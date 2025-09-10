A nyolc órás keresőakció után megtalálták az eltűnt kiskunhalasi kislányt

Hatalmas riadalmat keltett egy 13 éves kiskunhalasi kislány eltűnése, akit a rendőrség és a polgárőrség közös munkájának köszönhetően sikerült megtalálni. A kislány nyolc óra keresés után, épségben került elő.

Eltűnt kiskunhalasi kislányt keresett a rendőrség

Fotó: Kuris István László Facebook-oldala

Nagyszabású keresés indult a kiskunhalasi kislányért

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság szeptember 9-én kapta a bejelentést a fiatalkorú eltűnéséről. A hatóságok azonnal körözést adtak ki, majd nagyszabású keresőakció indult.

A műveletben 19 rendőr, 6 polgárőr és egy keresőkutya vett részt, akik a város útjait, valamint a közlekedő járműveket is átvizsgálták. A buszállomáson és a városból kivezető utakon is ellenőrzések zajlottak, ami ideiglenesen lassította a forgalmat.

Nyolc órás kitartó kutatás után végül épségben megtalálták a kislányt, akit biztonságba helyeztek.

Az alpolgármester is köszönetet nyilvánított

A keresésben való összefogást Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere is méltatta. Mint írta, egy másik feladata közben rendőrautóban ülve maga is látta a helyi erők munkáját.

Az alpolgármester a közösségi oldalán köszönte meg mindazok segítségét, akik részt vettek az akcióban:

„Elismerés a Kiskunhalasi Városőrség és Polgárőr Egyesületnek, (...) kézfogás az autóbuszok sofőreinek és a türelmes utasoknak, akik az autóbuszállomáson vagy épp a városból kivezető utakon élték meg a keresés pillanatait a buszok ellenőrzésekor. Különösen is hálásak lehetünk a közlekedésben autósként részt vevőknek, akik türelemmel fogadták és bizonyára érdeklődéssel figyelték a keresőkutya belvárosi munkáját.”

Példás együttműködés a hatóságok és civilek között

Az eset ismét rávilágított arra, mennyire fontos a rendőrség, a polgárőrök és a civilek együttműködése. A gyors és szervezett keresésnek köszönhetően a kislány rövid időn belül előkerült, így megelőzve egy lehetséges tragédiát.