Talált tárgyak osztálya – kerékpárok tömkelege keresi a gazdáját Nagykőrösön

A nagykőrösi önkormányzat a Facebookon tájékoztatta a város lakosságát, hogy a közterület-felügyelet és a rendőrség munkatársai által több tárgyat is találtak, amelyeknek a tulajdonosait keresik. A talált tárgyak között 11 darab kerékpár és 1 darab roller is megtalálható.

Kerékpárok keresik gazdájukat Nagykőrösön

Fotó: Önkormányzati Hírek Nagykőrös

Ezek a kerékpárok keresik gazdájukat

Tokaido típusú, türkiz zöld színű kerékpár

Caprine Cherokee feliratú, fekete színű kerékpár

Ganna Forest feliratú, terepmintás kerékpár

Csepel típusú, fekete színű „Hwinn” feliratú kerékpár

Mountain Bike típusú, fekete színű „MING” feliratú kerékpár

Mountain Bike típusú, kék színű, női vázas kerékpár

Sötétszürke színű, férfivázas kerékpár

Világosszürke színű, férfivázas kerékpár

Fekete-fehér színű roller

Neuzer GTX TROLL típusú, fekete alapon zöld-kék címkés, 24”-os kerékpár

Camping típusú, világoskék színű kerékpár kosárral, fekete sárvédőkkel

Camping típusú, női vázas, piros-ezüst színű kerékpár barna kosárral és fekete csomagtartóval

Az átvételhez kell a személyi

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal arról tájékoztatott, hogy a jogos tulajdonosok a hivatalban személyesen vehetik át a talált tárgyakat.

– Akik úgy vélik, hogy kerékpárjuk elveszett, érdeklődjenek a polgármesteri hivatal önkormányzati irodáján – írják a felhívásban.

Az átvételhez szükséges személyazonosító okmányt, valamint – ha lehetséges – a tulajdonjogot igazoló dokumentumot (pl. fénykép, számla, egyedi azonosító).

A hivatalt telefonon a +36-53/550-300-as számon lehet elérni.