Idén is hatalmas sikert aratott a KerekFeszt – fotók

Ameddig a szem ellátott, Kerekegyházán vidám emberek, vásárok és izgalmas programok jellemezték a hétvégi szüreti fesztivált. A KerekFeszt a város egyik védjegye, amelyet már évtizedek óta minden szeptemberben megrendeznek.

A KerekFeszt idén is kicsiket és nagyokat megszólított

Fotó: Molnár Áron

A KerekFeszt programja már szeptember 12-én megkezdődött a Kerekegyháza múltja-jelene-jövője című kiállítás megnyitójával. A kiállítás keretén belül rajzpályázat is meghirdetésre került, melyre 89 pályamunka érkezett be.

Nótaszóra ébredt Kerekegyháza

Másnap a hagyományoknak megfelelően a Kereki Nótások zenés ébresztője jelezte, különleges napra virradt Kerekegyháza. Ezután a központban felállított színpad, vásárok és egyéb programok kerültek fókuszba, helyi csoportok, óvodások, nótások, népdalkör, táncosok léptek fel és varázsolták el kedves produkcióikkal a nézőket.

A szüreti lovasfelvonulás sem maradhatott el

Két felvonulás is színesítette a kerekegyházi szüreti fesztivált. A szüreti lovasfelvonulást az 1970-es években szervezték meg először a településen, amely azóta is szerves része a város őszi programjának. Idén több mint 60 felvonuló vett részt ezen a hagyományokat felelevenítő felvonuláson.

Ezt követően az immár második éve megrendezett autós-motoros felvonulás színesítette a rendezvényt. Mintegy 100 gépjármű sorakozott fel a felvonulásra és gurult be a rendezvény helyszínére, ahol a lakosság aktív részvételével kiválasztásra kerültek a legszebb autók és motorok, valamint felnikitartó versenyen mérhették össze erejüket kicsik és nagyok.

Kerekegyháza az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen ment keresztül és ez abban is megnyilvánul, hogy nagyon sok gyermek született a városban, illetve több kisgyermekes család települt itt le. Nem véletlen, hogy a KerekFeszt szervezői külön hangsúlyt fektettek a kicsik szórakoztatására, ráadásul mindez a jó ügyet is szolgálta. Többek között ugyanis a rendőrség, valamint a Füredi Autósiskola és Képző Központ közreműködésével KRESZ-parkot építettek, ahol a biztonságos közlekedést tudatosították a gyerekekben.

Az általános iskola is kivette a részét a szervezésből: Exatlon-pályát építettek, ahol a bátrak ügyeskedhettek, valamint a bölcsőde és az óvoda pedagógusai kézműves foglalkozásokkal és ügyességi feladatokkal kötötték le a csemetéket. És ne feledkezzünk meg a vármegyei Guruló Iránytű mesebuszról sem, ahol meséket és legendás gyermektörténeteket mutattak be.