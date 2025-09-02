54 perce
Kiskunhalasi anyakönyvi hírek
Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Ezek a friss, augusztus végi kiskunhalasi anyakönyvi hírek.
Születtek: Lucza János (édesanyja neve: Horváth Kinga) Kiskőrös, Varga-Dudás Zoé (Dobó Zsanett) Kiskunmajsa, Baracskai Anna (Andó Anita) Csengőd, Horváth Elina (Szudóczki Bettina) Szank, Aradi Noel (Kőrösi Henrietta) Kiskunmajsa, Prohászka Hédi (Hegedűs Ramóna) Orosháza, Krisztin Enikő (Köveskáli Barbara) Kiskunmajsa, Török Szofia (Berényi Kinga) Kalocsa, Baics Katica (Farkas Magdolna) Kiskunhalas, Bakos Borka (Dr. Tallós Réka) Kiskunhalas, Szőke Olivér (Czigány Henrietta) Kiskunhalas, Kenyeres Ferenc (Csengeri Kinga) Kiskunhalas, Turkevei-Nagy Anabell (Serfőző Noémi) Kiskőrös, Gálos Benedek (Kajtár Daniella Petra) Baja, Digner Doroti Júlia (Lendvai Anita) Csengőd, Tornai Ramóna (Takács Csilla) Petőfiszállás, Bakó Milán (Balog Csilla) Kiskunmajsa, Harmati András (Pápai Liliána) Bácsalmás, Kutasi Dávid (Nyitrai Dorina) Kisszállás, Nagy Ádám Zalán (Ótott Éva) Kiskunhalas, Csúzi Péter (Becze Georgina) Kecel, Schneider Domán (Tratter Dorina) Soltvadkert, Pallag Abigél (Matos Krisztina) Harta.
Házasságot kötöttek: Kuris Gábor és Varga Beatrix Erzsébet, Baics Zoltán és Szekeres Viktória, Zsoldos Tamás és Ternyák Alexa, Sebők József Kálmán és Tóth Anikó.
Meghaltak: Takács Ferencné Turcsán Magdolna (Kecel), Lestákné Brinkus Katalin (Kiskőrös), Kovács Antalné Ruskó Mária (Kiskunhalas), Keresztúri Károlyné László Julianna (Kunfehértó), Ács Olívia (Kiskunhalas), Rudics József (Kelebia), Kispál Vincéné Csorvási Mária Judit (Kiskunhalas), Simon Béláné Mucsi Etelka Gabriella (Kiskunhalas), Oláh Györgyné Herczeg Julianna (Balotaszállás), Molnár Tibor (Kiskunhalas), Zámbó József (Kiskunmajsa).