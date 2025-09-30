2 órája
Legyen a kerekieké a grund – minden igényt kielégítő sportpálya jön létre Kerekegyházán
Kerekegyházán újabb mérföldkőhöz érkezett a Tavasz utcai közösségi tér fejlesztése. A városban már sokan várják a beruházás következő lépését, hiszen a kerekegyházi játszótér nem csupán a gyerekeknek, hanem minden korosztálynak kikapcsolódási lehetőséget kínál majd.
Kerekegyháza önkormányzata korábban a lakókkal összefogva faültetést hajtott végre a Tavasz utcában, most pedig egy modern, multifunkciós sportpálya kialakításába kezdtek. Mint írták, azzal a céllal, hogy egy igazi közösségi tér, grund jöjjön létre. A kerekegyházi játszótér ugyanis multifunkcionális sportpályával bővül!
A kerekegyházi játszótér pályáján öt sportágat is lehet majd űzni
Kerekegyháza polgármestere, dr. Kelemen Márk jelentette be a közösségi médiában, hogy a Tavasz utcai játszótér multifunkcionális sportpályával bővül, amely alkalmas lesz majd a streetballra, kosárlabdázásra, röplabdázásra, teniszezésre és lábtengózásra is.
– Az önkormányzat célja a fejlesztéssel, hogy az ne „csak” egy játszótér, hanem sportolási lehetőség, találkozóhely, igazi közösségi tér, egy grund legyen – – tudatta a városvezető.
A 10x20 méteres, műgyanta borítású pálya két rövidebb oldalán labdafogó háló készül. A két hosszoldal mentén padok kerülnek elhelyezésre. A négy sarokban napelemes, akkumulátoros, vezérelhető térvilágítás, valamint térfigyelő kamera is felszerelésre kerül.
A kivitelezés már megkezdődött, októberig el is készülhet
Kelemen Márk polgármester elmondta, az önkormányzat megkötötte a szerződéseket, és a kivitelezési munkálatok már meg is kezdődtek. A projekt befejezése előreláthatólag október végére várható.
Mint megtudtuk, a munkálatok nem akadályozzák a játszótér meglévő játékainak és az ivókútnak a használatát. A munkaterület el lesz kerítve, de fokozott óvatosságra és odafigyelésre intik a szülőket és a gyerekeket.
– A pálya vasbeton alépítménye speciális technológiával készül, a munkafolyamat időben nem szakítható meg. A beton csiszolását, a kötési folyamat meghatározott idejében lehet csak elvégezni, ezért várható egy olyan nap, amikor még éjjel is zajjal járó munkafolyamatok lesznek. Erről a környező lakosság értesítést kap – tette hozzá Kelemen Márk.
A multifunkcionális sportpálya építése után a következő lépés a játszóeszközök fejlesztése, bővítése és fedett kiülő, sütögetőhely kiépítése lesz.
