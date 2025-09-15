szeptember 15., hétfő

Íme a lista!

2 órája

Talált tárgyak osztálya – kerékpárok tömkelege keresi a gazdáját Nagykőrösön

Címkék#kerékpár#Nagykőrös#rendőrség#talált tárgyak

Többször kapunk arról hírt, hogy kerékpárt loptak. Arról viszont ritkábban lehet beszámolni, hogy a kerékpárok keresik a gazdájukat. Most ez a helyzet Nagykőrösön, ahol több bicaj és egy roller is keresi gazdáját.

Vizi Zalán

A nagykőrösi önkormányzat a Facebookon tájékoztatta a város lakosságát, hogy a közterület-felügyelet és a rendőrség munkatársai által több tárgyat is találtak, amelyeknek a tulajdonosait keresik. A talált tárgyak között 11 darab kerékpár és 1 darab roller is megtalálható.

ezek a kerékpárok keresik a gazdájukat nagykőrösön
Kerékpárok keresik gazdájukat Nagykőrösön
Fotó: Önkormányzati Hírek Nagykőrös

Ezek a kerékpárok keresik gazdájukat

  • Tokaido típusú, türkiz zöld színű kerékpár
  • Caprine Cherokee feliratú, fekete színű kerékpár
  • Ganna Forest feliratú, terepmintás kerékpár
  • Csepel típusú, fekete színű „Hwinn” feliratú kerékpár
  • Mountain Bike típusú, fekete színű „MING” feliratú kerékpár
  • Mountain Bike típusú, kék színű, női vázas kerékpár
  • Sötétszürke színű, férfivázas kerékpár
  • Világosszürke színű, férfivázas kerékpár
  • Fekete-fehér színű roller
  • Neuzer GTX TROLL típusú, fekete alapon zöld-kék címkés, 24”-os kerékpár
  • Camping típusú, világoskék színű kerékpár kosárral, fekete sárvédőkkel
  • Camping típusú, női vázas, piros-ezüst színű kerékpár barna kosárral és fekete csomagtartóval

Az átvételhez kell a személyi

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal arról tájékoztatott, hogy a jogos tulajdonosok a hivatalban személyesen vehetik át a talált tárgyakat.

– Akik úgy vélik, hogy kerékpárjuk elveszett, érdeklődjenek a polgármesteri hivatal önkormányzati irodáján – írják a felhívásban.

Az átvételhez szükséges személyazonosító okmányt, valamint – ha lehetséges – a tulajdonjogot igazoló dokumentumot (pl. fénykép, számla, egyedi azonosító).

A hivatalt telefonon a +36-53/550-300-as számon lehet elérni.

 

 

