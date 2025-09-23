szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Szeptember

56 perce

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Tapodi Kálmán

Ezek a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Születtek: Fekete Maja (édesanyja neve: Bartók Zsanett) Kaskantyú, Krisztin Milán (Török Tímea) Zsana, Csendőr Abigél (Szombati Mirtill Edit) Kecel, Szilágyi Dominik (Plesa Adriana) Jászszentlászló, Nemes Nara (Szabados Tímea Magdolna) Szeged, Cserényi Gábor (Patyi Enikő) Kiskunmajsa, Kőrösi Alex (Kertész-Farkas Réka) Baja, Baics Attila (Dózsa Andrea) Zsana, Mészáros Szófia Zoja (Szabó Alexandra) Jánoshalma, Sarkadi Emma Csenge (Posztobányi Vanda) Kiskunhalas, Földi Evolett (Nikli Andrea) Soltvadkert, Rehák-Farbas Alex (Farbas Izabella) Deszk, Rehák-Farbas Nikola (Farbas Izabella) Deszk, Kiss Viktória Rebeka (Nemes Tímea) Uszód.

Házasságot kötöttek: Kis-Szabó Márk Sándor és Sütő Krisztina, Purak Richárd és Surányi Szilvia, Mihálka Arnold és Benke Renáta, Nánássy György és Bázsa Szilvia.

Meghaltak: Lakos Lászlóné Ancsa-Molnár Margit (Kiskunhalas), Rónási István Antalné Berkó Zsuzsanna (Tompa), Csankó Árpád (Kiskunhalas), Scharerné Pápai Ildikó (Kiskunhalas), Móczár Imre Jánosné Tóth Rozália (Bócsa), Bodor Istvánné Podobni Erzsébet (Kiskőrös), Vörös István (Kiskunhalas), Király József (Kiskunhalas), Babenyecz Tiborné Balogh Ilona (Kiskunmajsa), Dobos Józsefné Simon Piroska (Jánoshalma), Dudás Sándor (Kiskunhalas).

