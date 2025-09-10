szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programsorozat

2 órája

Több milliárd forintot csalnak ki a magyaroktól a kiberbűnözők, Kecskemét lépéseket tett — fotók, videó

Címkék#baon videó#NJE#programsorozat#kiberbűnözés

Két ember létezik: akit ért már kibertámadás, vagy akit érni fog. Életünket már az online térben éljük, ahol a kiberbűnözés mindennapos probléma. Erre reagálva átfogó megelőzési programsorozatot dolgoz ki Kecskemét Polgármesteri Hivatala a Neumann János Egyetemmel és helyi szervezetekkel közösen. A cél, hogy Kecskemét legyen a legbiztonságosabb város a kibertérben.

Vizi Zalán

A Belügyminisztérium felhívására pályázott sikeresen Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Neumann János Egyetem. Mintegy 80 millió forintot nyertek el, amelyből megvalósítják a „Kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok Kecskeméten és térségében” projektet. Kimondott célkitűzés, hogy Kecskemét legyen a legbiztonságosabb város a kibertérben.

A kiberbűnözés ellen lép fel Kecskemét
A kiberbűnözés ellen lép fel Kecskemét és a Neumann János Egyetem
Fotó: Bús Csaba

A társadalom minden szegmensét éri kiberbűnözés

A projekt nyitórendezvényén Szemereyné Dr. Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere elmondta, minden korosztálytól érkezett megfogalmazott elvárás hozzájuk azzal kapcsolatban, hogy segítsék a lakosságot a kibertérben való eligazodásban. A városvezető úgy fogalmazott, a digitális tér számos előnnyel jár, az innováció elképesztő mértéket ölt, de ugyanakkor nagyon sok veszély is leselkedik ránk az online világban.

Kecskeméten nagy hangsúlyt fektetünk a biztonságtudatosságra, városunk rendelkezik a legnagyobb köztéri kamerahálózattal, és most a digitális térben is növelni szeretnénk az emberek komfort- és biztonságérzetét 

– mondta Szemereyné dr. Pataki Klaudia.

Erre a gondolatra csatlakozott rá dr. habil Fülöp Tamás, az egyetem rektora is, aki szerint a biztonságtudatosság napjaink egyik legfontosabb témája, ezen belül is a kiberbiztonság kiemelkedően fontos kérdés. 

A kibercselekmények száma és komplexitása folyamatosan növekszik, ezért segítenünk kell a lakosságot 

– árulta el a rektor, hozzátéve, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében csatlakoztak a programhoz, hiszen felsőoktatási intézményként a tudásmegosztás és a tájékoztatás a legfontosabb célkitűzésük.  

A kiberbűnözés minden korosztályt érinti

A rektor azt is elmondta, hogy az egyetem hallgatóit is bevonják a projektbe, az ő segítségükkel is tájékoztatni fogják az idősebb korosztályt, illetve a fiataloknak is tartanak majd prevenciós foglalkozásokat. De nem csak az egyetemistáknak, hanem már az iskolásoknak is szerveznek előadásokat, ahogyan civil szervezeteknek és vállalatoknak is – természetesen korosztályspecifikusan.

A kiberbűnözés ugyanis minden generációt érinti, s az egyetem – amely a korbarát címet is elnyerte – már korábban is nagy hangsúlyt fektetett az idősebbek képzésére, elég csak a senior egyetemi programra gondolni. Ezzel kapcsolatban dr. habil Fülöp Tamás büszkén közölte, hogy mérnök-informatikus szakon az ország legidősebb egyetemistája, egy 82,5 éves férfi a Neumann János Egyetemen kezdte meg tanulmányait most szeptemberben.

Innovatív megoldásokkal lépnek fel a kiberbűnözők ellen

A projekt szakmai vezetője, dr. Göcs László egyetemi docens elmondta, az előadások mellett weboldalt is fognak fejleszteni, valamint terveznek egy mobilalkalmazást Kiber Kecskemét néven, ahol

  • naprakész információkkal,
  • push értesítésekkel,
  • oktatási anyagokkal,
  • videókkal

fogják tájékoztatni az éppen aktuális kiberbűnözési trendekről az érdeklődőket. Ehhez a mesterséges intelligenciát is segítségül fogják hívni, az AI a tervek szerint majd egyszerűen megmutatja, hogy egy email például csaló vagy valós.

Programsorozat a kiberbűnözés ellen

Fotók: Bús Csaba

Jobb félni, mint megijedni

Dr. Göcs László hírportálunknak elárulta, 2024-ben csak banki tranzakciós csalásokkal több mint 25 milliárd forintot loptak el a magyar állampolgároktól, és ez csak egy része a kiberbűnözésnek. 

„Volt, akinek csak 3 ezer forintja bánta egy hamis webshopos vásárlás miatt, de volt olyan cég, amelynek a teljes adatállományát ellopták, és ez anyagilag meghatározhatatlan kárt jelentett. Jobb félni, mit megijedni. Mindig mindent inkább többször fussunk át, értelmezzük az üzeneteket és nagyon figyeljünk a gyanús jelekre, nehogy online csalás áldozatává váljunk” – nyilatkozta az egyetemi docens, aki zárásként hozzáfűzte, a szakmában úgy vélik, hogy „két ember létezik: akit ért már kibertámadás, vagy akit érni fog” – ezért fontos, hogy ez ellen fellépjenek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu