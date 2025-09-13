Peter Sramek fergeteges előadásával indult az akasztói Kisasszony-napi búcsú – fotók, videó

Akasztó legnagyobb közösségi eseményét, a Kisasszony-napi búcsút idén is méltó keretek között rendezték meg. Csehi Zoltánné Márti a művelődési ház vezetője és munkatársai már hónapok óta szervezték a rendezvényt, hogy szeptember második hétvégéjére minden a helyére kerüljön, a település lakóinak pedig csak egy dolguk maradjon, hogy jól érezzék magukat. Ez biztosan így is lesz, hiszen már a pénteki megnyitó programot hatalmas érdeklődés övezte.

Az akasztói Kisasszony-napi búcsún Peter Sramek is fellépett

Fotó: Farkas Beáta

A Kisasszony-napi búcsú telt házas megnyitója

A szervezők a hagyományok tiszteletben tartásával, ugyanakkor korszerű, színes programokkal gazdagították az idei programkínálatot is. A búcsú minden évben a település egyik legfontosabb közösségi rendezvénye, amelyre a falu apraja és nagyja készül.

Az ünnepélyes megnyitó programját a Pacsirta Óvoda és Minibölcsőde gyermekcsoportjának előadása nyitotta, amely játékosságával és tiszta örömével felejthetetlen perceket szerzett a közönségnek.

Az ovisok tündéri műsora egyöntetűen hatalmas sikert aratott, fellépésüket vastaps és elismerő szavak kísérték.

Az ünnepi beszédek sorát a település polgármestere nyitotta meg

Suhajda Antal polgármester köszöntötte a testvértelepülési delegációt, akik egész hétvégén a rendezvény díszvendégei is egyben. A polgármester beszédében hangsúlyozta:

A búcsú minden évben különleges alkalom arra, hogy a helyi közösség megerősítse összetartozását, és a környező településekről érkező barátokat, rokonokat is vendégül lássa.

Visszatekintve az elmúlt évtizedekre kiemelte: a Kisasszony-napi búcsú egyre nagyobb jelentőséget nyert a térség kulturális és közösségi életében.

Akasztó lakóinak szívében és emlékezetében mélyen gyökereznek az ősi hagyományok. A település már szent István király születése előtt is magyarok által lakott föld volt. Az elmúlt évek ásatásainak köszönhetően ez már bizonyítást nyert.

Legyünk erre a múltra mindannyian büszkék. Földjeink, otthonaink, hagyományaink, az ősi magyar történelem hagyományaihoz szorosan kötődnek. Őseink mutatták meg, mit jelent szeretni a a hazát, a falut a családot. Ezen értékek mentén kell tovább haladunk. A múlt értékeinek ápolása és a közösség összefogása az, ami a települést ma is élővé és erőssé teszi

– emelte ki Akasztó polgármestere ünnepi beszédében.