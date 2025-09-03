Fedezd fel a Kiskunság kincseit – jubileumi programsorozattal készül az 50 éves Kiskunsági Nemzeti Park

A jubileumi programok szeptember 7. és 13. között zajlanak. Íme egy kis kedvcsináló a Kiskunsági Nemzeti Park rendezvénysorozatához.

Jubileumi programsorozattal készül az 50 éves Kiskunsági Nemzeti Park

Forrás: knp.hu

Kiskunsági Nemzeti Park ünnepi rendezvénysorozatának programjai

• Szeptember 7. vasárnap: Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpont, Izsák

16 órakor megnyitja kapuit a Kolon-tavi Fürkésző Oktatóközpont. A közönség megismerheti a létesítményt, valamint rövid gyalogos túrát tehet a nemrég megújult Aqua Colun tanösvényen. Szakmai előadást hallgathatnak meg a „A Kolon-tó az elmúlt fél évszázadban” címmel, majd az est beköszöntével csillagászati távcsöves bemutatón figyelhetik meg a teljes holdfogyatkozást. Közben természetismereti játékok és lovaskocsis túrák is várják az érdeklődőket.

• Szeptember 8–12.: Természet Háza Látogatóközpont, Kecskemét

A hét folyamán, hétfőtől péntekig 9 és 18 óra között a látogatóközpont regisztrációs jeggyel tekinthető meg, a foglalkozásokon való részvétel pedig kedvezményesen, féláron vehető igénybe.

• Szeptember 8. hétfő: Természet Háza Látogatóközpont, Kecskemét

9:00 és 18:00 – Kik lábatlankodnak a Duna-Tisza közén? – A rákosi vipera és más hüllők a Kiskunságban címmel interaktív előadás keretében mutatják be a Kiskunságban élő hüllőket. A bemutató során kiemelt figyelmet kap a rákosi vipera.

• Szeptember 9. kedd: Kurgán Természetvédelmi Bemutatóhely, Szatymaz (I. körzet Tanya 70.)

A 17:30-kor kezdődő rendezvényen rövid „barangolás” lesz a Kiskunsági Nemzeti Park és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területén a kiállítás segítségével. A Kurgán Házban megismerhetik a kunhalmok kialakulása mellett, azok természetvédelmi jelentőségét is. Honfoglaláskori leletek is szerepet kapnak a rendezvényen.

• Szeptember 10. szerda: Puszta Kapuja Információs Központ, Bugac

18 és 20 óra között „Három helyi érték” avagy ritka fajok Bugacon című program során megismerhetik a résztvevők Bugac három legjelentősebb természeti kincsét, az ürgét, a fűrészlábú szöcskét és a rákosi viperát. Az interaktív előadás keretében a természetvédelmi jelentőségük mellett, számos érdekességeket is megtudhatnak e ritka állatfajok életmódjáról.