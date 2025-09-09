szeptember 9., kedd

Anyakönyv

2 órája

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Címkék#anyakönyv#született#meghalt

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Tapodi Kálmán

Mutatjuk a friss kiskunhalasi anyakönyvi híreket.

kiskunhalasi anyakönyvi híreket, sok gyermek született,
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Születtek: Facskó Soma (édesanyja neve: Horváth Diána) Szeged, Kelle Attila Marcell (Varga Brigitta) Jánoshalma, Zádori Nolen (Pataki Erika Beáta) Üllés, Bozóki Panna (Varga Zsófia) Kiskunfélegyháza,Toma-Csányi Szofia (Csányi Zita) Csólyospálos, Vér Abigél (Kismók Gabriella) Kiskunhalas, Bartal Benedek (Kőhegyi Bernadett) Kalocsa, Tóbiás Anna Luca (Terhes Éva) Szeged, Frigyik Zétény (Sulyok Mercédesz) Tompa.

Házasságot kötöttek: Törteli Imre és Dr. Rédei Bernadett, Fodor Ádám és Oláh Judit, Balázs Imre és Varga Vivien,Kocsenda Krisztián és Szeri Gréta, Halasi László és Boros Réka.

Meghaltak: Fejes Antal Imre (Kiskunhalas), Balázs Piri Imre (Tompa), Fenyvesi Imréné Kőrösi Ilona (Kiskunhalas), Karácsony Zsigmond (Kiskunhalas), Gorjánác Józsefné Katona Rozália (Balotaszállás), Biró Sándor (Bócsa), Czeglédi István (Csengőd), Gulyás Károlyné Bató Erzsébet (Páhi).

 

