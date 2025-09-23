10 órája
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Ezek a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Születtek: Fekete Maja (édesanyja neve: Bartók Zsanett) Kaskantyú, Krisztin Milán (Török Tímea) Zsana, Csendőr Abigél (Szombati Mirtill Edit) Kecel, Szilágyi Dominik (Plesa Adriana) Jászszentlászló, Nemes Nara (Szabados Tímea Magdolna) Szeged, Cserényi Gábor (Patyi Enikő) Kiskunmajsa, Kőrösi Alex (Kertész-Farkas Réka) Baja, Baics Attila (Dózsa Andrea) Zsana, Mészáros Szófia Zoja (Szabó Alexandra) Jánoshalma, Sarkadi Emma Csenge (Posztobányi Vanda) Kiskunhalas, Földi Evolett (Nikli Andrea) Soltvadkert, Rehák-Farbas Alex (Farbas Izabella) Deszk, Rehák-Farbas Nikola (Farbas Izabella) Deszk, Kiss Viktória Rebeka (Nemes Tímea) Uszód.
Házasságot kötöttek: Kis-Szabó Márk Sándor és Sütő Krisztina, Purak Richárd és Surányi Szilvia, Mihálka Arnold és Benke Renáta, Nánássy György és Bázsa Szilvia.
Meghaltak: Lakos Lászlóné Ancsa-Molnár Margit (Kiskunhalas), Rónási István Antalné Berkó Zsuzsanna (Tompa), Csankó Árpád (Kiskunhalas), Scharerné Pápai Ildikó (Kiskunhalas), Móczár Imre Jánosné Tóth Rozália (Bócsa), Bodor Istvánné Podobni Erzsébet (Kiskőrös), Vörös István (Kiskunhalas), Király József (Kiskunhalas), Babenyecz Tiborné Balogh Ilona (Kiskunmajsa), Dobos Józsefné Simon Piroska (Jánoshalma), Dudás Sándor (Kiskunhalas).
