Kiderült, mikor kezdődhet el a régóta várt felújítás a kecskeméti Kiskörúton

A hírös városi beruházások egyik várva várt eleme a Kiskörút felújítása. Nemcsak az útburkolat megújítása szerepel a tervek között, hanem bukkanók létesítése is. A polgármester ezen elemekről is szólt a tervezett időpont mellett.

A Kiskorút megújulásáról is beszélt Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester

Fontos beruházás, régóta várat magára

Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere a rádiós beszélgetés végén tért ki ezen fontos beruházásra, reagálva hallgatói kérdésre. Korábban elhangzott, hogy a Kiskörútra bukkanókat építenek ki forgalomlassítás céljával. A hallgató aziránt érdeklődött, van-e már konkrétum az ügyben.

– Egy nagy projektben gondolkodunk, melyben ezen elemeket is el tudjuk helyezni. Tavasszal és nyáron sok pályázatot nyújtottunk be, többek között a Kiskörút felújítására vonatkozóan is. A nyáron derült ki, hogy nyert ezen pályázatunk, a napokban írtam alá a támogatási szerződést. Ennek köszönhetően nemcsak a bukkanókat építjük meg, hanem a teljes Kiskörutat felújíthatjuk – árulta el a polgármester, majd az időpontokra is rátért.

Két ütemben valósulhat meg a Kiskörút felújítása

– A támogatási szerződés aláírása után elindul a kivitelezési szakasznak az előkészítése, a tervekkel, az egyeztetésekkel. Várhatóan 2026–2027-ben két ütemben tudjuk felújítani a Kiskörutat. Az első ütem a színháztól a Cifrapalotáig lévő részt foglalja magában. Az egyik kiemelt bukkanót a posta előtti zebrához terveztük. A második ütem a Piaristák terétől egészen a Dobó körúti körforgalomig tart majd, melynek keretében a kiemelt bukkanó a könyvtár előtti részen épülne meg. Párhuzamosan már zajlanak az egyeztetések a rendőrséggel kamera kihelyezésről a Kiskörútra. Ez a felújítási projekttől teljesen független elem, úgyhogy a kamera kihelyezéséről már most folynak az egyeztetések. Remélem, a költségvetésünk is lehetővé teszi, hogy forrást tudjunk a közeljövőben erre biztosítani, és akkor tovább tudjuk segíteni a Kiskörút fegyelmezett, szabályozott, törvényt nem szegő forgalmát – mondta Szemereyné dr. Pataki Klaudia.