Mercedes-bővülés és hatalmas kamionforgalom: útfejlesztési hullám indul Kecskeméten

A beszélgetés fő fókuszában a kecskeméti utak, útfejlesztések álltak. A polgármester kitért az ipari területeken zajló fejlesztésekre, és szólt a lakossági önerős útépítésekről, kerékpárút-beruházásokról is.

A kecskeméti utakat érintő beruházásokról, tervekről Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester adott számot

Forrás: Rádió 1 Gong

A Mercedes-gyár bővülése pluszfeladatokat ad

Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester először az ipari beruházásokat részletezte.

– Egy újabb ipari fejlesztési boom zajlik Kecskeméten, nagyon sok a beköltöző ipari vállalkozás, illetve a meglévők is fejlesztenek. A leglátványosabb a Mercedes második ütemű fejlesztése, mely jó ütemben, a terveknek megfelelően halad. A próbagyártás elindult az új csarnokokban, és a jövő évben már városunk számára is érezhetővé válnak a szériagyártási sorozatok felfutásából adódó pluszfeladatok. Többek között új munkahelyeket teremtenek, újabb lehetőségek, újabb beszállítók érkeznek a városba – mondta a polgármester.

A fókuszban újra az ipari területek állnak

Kecskeméten tovább élénkül a gazdasági élet.

– Az ipari szektor folyamatos fejlődésére reagálva Kecskeméten az infrastrukturális beruházások ismét prioritást élveznek. Az elmúlt két évben a lakosságra fókuszáltunk, lakossági útépítések és a lakóterületen lévő útfejlesztések, útstabilizálások, járdaépítések zajlottak. Most egy kicsit nagyobb figyelmet kell fordítanunk újra az ipari területek útfejlesztésére, kereszteződések, csomópontok kialakítására – tette hozzá Szemereyné dr. Pataki Klaudia.

A bővülő kamionforgalom megköveteli a kecskeméti utak fejlesztését

Az új és bővülő gyárak által látványosan megemelkedett a kamionforgalom is. Ahhoz, hogy a beszállítók meg tudják közelíteni az iparterületet, fontos a megfelelő úthálózat.

– Óriási a kamionforgalom, mely fokozatosan emelkedik. 2015-ben a déli iparterület környékén az új iparterületen, ami a Mercedes és a hozzá kapcsolódó beszállítói területeket jelenti, a Daimler út, a Barényi Béla út környezetében, mintegy 3500 napi autó- és teherforgalom mozgott. Mára ez a szám megközelíti a 6000-et. A forgalom az újabb üzemek, létesítmények beindulásával két év múlva 9600-ra emelkedhet. A cél, hogy ezek a járművek ne a városon keresztül menjenek, ne terheljék le. Ennek érdekében olyan úthálózatot építenénk ki, melynek részei lennének körgyűrű-szélesítési elkerülő utak, illetve a meglévő utak szélesítései, körforgalmak kialakítása, ezekkel próbáljuk majd az áteresztőképességét javítani – sorolta a város első embere.