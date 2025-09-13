szeptember 13., szombat

2 órája

Peter Sramek fergeteges előadásával indult az akasztói Kisasszony-napi búcsú – fotók, videó

Címkék#baon videó#zene#Peter Sramek#búcsú#fellépés

Telt ház a település legnagyobb rendezvényének nyitónapján. A Kisasszony-napi búcsú már pénteken hatalmas sikerrel indult.

Farkas Bea

Akasztó legnagyobb közösségi eseményét, a Kisasszony-napi búcsút idén is méltó keretek között rendezték meg. Csehi Zoltánné Márti a művelődési ház vezetője és munkatársai már hónapok óta szervezték a rendezvényt, hogy szeptember második hétvégéjére minden a helyére kerüljön, a település lakóinak pedig csak egy dolguk maradjon, hogy jól érezzék magukat. Ez biztosan így is lesz, hiszen már a pénteki megnyitó programot hatalmas érdeklődés övezte.

Peter Sramek az akasztói Kisasszony-napi búcsún, a színpadon
Az akasztói Kisasszony-napi búcsún Peter Sramek is fellépett
Fotó: Farkas Beáta

A Kisasszony-napi búcsú telt házas megnyitója

A szervezők a hagyományok tiszteletben tartásával, ugyanakkor korszerű, színes programokkal gazdagították az idei programkínálatot is. A búcsú minden évben a település egyik legfontosabb közösségi rendezvénye, amelyre a falu apraja és nagyja készül.

Az ünnepélyes megnyitó programját a Pacsirta Óvoda és Minibölcsőde gyermekcsoportjának előadása nyitotta, amely játékosságával és tiszta örömével felejthetetlen perceket szerzett a közönségnek. 

Az ovisok tündéri műsora egyöntetűen hatalmas sikert aratott, fellépésüket vastaps és elismerő szavak kísérték.

Az ünnepi beszédek sorát a település polgármestere nyitotta meg

Suhajda Antal polgármester köszöntötte a testvértelepülési delegációt, akik egész hétvégén a rendezvény díszvendégei is egyben. A polgármester beszédében hangsúlyozta: 

A búcsú minden évben különleges alkalom arra, hogy a helyi közösség megerősítse összetartozását, és a környező településekről érkező barátokat, rokonokat is vendégül lássa. 

Visszatekintve az elmúlt évtizedekre kiemelte: a Kisasszony-napi búcsú egyre nagyobb jelentőséget nyert a térség kulturális és közösségi életében.

Akasztó lakóinak szívében és emlékezetében mélyen gyökereznek az ősi hagyományok. A település már szent István király születése előtt is magyarok által lakott föld volt. Az elmúlt évek ásatásainak köszönhetően ez már bizonyítást nyert.

Legyünk erre a múltra mindannyian büszkék. Földjeink, otthonaink, hagyományaink, az ősi magyar történelem hagyományaihoz szorosan kötődnek. Őseink mutatták meg, mit jelent szeretni a a hazát, a falut a családot. Ezen értékek mentén kell tovább haladunk. A múlt értékeinek ápolása és a közösség összefogása az, ami a települést ma is élővé és erőssé teszi

– emelte ki Akasztó polgármestere ünnepi beszédében.

Az akasztói Kisasszony-napi búcsú megnyitója

Fotók: Farkas Beáta

Font Sándor is köszöntötte a település lakóit

A polgármester gondolataihoz Font Sándor országgyűlési képviselő is csatlakozott, aki méltatta Akasztó közösségének erejét, a szervezők munkáját és a hagyományőrzés fontosságát. A Kisasszony-napi búcsú példája annak, miként lehet a múlt tiszteletéből a jövőbe vezető erőt meríteni, és hogyan válhat egy település közössége összetartásával a térség meghatározó kulturális központjává.

A helyi közösség és a katolikus hagyomány mindig is összekapcsolódott ezen a vidéken, és a Kisasszony-napi búcsú minden esztendőben ennek az összetartozásnak a kifejeződése.

Font Sándor országgyűlési képviselő ünnepi gondolataiban kifejezte szoros együttműködését a településsel, a városvezetéssel. 

Számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években Akasztón , mely a közös gondolkodás és hatékony megvalósítás tökéletes példája. Álmodni kell, legyenek elképzelések, abból lehet tervezni és végül megvalósítani

– emelte ki a térség országgyűlési képviselője.

Peter Sramek fergeteges hangulatot teremtett 

Az ünnepélyes megnyitóra a koronát a Magyarországon élő, magyar nyelven éneklő, Fonogram-díjas szlovák származású magyar énekes Peter Sramek tette fel, fergeteges műsorával. Hatalmas taps, ováció és közös éneklés kísérte a népszerű sztár előadását.

A programok tovább folytatódnak

Az Akasztói Kisasszony-napi búcsú már a nyitónapján rekordot döntött, hiszen a művelődési ház csordultig telt az érdeklődőkkel. A hétvégén a szervezők számos műfajban, programmal és kísérő rendezvénnyel szórakoztatják tovább a nagyérdeműt.

 

