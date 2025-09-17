15 perce
Idén is hatalmas sikert aratott a KerekFeszt – fotók
A kerekegyházi szüreti fesztivál kicsiket és nagyokat megszólított – voltak felvonulások, mesebusz, Kresz park, valamint szenzációs koncertek és tűzijáték is. A KerekFeszt programjai a város szinte teljes lakosságát megmozgatták.
Ameddig a szem ellátott, Kerekegyházán vidám emberek, vásárok és izgalmas programok jellemezték a hétvégi szüreti fesztivált. A KerekFeszt a város egyik védjegye, amelyet már évtizedek óta minden szeptemberben megrendeznek.
A KerekFeszt programja már szeptember 12-én megkezdődött a Kerekegyháza múltja-jelene-jövője című kiállítás megnyitójával. A kiállítás keretén belül rajzpályázat is meghirdetésre került, melyre 89 pályamunka érkezett be.
Nótaszóra ébredt Kerekegyháza
Másnap a hagyományoknak megfelelően a Kereki Nótások zenés ébresztője jelezte, különleges napra virradt Kerekegyháza. Ezután a központban felállított színpad, vásárok és egyéb programok kerültek fókuszba, helyi csoportok, óvodások, nótások, népdalkör, táncosok léptek fel és varázsolták el kedves produkcióikkal a nézőket.
A szüreti lovasfelvonulás sem maradhatott el
Két felvonulás is színesítette a kerekegyházi szüreti fesztivált. A szüreti lovasfelvonulást az 1970-es években szervezték meg először a településen, amely azóta is szerves része a város őszi programjának. Idén több mint 60 felvonuló vett részt ezen a hagyományokat felelevenítő felvonuláson.
Ezt követően az immár második éve megrendezett autós-motoros felvonulás színesítette a rendezvényt. Mintegy 100 gépjármű sorakozott fel a felvonulásra és gurult be a rendezvény helyszínére, ahol a lakosság aktív részvételével kiválasztásra kerültek a legszebb autók és motorok, valamint felnikitartó versenyen mérhették össze erejüket kicsik és nagyok.
Kerekegyháza az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül és ez abban is megnyilvánul, hogy nagyon sok gyermek született a városban, illetve több kisgyermekes család települt itt le. Nem véletlen, hogy a KerekFeszt szervezői külön hangsúlyt fektettek a kicsik szórakoztatására, ráadásul mindez a jó ügyet is szolgálta. Többek között ugyanis a rendőrség, valamint a Füredi Autósiskola és Képző Központ közreműködésével KRESZ-parkot építettek, ahol a biztonságos közlekedést tudatosították a gyerekekben.
Az általános iskola is kivette a részét a szervezésből: Exatlon-pályát építettek, ahol a bátrak ügyeskedhettek, valamint a bölcsőde és az óvoda pedagógusai kézműves foglalkozásokkal és ügyességi feladatokkal kötötték le a csemetéket. És ne feledkezzünk meg a vármegyei Guruló Iránytű mesebuszról sem, ahol meséket és legendás gyermektörténeteket mutattak be.
Az estét a Neoton Família robbantotta be
Az ilyen nagyszabású fesztivál programjai közül nem maradhatnak ki a szuper koncertek.
- Délután az Apacuka Zenekar a gyerekeket szórakoztatta,
- este a generációk együtt élvezhették a Neoton Família Sztárjainak fellépését.
- Ezt tűzijáték követte,
- utána a Soulwave is fellépett,
- majd a Suncity Brass élő koncertje
- és jó hangulatú záróbuli zárta a programot.
KerekFeszt: Hagyományok és büszkeség
Hírportálunknak dr. Kelemen Márk, Kerekegyháza polgármestere elmondta, a KerekFeszt idén is méltóképpen bizonyította, hogy igenis van igény ilyen nagyszabású rendezvényekre.
„Nagy örömünkre szolgál, hogy több ezer ember érezte jól magát, és látogatott el a programokra, felvonulásokra és koncertekre. Külön köszönet illeti ezért a munkatársaimat, segítőinket, a támogatóinkat, a felvonulókat és persze a fellépőinket egyaránt. Büszkeség számunkra, hogy a hagyományainkat követve idén is egy igazán közösségépítő és erősítő rendezvényt sikerült szerveznünk. Ez volt a célunk, hiszen a színes programok által minden korosztály számára igyekeztünk – remélem sikerrel – felejthetetlen élményt nyújtani” – nyilatkozta a városvezető.
Kecskemét is beszáll a nagy pizzás buliba, jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája!
Hihetetlen akció, piros banánt kínálnak ebben a népszerű kecskeméti áruházban