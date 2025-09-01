2 órája
Ezek voltak a 2025-ös nyár kedvenc fagyijai Soltvadkerten
A színes, jeges gombócokat lassan felváltják az őszi falevelek, de a soltvadkerti Szent Korona Cukrászda idei fagylaltkülönlegességei biztosan sokáig megmaradnak az emlékeinkben. Íme, a nyár kedvenc fagyijai, amikért ezrek zarándokoltak a városba.
Soltvadkert neve már-már összeforrt a fagylaltkészítés művészetével, és nem véletlenül: a Szent Korona Cukrászda különleges ízeivel, minőségi alapanyagaival és évtizedes hagyományaival uralta a nyári szezonokat. Cikkünkből megtudhatja, melyek lettek 2025 nyarának kedvenc fagyijai.
Soltvadkert, a nyár fagyi-fővárosa
Soltvadkerten nemcsak nyaralni volt jó, hanem fagylaltozni is! A Szent Korona Cukrászda nem csupán egy egyszerű cukrászda volt, hanem egy fogalom a nyári édességrajongók körében. Az idei szezonban pedig különösen kitettek magukért, hiszen olyan ízekkel jelentkeztek, amik nemcsak finomak, hanem kreatívak is.
Új ízek, új élmények
Ahogy minden évben, 2025-ben is debütáltak új, különleges fagylaltok a kínálatban. A fahéjas-szilvás gombóc fagylalt, a sós-karamellás mascarpone étcsokoládéval vagy a házikrémes fagyi saját készítésű mogyorókrémmel máris hatalmas sikert arattak. Külön említést érdemelt a ropogós sajttorta gránátalmával, ami igazi sláger lett a vendégek körében.
– Közel 80 féle fagylaltból válogathattak nálunk, nehéz egyet kiemelni, mert mindegyik különleges volt a maga nemében – mondta Szervánszky Judit, a cukrászda tulajdonosa.
Mik a kedvenc fagyik?
A klasszikus ízek – csoki, vanília, citrom, puncs és eper – 2025 nyarán is vezették az eladási listát, de egyre többen keresték az újító, gyümölcsös ízeket. A limonchello fagyi az olasz citromlikőr frissességét idézte, míg a mascarponés, mézes eperrel készült változat a krémes édességek kedvelőinek lett a kedvence.
A mentes fagyik iránt is nőtt az érdeklődés: a cukormentes, gluténmentes, tej- és tojásmentes kínálat évről évre bővült, hogy mindenki megtalálhassa a számára megfelelőt.
A tökéletes fagyi titka
A Szent Korona Cukrászdában minden a minőségről szólt. Helyi tejből, saját pörkölésű magvakból, friss gyümölcsökből készültek a főzött fagylaltok, a gyártás minden lépését maguk végezték.
– A fagylaltjaink állandó minőségét csak úgy tudjuk garantálni, ha mi készítjük az alapanyagokat is – a mogyorópasztától a gyümölcskrémekig – mesélte Szervánszky Judit.
Fagylaltos történetek, amik szívet melengetnek
A cukrászda nemcsak ízeiben, de vendégeiben is gazdag volt. Német turisták például ajánlás alapján érkeztek, egy miskolci nyugdíjas házaspár pedig évente többször is egész napos vonatozással jutott el ide, csak hogy újra és újra átélje a fagylaltélményt.
– Sokan már 40-50 éve járnak hozzánk. Hihetetlen történeteket hallunk tőlük, számunkra ezek legalább annyira értékesek, mint maga a fagyi – tette hozzá Judit.
Olvasóink kedvence is a vadkerti cukrászda
Egy nemrégiben, a Facebook-oldalunkon feltett kérdésünkre elsöprő többséggel választották olvasóink Soltvadkertet a „fagyi fővárosának”. A kommentelők szerint nincs olyan ember, aki ne ismerné vagy ne szeretné a Szent Korona Cukrászdát. Ez volt az a hely, ahová egyszerűen vissza kellett térni.
