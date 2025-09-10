2 órája
Több milliárd forintot csalnak ki a magyaroktól a kiberbűnözők, Kecskemét lépéseket tett — fotók, videó
Két ember létezik: akit ért már kibertámadás, vagy akit érni fog. Életünket már az online térben éljük, ahol a kiberbűnözés mindennapos probléma. Erre reagálva átfogó megelőzési programsorozatot dolgoz ki Kecskemét Polgármesteri Hivatala a Neumann János Egyetemmel és helyi szervezetekkel közösen. A cél, hogy Kecskemét legyen a legbiztonságosabb város a kibertérben.
A Belügyminisztérium felhívására pályázott sikeresen Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Neumann János Egyetem. Mintegy 80 millió forintot nyertek el, amelyből megvalósítják a „Kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok Kecskeméten és térségében” projektet. Kimondott célkitűzés, hogy Kecskemét legyen a legbiztonságosabb város a kibertérben.
A társadalom minden szegmensét éri kiberbűnözés
A projekt nyitórendezvényén Szemereyné Dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere elmondta, minden korosztálytól érkezett megfogalmazott elvárás hozzájuk azzal kapcsolatban, hogy segítsék a lakosságot a kibertérben való eligazodásban. A városvezető úgy fogalmazott, a digitális tér számos előnnyel jár, az innováció elképesztő mértéket ölt, de ugyanakkor nagyon sok veszély is leselkedik ránk az online világban.
Kecskeméten nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságtudatosságra, városunk rendelkezik a legnagyobb köztéri kamerahálózattal, és most a digitális térben is növelni szeretnénk az emberek komfort- és biztonságérzetét
– mondta Szemereyné dr. Pataki Klaudia.
Erre a gondolatra csatlakozott rá dr. habil Fülöp Tamás, az egyetem rektora is, aki szerint a biztonságtudatosság napjaink egyik legfontosabb témája, ezen belül is a kiberbiztonság kiemelkedően fontos kérdés.
A kibercselekmények száma és komplexitása folyamatosan növekszik, ezért segítenünk kell a lakosságot
– árulta el a rektor, hozzátéve, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében csatlakoztak a programhoz, hiszen felsőoktatási intézményként a tudásmegosztás és a tájékoztatás a legfontosabb célkitűzésük.
A kiberbűnözés minden korosztályt érinti
A rektor azt is elmondta, hogy az egyetem hallgatóit is bevonják a projektbe, az ő segítségükkel is tájékoztatni fogják az idősebb korosztályt, illetve a fiataloknak is tartanak majd prevenciós foglalkozásokat. De nem csak az egyetemistáknak, hanem már az iskolásoknak is szerveznek előadásokat, ahogyan civil szervezeteknek és vállalatoknak is – természetesen korosztályspecifikusan.
A kiberbűnözés ugyanis minden generációt érinti, s az egyetem – amely a korbarát címet is elnyerte – már korábban is nagy hangsúlyt fektetett az idősebbek képzésére, elég csak a senior egyetemi programra gondolni. Ezzel kapcsolatban dr. habil Fülöp Tamás büszkén közölte, hogy mérnök-informatikus szakon az ország legidősebb egyetemistája, egy 82,5 éves férfi a Neumann János Egyetemen kezdte meg tanulmányait most szeptemberben.
Innovatív megoldásokkal lépnek fel a kiberbűnözők ellen
A projekt szakmai vezetője, dr. Göcs László egyetemi docens elmondta, az előadások mellett weboldalt is fognak fejleszteni, valamint terveznek egy mobilalkalmazást Kiber Kecskemét néven, ahol
- naprakész információkkal,
- push értesítésekkel,
- oktatási anyagokkal,
- videókkal
fogják tájékoztatni az éppen aktuális kiberbűnözési trendekről az érdeklődőket. Ehhez a mesterséges intelligenciát is segítségül fogják hívni, az AI a tervek szerint majd egyszerűen megmutatja, hogy egy email például csaló vagy valós.
Programsorozat a kiberbűnözés ellenFotók: Bús Csaba
Jobb félni, mint megijedni
Dr. Göcs László hírportálunknak elárulta, 2024-ben csak banki tranzakciós csalásokkal több mint 25 milliárd forintot loptak el a magyar állampolgároktól, és ez csak egy része a kiberbűnözésnek.
„Volt, akinek csak 3 ezer forintja bánta egy hamis webshopos vásárlás miatt, de volt olyan cég, amelynek a teljes adatállományát ellopták, és ez anyagilag meghatározhatatlan kárt jelentett. Jobb félni, mit megijedni. Mindig mindent inkább többször fussunk át, értelmezzük az üzeneteket és nagyon figyeljünk a gyanús jelekre, nehogy online csalás áldozatává váljunk” – nyilatkozta az egyetemi docens, aki zárásként hozzáfűzte, a szakmában úgy vélik, hogy „két ember létezik: akit ért már kibertámadás, vagy akit érni fog” – ezért fontos, hogy ez ellen fellépjenek.