Lezárják a kecskeméti Vízműdombot a látogatók elől

A Hírös Sport Nonprofit Kft. tájékoztatóban adta hírül, hogy szeptember 20-án, egy napra lezárják a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a Vízműdombot, de csak a látogatók elől, ugyanis egész nap futó verseny zajlik a területen.

Lezárják a kecskeméti Vízműdombot

Forrás: Benkó Zoltán Szabadidőközpont Facebook-oldala

Szombaton rendezik meg a 3. DOMB42X futást, ahol a Domb meghódítása lesz a cél. 42 alkalommal fel-, majd onnan lefuthatnak a benevezett résztvevők. A dombfutás több kategóriában zajlik, természetesen lesznek kisebb távok is.