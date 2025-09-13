41 perce
Peter Sramek fergeteges előadásával indult az akasztói Kisasszony-napi búcsú – fotók, videó
Telt ház a település legnagyobb rendezvényének nyitónapján. A Kisasszony-napi búcsú már pénteken hatalmas sikerrel indult.
Akasztó legnagyobb közösségi eseményét, a Kisasszony-napi búcsút idén is méltó keretek között rendezték meg. Csehi Zoltánné Márti a művelődési ház vezetője és munkatársai már hónapok óta szervezték a rendezvényt, hogy szeptember második hétvégéjére minden a helyére kerüljön, a település lakóinak pedig csak egy dolguk maradjon, hogy jól érezzék magukat. Ez biztosan így is lesz, hiszen már a pénteki megnyitó programot hatalmas érdeklődés övezte.
A Kisasszony-napi búcsú telt házas megnyitója
A szervezők a hagyományok tiszteletben tartásával, ugyanakkor korszerű, színes programokkal gazdagították az idei programkínálatot is. A búcsú minden évben a település egyik legfontosabb közösségi rendezvénye, amelyre a falu apraja és nagyja készül.
Az ünnepélyes megnyitó programját a Pacsirta Óvoda és Minibölcsőde gyermekcsoportjának előadása nyitotta, amely játékosságával és tiszta örömével felejthetetlen perceket szerzett a közönségnek.
Az ovisok tündéri műsora egyöntetűen hatalmas sikert aratott, fellépésüket vastaps és elismerő szavak kísérték.
Az ünnepi beszédek sorát a település polgármestere nyitotta meg
Suhajda Antal polgármester köszöntötte a testvértelepülési delegációt, akik egész hétvégén a rendezvény díszvendégei is egyben. A polgármester beszédében hangsúlyozta:
A búcsú minden évben különleges alkalom arra, hogy a helyi közösség megerősítse összetartozását, és a környező településekről érkező barátokat, rokonokat is vendégül lássa.
Visszatekintve az elmúlt évtizedekre kiemelte: a Kisasszony-napi búcsú egyre nagyobb jelentőséget nyert a térség kulturális és közösségi életében.
Akasztó lakóinak szívében és emlékezetében mélyen gyökereznek az ősi hagyományok. A település már szent István király születése előtt is magyarok által lakott föld volt. Az elmúlt évek ásatásainak köszönhetően ez már bizonyítást nyert.
Legyünk erre a múltra mindannyian büszkék. Földjeink, otthonaink, hagyományaink, az ősi magyar történelem hagyományaihoz szorosan kötődnek. Őseink mutatták meg, mit jelent szeretni a a hazát, a falut a családot. Ezen értékek mentén kell tovább haladunk. A múlt értékeinek ápolása és a közösség összefogása az, ami a települést ma is élővé és erőssé teszi
– emelte ki Akasztó polgármestere ünnepi beszédében.
Az akasztói Kisasszony-napi búcsú megnyitójaFotók: Farkas Beáta
Font Sándor is köszöntötte a település lakóit
A polgármester gondolataihoz Font Sándor országgyűlési képviselő is csatlakozott, aki méltatta Akasztó közösségének erejét, a szervezők munkáját és a hagyományőrzés fontosságát. A Kisasszony-napi búcsú példája annak, miként lehet a múlt tiszteletéből a jövőbe vezető erőt meríteni, és hogyan válhat egy település közössége összetartásával a térség meghatározó kulturális központjává.
A helyi közösség és a katolikus hagyomány mindig is összekapcsolódott ezen a vidéken, és a Kisasszony-napi búcsú minden esztendőben ennek az összetartozásnak a kifejeződése.
Font Sándor országgyűlési képviselő ünnepi gondolataiban kifejezte szoros együttműködését a településsel, a városvezetéssel.
Számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években Akasztón , mely a közös gondolkodás és hatékony megvalósítás tökéletes példája. Álmodni kell, legyenek elképzelések, abból lehet tervezni és végül megvalósítani
– emelte ki a térség országgyűlési képviselője.
Peter Sramek fergeteges hangulatot teremtett
Az ünnepélyes megnyitóra a koronát a Magyarországon élő, magyar nyelven éneklő, Fonogram-díjas szlovák származású magyar énekes Peter Sramek tette fel, fergeteges műsorával. Hatalmas taps, ováció és közös éneklés kísérte a népszerű sztár előadását.
A programok tovább folytatódnak
Az Akasztói Kisasszony-napi búcsú már a nyitónapján rekordot döntött, hiszen a művelődési ház csordultig telt az érdeklődőkkel. A hétvégén a szervezők számos műfajban, programmal és kísérő rendezvénnyel szórakoztatják tovább a nagyérdeműt.