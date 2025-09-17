18 perce
Elképesztő fejlesztés Kecskeméten, 15 milliárdból épült meg a régió legmodernebb hulladékválogatója – fotók, videó
2017 novemberében indult és idén zárult le az a projekt, amely 101 település és több mint 600 ezer ember hulladékgazdálkodását oldja meg a mai kor kihívásainak megfelelően, a legmodernebb technológiával. A projekt egyik fő eleme Kecskeméthez és a Kisfái hulladékválogatóhoz köthető.
Komplex hulladékgazdálkodási rendszert alakítottak ki Kecskemét központtal a régióban. A projekt 101 Duna-Tisza közi település hulladékgazdálkodását modernizálta több mint 15 milliárd forintból, melynek jelentős része Európai Uniós, illetve kormányzati forrás volt. Ennek keretein belül készült el a Kisfái hulladékválogató, amely a legmodernebb technológiát képviseli.
Egységes és hatékony közszolgáltatás létrehozása volt a cél
A komplex projekt fő célja kezdetekben az volt, hogy egységes és hatékony közszolgáltatást hozzanak létre, ami a hulladékgazdálkodást illeti. Így jött létre eleinte a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, amelynek köszönhetően már csak egy szolgáltató felelt a térség hulladékgazdálkodásáért. Azt megelőzően ezt a feladatot tíz vállalat biztosította. 2017-ben azán létrejött a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., amelynek 2023 óta a MOHU a régiókoordinátora.
Kisfái hulladékválogató, gyűjtőedények, komposztálóterek, kukásautók
A projekt keretein belül nettó 15,5 milliárd forint összértékű forrást használtak fel: bővítették az eszközparkot, illetve új létesítményeket hoztak létre Kecskeméten, Cegléden és Monoron.
Beszerzések (kerekített nettó értékkel):
- Hulladéktömörítő kompaktorok beszerzése 259 millió forintból
- 200 ezer gyűjtőedény beszerzése (majd kiosztása) 2 milliárd forintból
- 27 hulladékgyűjtő jármű beszerzése 1,4 milliárd forintból
- A kecskeméti mechanikai és biológiai hulladékválogató megépítése 7,3 milliárd forintból
- A ceglédi komposztálótér és csurgalékvíz-kezelő megépítése 481 millió forintból
- A monori konténeres átrakó állomás és komposztáló tér megépítése 1,2 milliárd forintból.
Kecskeméten a Kisfái hulladéktelepre évente 130 ezer tonna hulladék kerül. Ebből már 50 ezer tonna szemét újrahasznosításra megy. Ez a szám a jövőben növelhető az új hulladékválogatóval, amely olyan optikai válogatót – kamerarendszert – tartalmaz, amely azonnal különböző kategóriákra bontja és válogatja a hulladékot.
A hulladékválogató viszont nem helyettesíti az emberi hulladékválogatást – azaz továbbra is kulcskérdés, hogy a lakosok szelektíven gyűjtik-e a szemetet, vagy sem. A komplex projekt zárórendezvényén kiemelten hangsúlyozták, hogy a szemléletformálás mennyire fontos és továbbra is kérik a lakosság együttműködését és szelektív hulladékgyűjtését. Nem véletlen, hogy ismét bemutatták a DTkH Szelektálj okosan című kampányához készített kisfilmet, melynek főszereplője Mucsi Zoltán.
Beruházás, amely egyaránt szól a jelennek és a jövőnek
A projektzárón Kecskemét polgármestere, Szemereyné dr. Pataki Klaudia elmondta, nyolc év alatt hátrányból sikerült előnyt kovácsolni, ugyanis onnan indultak, hogy külföldi kézben volt a hulladékgazdálkodás, ennek volt kiszolgáltatva a város és a térség, ám mára már a legmodernebb rendszer segíti a körforgásos gazdálkodás kiterjesztését. Mint fogalmazott, ezek a beruházások egyaránt szolgálják a jelenünket és szólnak a jövőnek.
Hasonló gondolatokat fogalmazott meg dr. Nagy Márta körforgásos gazdaságért felelős helyettes államtitkár, aki szerint ez a projekt mérföldköve Magyarország körforgásos gazdálkodásra való átállásának. Mint azt közöle, hazánkban évente 20 milliárd tonna hulladék keletkezik, és nagyon fontos, hogy ennek minél nagyobb részét – az ipar, a tudományos élet, a civil szféra és a kormány együttműködésével – bevonják a körforgásba, magyarul minél nagyobb legyen az újrahasznosítás.
Hulladékgazdálkodási projekt KecskemétenFotók: Vizi Zalán
A most záruló projekt egyik élharcosa dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő volt. 2014-ben lett Kecskemét alpolgármestere és már akkor elkezdet foglalkozni a hulladékgazdálkodás kérdésével, majd 2017-ig, a projekt kezdetéig a legfontosabb részleteket, támpontokat kialakították.
Külön örömét fejezte ki a képviselő, hogy végre lezárhatták ezt a komplex hulladékgazdálkodási projektet – korábban ugyanis még politikai ellenfelei is „kukaügyi alpolgármesternek” hívták, de mint fogalmazott, mindig is büszke volt rá, hogy csak ennyi támadási felületet találnak rajta, ráadásul a hulladékkezelés napjaink egyik legégetőbb kérdése, amely most Kecskeméten és a térségben – összesen 101 településen – évtizedekre megoldott lehet.