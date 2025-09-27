Olvasóink megszavazták: ezek a legjobb őszi kirándulóhelyek – egy meglepő javaslat is listára került

A nyári vakációk és a kánikula után beköszöntött a hűvös ősz – pont ideális az aktív kikapcsolódás szerelmeseinek. Ha szabadnapja adódik, messzire sem kell menni, hisz Bács-Kiskun is tele van jobbnál jobb kirándulóhelyekkel. A Facebookon feltett kérdésünkre érkezett válaszok alapján összeszedtük, melyek a legjobb kirándulóhelyek a Bács-Kiskunban élők szerint.

Olvasóink elmondták szerintük, melyek a legjobb őszi kirándulóhelyek Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

1. Tőserdő

Az egyik legtöbbet emlegetett helyi úticél kétségtelenül a Tőserdő volt. A Lakitelek mellett húzódó Holt-Tisza és erdő festői környezetet nyújt a kikapcsolódni vágyóknak. Legyen szó túrázásról, csónakázásról, horgászásról – a melegebb napokon strandolásról – itt mindenki megtalálhatja a magáét.

Tőserdő Lakitelek turisztikai látványossága tovább fejlődik

Fotó: Vajda Piroska

2. Soltvadkert

Egy másik közönségkedvenc kirándulóhely Soltvadkert lett. Nem csupán a Vadkerti-tó jelenléte miatt, bár a parton sétálni, piknikezni igazán kellemes kikapcsolódás, ha esetleg gasztro-kulturális elemet csempészne a nyaralásába – vagy „őszölésébe” – több borászat, borház is van, illetve itt található a környék egyik legjobb fagyija és sütije is, a Szent Korona Cukrászdában.

A Vadkerti-tó minden évszakban kínál szuper programokat

Fotó: Baon.hu / Archív-felvétel

3. Tiszakécske

Az idő ugyan hűvösebbre fordult, de ha mégis csobbanna egyet, Tiszakécske kitűnő választás lehet, a Kerekdombi Termálfürdő vize évszaktól függetlenül kellemes. Ha azonban kimozdulna, mindenképp érdemes a Nádirigó Tanösvényen végigmenni, a Tisza-parti kilátóról pedig, nevéből adódóan, fantasztikus kilátást nyújt a Tisza-partra.

A Kerekdombi Termálfürdő vize évszaktól függetlenül kellemes

Fotó: Termaldomb.hu

4. Szelidi-tó

Bár Dunapataj ugyan kis község, nagy büszkesége a Szelidi-tó. A kékmoszat tanösvényen sétálva az ember a természet részének érezheti magát, kiváltképp, mert a terület a Kiskunsági Nemzeti Park része is. A helyi flóra-fauna nem csak varázslatos, de egyedülálló látnivaló. A fürdéshez már hideg van ugyan, de ha van horgászengedélye, a halak évszaktól függetlenül várják.

Ősszel is sokakat vonz a Szelidi-tó

Fotó: Zsiga Ferenc / Archív-felvétel

5. Kötetlen kirándulóhelyek egy kis vidámsággal

A szigetek általában víz közelségére utalnak ugyan, de az egyik helyi szubkultúra kapcsán más formában is előfordulnak ajánlott kirándulóhelyként: a járdaszigetek, főleg kocsmázás után. Ráadásul konkrét várostól függetlenül is kikapcsolódhat itt, hiszen ahol magyar ember van, ott kocsma is – a kommentelők szerint azonban a kisebb településeken otthonosabbak mind az ivók, mind az utcák. Ha ide tervezi a kirándulását, vigyázzon, könnyen megfeledkezhet a hazaútról!