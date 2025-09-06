szeptember 6., szombat

Program

2 órája

Bor, zene és hagyomány: fesztiválhangulat uralja Kiskőröst a hétvégén – videó

#programsoroló#Szüreti Napok#fesztivál

Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok tovább folytatódnak. Változatos programokkal vár Kiskőrös ezen a hétvégén.

Farkas Bea

Nagy sikerrel zárult a kiskőrösi szüreti és nemzetiségi napok pénteki nyitánya. Nemzetközi citeratalálkozó, borlovagrendek szakmai konferenciája és a szlovák képzőművészeti tábor kiállításmegnyitóját követően az ünnepélyes köszöntők sora vette kezdetét.

színes programok, Kiskőrösi Szüreti Napok,
Színes programokkal várják a Kiskőrösieket
Fotó: Farkas Beáta

Kiskőrös város polgármestere nyitotta meg a fesztivált

Kiskőrös város polgármestere, Domonyi László köszöntötte elsőként az ünneplő közönséget, a testvértelepülési delegációkat, majd a rendezvény fővédnöke, Soltész Miklós államtitkár és Font Sándor országgyűlési képviselő is méltatta a város kulturális sokszínűségét és azt az összefogást, ami a település fejlődésének egyik kulcsa. 

Átadták a város képviselő-testületének elismerését is, a Kiskőrös város szőlészetéért és borászatáért díjat Nikléczi Gábor kapta kiemelkedő szakmai munkássága elismeréseként. A Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend felavatta új tagjait. 

Az ünnepi programokat a felhőtlen szórakozás követte. A 3+2 zenekar fellépése megtöltötte a Petőfi teret, de benépesült a borutca és az ismert dj, Regán Lili szettjére is szép számmal érkeztek.

Igazi fesztiválhangulat alakult ki a város szívében, de ne feledjék még két napig élvezhetjük a programkavalkádot Kiskőrös főterén.

Szombaton már délelőtt beindul az élet

A Petőfi téren: nemzetiségi műsorok, játékos programok és ételkóstolók keretében ismerhetjük meg a sváb kultúrát.

A színpadon továbbra is változatos programokat kínál a szervező gárda: Kothencz Lali Jó ebédhez szól a nóta műsora, menyasszonyiruha-bemutató, mazsorettek, néptáncosok fellépéseire és latin karneváli hangulatra is számíthatnak a fesztiválra érkezők. Az est sztárfellépője, a TNT zenekar nagykoncertje pedig garantált szórakozást ígér.

Vasárnap is egész napos program csalogatja az érdeklődőket

Vasárnap délelőtt a szlovák ízeké lesz a főszerep, délután pedig a szüreti felvonulás igazi látványosságnak ígérkezik, amely Kiskőrös utcáin végigvonulva mutatja be a hagyományos szüreti hangulatot. A főtéren délutántól neves fellépők váltják egymást: Kardffy Aisha és Kerényi Miklós Máté operett- musical összeállítása és a művészek hangja biztosan varázslatos hangulatot teremt a nagyszínpadon, majd a Tóth Vera Band gondoskodik a minőségi könnyűzenei élményről.

Tűzijáték zárja a fesztivált 

A négynapos fesztivált vasárnap este látványos tűzijáték zárja, méltó keretet adva a szüreti és nemzetiségi napok programsorozatának. 

Természetesen számos kísérőprogrammal készültek a házigazdák: gyermekprogramok, borutca, kézműves- és kirakodóvásár, veteránautó-kiállítás és a Jet Caffe Sátra is várja többek között ezen a hétvégén a szórakozni vágyókat.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak Kiskőrösön a Petőfi térre, ahol a hagyomány, a zene és a közösség ereje egyszerre van jelen.

Részletes programok Kiskőrös honlapján megtalálhatók. 

 

