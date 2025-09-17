Benkó Zoltán Szabadidőközpont
3 órája
Lezárják a kecskeméti Vízműdombot a látogatók elől
Szombaton a kecskeméti Vízműdomb nem látogatható.
A Hírös Sport Nonprofit Kft. tájékoztatóban adta hírül, hogy szeptember 20-án, egy napra lezárják a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban a Vízműdombot, de csak a látogatók elől, ugyanis egész nap futó verseny zajlik a területen.
Szombaton rendezik meg a 3. DOMB42X futást, ahol a Domb meghódítása lesz a cél. 42 alkalommal fel-, majd onnan lefuthatnak a benevezett résztvevők. A dombfutás több kategóriában zajlik, természetesen lesznek kisebb távok is.
4 órája
Elkészült az augusztusi toplista, ennyire voltak pontosak a magyar vonatok
