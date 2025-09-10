Több milliárd forintot csalnak ki a magyaroktól a kiberbűnözők, Kecskemét lépéseket tett — fotók, videó

A Belügyminisztérium felhívására pályázott sikeresen Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Neumann János Egyetem. Mintegy 80 millió forintot nyertek el, amelyből megvalósítják a „Kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok Kecskeméten és térségében” projektet. Kimondott célkitűzés, hogy Kecskemét legyen a legbiztonságosabb város a kibertérben.

A kiberbűnözés ellen lép fel Kecskemét és a Neumann János Egyetem

Fotó: Bús Csaba

A társadalom minden szegmensét éri kiberbűnözés

A projekt nyitórendezvényén Szemereyné Dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere elmondta, minden korosztálytól érkezett megfogalmazott elvárás hozzájuk azzal kapcsolatban, hogy segítsék a lakosságot a kibertérben való eligazodásban. A városvezető úgy fogalmazott, a digitális tér számos előnnyel jár, az innováció elképesztő mértéket ölt, de ugyanakkor nagyon sok veszély is leselkedik ránk az online világban.

Kecskeméten nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságtudatosságra, városunk rendelkezik a legnagyobb köztéri kamerahálózattal, és most a digitális térben is növelni szeretnénk az emberek komfort- és biztonságérzetét

– mondta Szemereyné dr. Pataki Klaudia.

Erre a gondolatra csatlakozott rá dr. habil Fülöp Tamás, az egyetem rektora is, aki szerint a biztonságtudatosság napjaink egyik legfontosabb témája, ezen belül is a kiberbiztonság kiemelkedően fontos kérdés.

A kibercselekmények száma és komplexitása folyamatosan növekszik, ezért segítenünk kell a lakosságot

– árulta el a rektor, hozzátéve, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében csatlakoztak a programhoz, hiszen felsőoktatási intézményként a tudásmegosztás és a tájékoztatás a legfontosabb célkitűzésük.

A kiberbűnözés minden korosztályt érinti

A rektor azt is elmondta, hogy az egyetem hallgatóit is bevonják a projektbe, az ő segítségükkel is tájékoztatni fogják az idősebb korosztályt, illetve a fiataloknak is tartanak majd prevenciós foglalkozásokat. De nem csak az egyetemistáknak, hanem már az iskolásoknak is szerveznek előadásokat, ahogyan civil szervezeteknek és vállalatoknak is – természetesen korosztályspecifikusan.