Ezek voltak a 2025-ös nyár kedvenc fagyijai Soltvadkerten

Soltvadkert neve már-már összeforrt a fagylaltkészítés művészetével, és nem véletlenül: a Szent Korona Cukrászda különleges ízeivel, minőségi alapanyagaival és évtizedes hagyományaival uralta a nyári szezonokat. Cikkünkből megtudhatja, melyek lettek 2025 nyarának kedvenc fagyijai.

Soltvadkert kedvenc fagyijai ezreket vonzanak a városba

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Soltvadkert, a nyár fagyi-fővárosa

Soltvadkerten nemcsak nyaralni volt jó, hanem fagylaltozni is! A Szent Korona Cukrászda nem csupán egy egyszerű cukrászda volt, hanem egy fogalom a nyári édességrajongók körében. Az idei szezonban pedig különösen kitettek magukért, hiszen olyan ízekkel jelentkeztek, amik nemcsak finomak, hanem kreatívak is.

Új ízek, új élmények

Ahogy minden évben, 2025-ben is debütáltak új, különleges fagylaltok a kínálatban. A fahéjas-szilvás gombóc fagylalt, a sós-karamellás mascarpone étcsokoládéval vagy a házikrémes fagyi saját készítésű mogyorókrémmel máris hatalmas sikert arattak. Külön említést érdemelt a ropogós sajttorta gránátalmával, ami igazi sláger lett a vendégek körében.

– Közel 80 féle fagylaltból válogathattak nálunk, nehéz egyet kiemelni, mert mindegyik különleges volt a maga nemében – mondta Szervánszky Judit, a cukrászda tulajdonosa.

Mik a kedvenc fagyik?

A klasszikus ízek – csoki, vanília, citrom, puncs és eper – 2025 nyarán is vezették az eladási listát, de egyre többen keresték az újító, gyümölcsös ízeket. A limonchello fagyi az olasz citromlikőr frissességét idézte, míg a mascarponés, mézes eperrel készült változat a krémes édességek kedvelőinek lett a kedvence.

A mentes fagyik iránt is nőtt az érdeklődés: a cukormentes, gluténmentes, tej- és tojásmentes kínálat évről évre bővült, hogy mindenki megtalálhassa a számára megfelelőt.

A tökéletes fagyi titka

A Szent Korona Cukrászdában minden a minőségről szólt. Helyi tejből, saját pörkölésű magvakból, friss gyümölcsökből készültek a főzött fagylaltok, a gyártás minden lépését maguk végezték.

– A fagylaltjaink állandó minőségét csak úgy tudjuk garantálni, ha mi készítjük az alapanyagokat is – a mogyorópasztától a gyümölcskrémekig – mesélte Szervánszky Judit.