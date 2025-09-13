1 órája
Veszteséges boltokat zár be a magyarok egyik kedvenc ruházati lánca, rengeteg üzlet érintett lehet
Rossz hírt kaptak a vásárlók. A Kik több üzlete is bezárás vagy átszervezés alá kerülhet.
A magyar vásárlók körében is kedvelt Kik boltlánc bejelentette, hogy veszteséges üzleteinek bezárását tervezi. A ruházati cikkeket, textíliákat és kiegészítőket kínáló diszkontlánc közölte: minden leányvállalatát érinti a felülvizsgálat, de egyelőre nem tudni, hogy a magyarországi mintegy 120 üzlet közül lesz-e olyan, amelyet végleg bezárnak – írta meg az Origo.
Kik: 14 ország, 4000 üzlet, átalakítás előtt
A Kik anyavállalata, a német Tengelmann Csoport összesen több mint 4000 üzletet működtet 14 országban, ebből közel 2700 Németországban. A német sajtó szerint akár 400 bolt is bezárhat csak Németországban, de pontos számokat a cég egyelőre nem közölt.
A Kik hangsúlyozta, hogy a legtöbb bolt nyereséges, de a veszteséges üzletek megszüntetését a versenyképesség és a költséghatékonyság növelésének kulcslépéseként értékeli.
Mi lesz a dolgozókkal?
A vállalat világszerte 32 ezer munkavállalót foglalkoztat, ebből mintegy 600-an dolgoznak Magyarországon. A Kik ígérete szerint a bezárás által érintett dolgozóknak másik boltban biztosítanak munkalehetőséget, így a munkahelyek nagy része várhatóan megmaradhat.
Magyarországon is bezárhatnak Kik üzletek?
A Kik 2008 óta van jelen Magyarországon, és több mint 120 üzlettel működik országszerte, csak Kecskeméten 3 bolt üzemel. Egyelőre nem tudni, hogy a hazai hálózatból kerül-e bolt a bezárási lista élére, mivel a felülvizsgálat most kezdődött.
A cég ugyanakkor azt is jelezte, hogy az üzletbezárások mellett új üzletek nyitását is tervezik, vagyis párhuzamosan zajlik majd a racionalizálás és a terjeszkedés.
Nem a Kik az egyetlen
A Kik nem egyedüli szereplő a piacon, amely üzletei bezárásával próbálja javítani működését. 2025. július 21-én a Pepco Germany GmbH csődeljárást kezdeményezett a berlini Charlottenburgi Kerületi Bíróságon, hogy reorganizálni tudják veszteséges működésüket. Az átszervezés nem érintette a magyar üzleteket.
