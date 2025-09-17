szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Benkó Zoltán Szabadidőközpont

3 órája

Lezárják a kecskeméti Vízműdombot a látogatók elől

Címkék#Hírös Sport Nonprofit Kft#Benkó Zoltán Szabadidőközpontban#DOMB42X#kecskeméti vízműdomb

Szombaton a kecskeméti Vízműdomb nem látogatható.

Sebestyén Hajnalka

A Hírös Sport Nonprofit Kft. tájékoztatóban adta hírül, hogy szeptember 20-án, egy napra lezárják a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a Vízműdombot, de csak a látogatók elől, ugyanis egész nap futó verseny zajlik a területen. 

lezárják a Dombot, futóversenyt rendeznek,
Lezárják a kecskeméti Vízműdombot
Forrás: Benkó Zoltán Szabadidőközpont Facebook-oldala

Szombaton rendezik meg a 3. DOMB42X futást, ahol a Domb meghódítása lesz a cél. 42 alkalommal fel-, majd onnan lefuthatnak a benevezett résztvevők. A dombfutás több kategóriában zajlik, természetesen lesznek kisebb távok is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu