park kiváló szakemberei e jeles alkalmat több helyszínen izgalmas programokkal szeretnék emlékezetessé tenni, a természetkedvelők nagy örömére.
A jubileumi programok szeptember 7. és 13. között zajlanak. Íme egy kis kedvcsináló a Kiskunsági Nemzeti Park rendezvénysorozatához.
Kiskunsági Nemzeti Park ünnepi rendezvénysorozatának programjai
• Szeptember 7. vasárnap: Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpont, Izsák
16 órakor megnyitja kapuit a Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpont. A közönség megismerheti a létesítményt, valamint rövid gyalogos túrát tehet a nemrég megújult Aqua Colun tanösvényen. Szakmai előadást hallgathatnak meg a „A Kolon-tó az elmúlt fél évszázadban” címmel, majd az est beköszöntével csillagászati távcsöves bemutatón figyelhetik meg a teljes holdfogyatkozást. Közben természetismereti játékok és lovaskocsis túrák is várják az érdeklődőket.
• Szeptember 8–12.: Természet Háza Látogatóközpont, Kecskemét
A hét folyamán, hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között a látogatóközpont regisztrációs jeggyel tekinthető meg, a foglalkozásokon való részvétel pedig kedvezményesen, féláron vehető igénybe.
• Szeptember 8. hétfő: Természet Háza Látogatóközpont, Kecskemét
9:00 és 18:00 – Kik lábatlankodnak a Duna-Tisza közén? – A rákosi vipera és más hüllők a Kiskunságban címmel interaktív előadás keretében mutatják be a Kiskunságban élő hüllőket. A bemutató során kiemelt figyelmet kap a rákosi vipera.
• Szeptember 9. kedd: Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhely, Szatymaz (I. körzet Tanya 70.)
A 17:30-kor kezdődő rendezvényen rövid „barangolás” lesz a Kiskunsági Nemzeti Park és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén a kiállítás segítségével. A Kurgán Házban megismerhetik a kunhalmok kialakulása mellett, azok természetvédelmi jelentőségét is. Honfoglaláskori leletek is szerepet kapnak a rendezvényen.
• Szeptember 10. szerda: Puszta Kapuja Információs Központ, Bugac
18 és 20 óra között „Három helyi érték” avagy ritka fajok Bugacon című program során megismerhetik a résztvevők Bugac három legjelentősebb természeti kincsét, az ürgét, a fűrészlábú szöcskét és a rákosi viperát. Az interaktív előadás keretében a természetvédelmi jelentőségük mellett, számos érdekességeket is megtudhatnak e ritka állatfajok életmódjáról.
• Szeptember 11. csütörtök: Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhely Szatymaz
10 és 12 óra között Természet-lesen program során tárlatvezetés és természethez köthető érdekességek mikroszkópos, távcsöves megfigyelése várja az óvodás és kisiskolás korosztályt.
• Szeptember 11. csütörtök: Természet Háza Látogatóközpont, Kecskemét
9 és 18 óra között Kik lábatlankodnak a Duna-Tisza közén? – A rákosi vipera és más hüllők a Kiskunságban című interaktív előadás keretében mutatják be a Kiskunságban élő hüllőket. A bemutató során kiemelt figyelmet kap a rákosi vipera.
• Szeptember 12. péntek: Beretzk Péter kilátó, Szatymaz
16 és 20 óra között a közönség megismerkedhet a szegedi Fehér-tó kialakulásával, természetvédelmi jelentőségével, valamint a leggyakoribb madárfajaival. A Beretzk Péter kilátótól a Sirály tanösvény vadregényes szakaszán és a szegedi Fehér-tó gátján visz az út a halastórendszer szívébe, ahol megtudható, ki volt a Fehér-tó atyja.
• Szeptember 12. péntek: Puszta Kapuja Információs Központ, Bugac
17:30 és 19:30 között kora őszi séta lesz Bugacon, a napnyugtában. A túra során megismerhetik az érdeklődők Bugac természeti kincseit.
• Szeptember 13. szombat: Sztyeppék Háza Oktatóközpont, Kunszentmiklós
8 és 14 óra között családi napot tartanak. Az ingyenes programon lesz többek között madárgyűrűző bemutató, odúkészítés és pusztai séta is szakvezetéssel.
