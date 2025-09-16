szeptember 16., kedd

Kiskunhalas

1 órája

Kiskunhalasi anyakönyvi hírek

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

Tapodi Kálmán

Ezek a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek.

kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Itt vannak a friss kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Születtek: Kohi Jáhel (édesanyja neve: Pál Eszter) Kecskemét, Polereczki Petra (Czirkó Nelli Éva) Kiskőrös, Mig Levente (Andrucsák Viktória Judit) Mórahalom, Volovár Zselyke (Farkas Anita) Kiskunhalas, Kádár Luca (Kovács Dóra) Páhi, Petrov Borka Flóra (Gajdán Alexandra Mária) Szeged, Dusnoki Ádám (Nátrán Kitti) Dunapataj, Csercses Elena Krisztina (Bleszák Tímea Ibolya) Kecel, Kuklis Dávid Antal (Dóczi Erika) Kiskunhalas, Pintér Léna (Terbe Ildikó Zsófia) Kiskunmajsa, Kolompár Hanna Ájlin (Kolompár Ramóna) Kiskunhalas, Mogyoró Mirabell (Kovács Klaudia) Kiskunfélegyháza, Bozsák Bottyán (Szűcs Nikoletta) Zákányszék, Kovács Zétény (Pásztor Tímea) Szeged.

Házasságot kötöttek: Kovács László és Ács Dzsenifer Szilvia, Szabó Márk és Horváth Mónika,  Fenyvesi Dávid és Csapi Piroska, Juhász Tamás és Kósa Ildikó, Kajdacsi-Kovács Tamás és Sárvári Kitti.

Meghaltak: Vass Jánosné Kothencz Julianna (Tabdi), Szöllősy György Tiborné Haszilló Erzsébet (Kiskunhalas), Kószó József (Kiskunhalas), Csontos Imre (Kiskunmajsa).

 

 

