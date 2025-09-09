szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Kecskemét

1 órája

Az új örökbefogadó igazi csemegével kedveskedett a vadaskerti csacsiknak

Címkék#örökbefogadó#Wojtyla Barátság Központ#Vadaskert#csacsi#szamár

Sárgarépák sokaságával lepte meg a Kecskeméti Vadaskert csacsi családját a Wojtyla Barátság Központ sorsközössége.

Sebestyén Hajnalka

Farkas P. József, a Wojtyla népkonyha alapító-igazgatója és a sorsközössége még 2019 őszén fogadták először gondozásába a Kecskeméti Vadaskert egyik újszülött csacsiját. Az időközben felnőtté cseperedett jószág azóta új gazdára talált, így idén másik csacsipárt választottak jótékonysági céllal.

Kecskeméti Vadaskert szamarai
Sárgarépák sokaságával lepte meg a Kecskeméti Vadaskert csacsi családját a Wojtyla Barátság Központ sorsközössége
Fotó: Beküldött fotó

A napokban meglátogatták a kedves állatokat. A csacsiszülők, Niki és Sancho, valamint kicsinyük, Matild ízletes répákat kaptak a közelgő állatok világnapja alkalmából.

Csacsik a Kecskeméti Vadaskertben
Csacsipár a Kecskeméti Vadaskertben
Fotó: Beküldött fotó

 

 

