1 órája
A nyolc órás keresőakció után megtalálták az eltűnt kiskunhalasi kislányt
Nagy volt a riadalom Kiskunhalason. Mint arról korábban beszámoltunk, kedden eltűnt egy gyermek, akit a rendőrök és polgárőrök nagyszabású keresés után, nyolc óra elteltével épségben megtaláltak. Az alpolgármester köszönetet mondott a kiskunhalasi kislány keresésében közreműködőknek.
Hatalmas riadalmat keltett egy 13 éves kiskunhalasi kislány eltűnése, akit a rendőrség és a polgárőrség közös munkájának köszönhetően sikerült megtalálni. A kislány nyolc óra keresés után, épségben került elő.
Nagyszabású keresés indult a kiskunhalasi kislányért
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság szeptember 9-én kapta a bejelentést a fiatalkorú eltűnéséről. A hatóságok azonnal körözést adtak ki, majd nagyszabású keresőakció indult.
A műveletben 19 rendőr, 6 polgárőr és egy keresőkutya vett részt, akik a város útjait, valamint a közlekedő járműveket is átvizsgálták. A buszállomáson és a városból kivezető utakon is ellenőrzések zajlottak, ami ideiglenesen lassította a forgalmat.
Nyolc órás kitartó kutatás után végül épségben megtalálták a kislányt, akit biztonságba helyeztek.
Az alpolgármester is köszönetet nyilvánított
A keresésben való összefogást Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere is méltatta. Mint írta, egy másik feladata közben rendőrautóban ülve maga is látta a helyi erők munkáját.
Az alpolgármester a közösségi oldalán köszönte meg mindazok segítségét, akik részt vettek az akcióban:
„Elismerés a Kiskunhalasi Városőrség és Polgárőr Egyesületnek, (...) kézfogás az autóbuszok sofőreinek és a türelmes utasoknak, akik az autóbuszállomáson vagy épp a városból kivezető utakon élték meg a keresés pillanatait a buszok ellenőrzésekor. Különösen is hálásak lehetünk a közlekedésben autósként részt vevőknek, akik türelemmel fogadták és bizonyára érdeklődéssel figyelték a keresőkutya belvárosi munkáját.”
Példás együttműködés a hatóságok és civilek között
Az eset ismét rávilágított arra, mennyire fontos a rendőrség, a polgárőrök és a civilek együttműködése. A gyors és szervezett keresésnek köszönhetően a kislány rövid időn belül előkerült, így megelőzve egy lehetséges tragédiát.
