Elképesztő fejlesztés Kecskeméten, 15 milliárdból épült meg a régió legmodernebb hulladékválogatója – fotók, videó

Komplex hulladékgazdálkodási rendszert alakítottak ki Kecskemét központtal a régióban. A projekt 101 Duna-Tisza közi település hulladékgazdálkodását modernizálta több mint 15 milliárd forintból, melynek jelentős része Európai Uniós, illetve kormányzati forrás volt. Ennek keretein belül készült el a Kisfái hulladékválogató, amely a legmodernebb technológiát képviseli.

A Kisfái hulladékválogató és az egyéb beruházások egyaránt szolgálják a jelenünket és szólnak a jövőnek – mondta Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester

Egységes és hatékony közszolgáltatás létrehozása volt a cél

A komplex projekt fő célja kezdetekben az volt, hogy egységes és hatékony közszolgáltatást hozzanak létre, ami a hulladékgazdálkodást illeti. Így jött létre eleinte a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, amelynek köszönhetően már csak egy szolgáltató felelt a térség hulladékgazdálkodásáért. Azt megelőzően ezt a feladatot tíz vállalat biztosította. 2017-ben azán létrejött a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., amelynek 2023 óta a MOHU a régiókoordinátora.

Kisfái hulladékválogató, gyűjtőedények, komposztálóterek, kukásautók

A projekt keretein belül nettó 15,5 milliárd forint összértékű forrást használtak fel: bővítették az eszközparkot, illetve új létesítményeket hoztak létre Kecskeméten, Cegléden és Monoron.

Beszerzések (kerekített nettó értékkel):

Hulladéktömörítő kompaktorok beszerzése 259 millió forintból

200 ezer gyűjtőedény beszerzése (majd kiosztása) 2 milliárd forintból

27 hulladékgyűjtő jármű beszerzése 1,4 milliárd forintból

A kecskeméti mechanikai és biológiai hulladékválogató megépítése 7,3 milliárd forintból

A ceglédi komposztálótér és csurgalékvíz-kezelő megépítése 481 millió forintból

A monori konténeres átrakó állomás és komposztáló tér megépítése 1,2 milliárd forintból.

Kecskeméten a Kisfái hulladéktelepre évente 130 ezer tonna hulladék kerül. Ebből már 50 ezer tonna szemét újrahasznosításra megy. Ez a szám a jövőben növelhető az új hulladékválogatóval, amely olyan optikai válogatót – kamerarendszert – tartalmaz, amely azonnal különböző kategóriákra bontja és válogatja a hulladékot.