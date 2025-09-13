szeptember 13., szombat

Rossz hír

1 órája

Veszteséges boltokat zár be a magyarok egyik kedvenc ruházati lánca, rengeteg üzlet érintett lehet

Címkék#diszkontlánc#üzlet#bolt#bezárás

Rossz hírt kaptak a vásárlók. A Kik több üzlete is bezárás vagy átszervezés alá kerülhet.

Kovács Alexandra

A magyar vásárlók körében is kedvelt Kik boltlánc bejelentette, hogy veszteséges üzleteinek bezárását tervezi. A ruházati cikkeket, textíliákat és kiegészítőket kínáló diszkontlánc közölte: minden leányvállalatát érinti a felülvizsgálat, de egyelőre nem tudni, hogy a magyarországi mintegy 120 üzlet közül lesz-e olyan, amelyet végleg bezárnak – írta meg az Origo.

több üzletét is bezárja a kik
Bezárja veszteséges üzleteit a Kik
Fotó: MW-archív / Illusztráció

Kik: 14 ország, 4000 üzlet, átalakítás előtt

A Kik anyavállalata, a német Tengelmann Csoport összesen több mint 4000 üzletet működtet 14 országban, ebből közel 2700 Németországban. A német sajtó szerint akár 400 bolt is bezárhat csak Németországban, de pontos számokat a cég egyelőre nem közölt.

A Kik hangsúlyozta, hogy a legtöbb bolt nyereséges, de a veszteséges üzletek megszüntetését a versenyképesség és a költséghatékonyság növelésének kulcslépéseként értékeli.

Mi lesz a dolgozókkal?

A vállalat világszerte 32 ezer munkavállalót foglalkoztat, ebből mintegy 600-an dolgoznak Magyarországon. A Kik ígérete szerint a bezárás által érintett dolgozóknak másik boltban biztosítanak munkalehetőséget, így a munkahelyek nagy része várhatóan megmaradhat.

Magyarországon is bezárhatnak Kik üzletek?

A Kik 2008 óta van jelen Magyarországon, és több mint 120 üzlettel működik országszerte, csak Kecskeméten 3 bolt üzemel. Egyelőre nem tudni, hogy a hazai hálózatból kerül-e bolt a bezárási lista élére, mivel a felülvizsgálat most kezdődött.

A cég ugyanakkor azt is jelezte, hogy az üzletbezárások mellett új üzletek nyitását is tervezik, vagyis párhuzamosan zajlik majd a racionalizálás és a terjeszkedés.

Nem a Kik az egyetlen

A Kik nem egyedüli szereplő a piacon, amely üzletei bezárásával próbálja javítani működését. 2025. július 21-én a Pepco Germany GmbH csődeljárást kezdeményezett a berlini Charlottenburgi Kerületi Bíróságon, hogy reorganizálni tudják veszteséges működésüket. Az átszervezés nem érintette a magyar üzleteket.

 

 

