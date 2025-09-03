szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Évforduló

1 órája

Fedezd fel a Kiskunság kincseit – jubileumi programsorozattal készül az 50 éves Kiskunsági Nemzeti Park

Címkék#programsoroló#jubileum#ünnep#Kiskunsági Nemzeti Park

Hazánk második nemzeti parkja idén ünnepli fennállásának 50 éves évfordulóját. A Kiskunsági Nemzeti Park kiváló szakemberei e jeles alkalmat több helyszínen izgalmas programokkal szeretnék emlékezetessé tenni, a természetkedvelők nagy örömére.

Sebestyén Hajnalka

A jubileumi programok szeptember 7. és 13. között zajlanak. Íme egy kis kedvcsináló a Kiskunsági Nemzeti Park rendezvénysorozatához. 

50 éves a Kiskunsági Nemzeti Park
Jubileumi programsorozattal készül az 50 éves Kiskunsági Nemzeti Park
Forrás: knp.hu

Kiskunsági Nemzeti Park ünnepi rendezvénysorozatának programjai

• Szeptember 7. vasárnap: Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpont, Izsák

16 órakor megnyitja kapuit a Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpont. A közönség megismerheti a létesítményt, valamint rövid gyalogos túrát tehet a nemrég megújult Aqua Colun tanösvényen. Szakmai előadást hallgathatnak meg a „A Kolon-tó az elmúlt fél évszázadban” címmel, majd az est beköszöntével csillagászati távcsöves bemutatón figyelhetik meg a teljes holdfogyatkozást. Közben természetismereti játékok és lovaskocsis túrák is várják az érdeklődőket.

• Szeptember 8–12.: Természet Háza Látogatóközpont, Kecskemét 

A hét folyamán, hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között a látogatóközpont regisztrációs jeggyel tekinthető meg, a foglalkozásokon való részvétel pedig kedvezményesen, féláron vehető igénybe.

• Szeptember 8. hétfő: Természet Háza Látogatóközpont, Kecskemét 

9:00 és 18:00 – Kik lábatlankodnak a Duna-Tisza közén? – A rákosi vipera és más hüllők a Kiskunságban címmel interaktív előadás keretében mutatják be a Kiskunságban élő hüllőket. A bemutató során kiemelt figyelmet kap a rákosi vipera.

• Szeptember 9. kedd: Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhely, Szatymaz (I. körzet Tanya 70.)

A 17:30-kor kezdődő rendezvényen rövid „barangolás” lesz a Kiskunsági Nemzeti Park és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén a kiállítás segítségével. A Kurgán Házban megismerhetik a kunhalmok kialakulása mellett, azok természetvédelmi jelentőségét is. Honfoglaláskori leletek is szerepet kapnak a rendezvényen. 

• Szeptember 10. szerda: Puszta Kapuja Információs Központ, Bugac

18 és 20 óra között „Három helyi érték” avagy ritka fajok Bugacon című program során megismerhetik a résztvevők Bugac három legjelentősebb természeti kincsét, az ürgét, a fűrészlábú szöcskét és a rákosi viperát. Az interaktív előadás keretében a természetvédelmi jelentőségük mellett, számos érdekességeket is megtudhatnak e ritka állatfajok életmódjáról.

• Szeptember 11. csütörtök: Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhely Szatymaz

10 és 12 óra között Természet-lesen program során tárlatvezetés és természethez köthető érdekességek mikroszkópos, távcsöves megfigyelése várja az óvodás és kisiskolás korosztályt.

• Szeptember 11. csütörtök: Természet Háza Látogatóközpont, Kecskemét 

9 és 18 óra között  Kik lábatlankodnak a Duna-Tisza közén? – A rákosi vipera és más hüllők a Kiskunságban című interaktív előadás keretében mutatják be a Kiskunságban élő hüllőket. A bemutató során kiemelt figyelmet kap a rákosi vipera.

• Szeptember 12. péntek: Beretzk Péter kilátó, Szatymaz

16 és 20 óra között a közönség megismerkedhet a szegedi Fehér-tó kialakulásával, természetvédelmi jelentőségével, valamint a leggyakoribb madárfajaival. A Beretzk Péter kilátótól a Sirály tanösvény vadregényes szakaszán és a szegedi Fehér-tó gátján visz az út a halastórendszer szívébe, ahol megtudható, ki volt a Fehér-tó atyja.

• Szeptember 12. péntek: Puszta Kapuja Információs Központ, Bugac

17:30 és 19:30 között kora őszi séta lesz Bugacon, a napnyugtában. A túra során megismerhetik az érdeklődők Bugac természeti kincseit.

• Szeptember 13. szombat: Sztyeppék Háza Oktatóközpont, Kunszentmiklós

8 és 14 óra között családi napot tartanak. Az ingyenes programon lesz többek között madárgyűrűző bemutató, odúkészítés és pusztai séta is szakvezetéssel. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu