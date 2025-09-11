Mercedes-bővülés és hatalmas kamionforgalom: útfejlesztési hullám indul Kecskeméten

szeptember 11., csütörtök

Kecskemét hosszú évek óta dinamikusan fejlődik: sorra épülnek új gyárak, bővül az ipari park. Mindezek az útfejlesztéseket is magukkal vonzzák. A kecskeméti utakat érintő beruházásokról, tervekről Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester adott számot a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.

Sebestyén Hajnalka

A beszélgetés fő fókuszában a kecskeméti utak, útfejlesztések álltak. A polgármester kitért az ipari területeken zajló fejlesztésekre, és szólt a lakossági önerős útépítésekről, kerékpárút-beruházásokról is. 

Forrás: Rádió 1 Gong

A Mercedes-gyár bővülése pluszfeladatokat ad

Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester először az ipari beruházásokat részletezte. 

– Egy újabb ipari fejlesztési boom zajlik Kecskeméten, nagyon sok a beköltöző ipari vállalkozás, illetve a meglévők is fejlesztenek. A leglátványosabb a Mercedes második ütemű fejlesztése, mely jó ütemben, a terveknek megfelelően halad. A próbagyártás elindult az új csarnokokban, és a jövő évben már városunk számára is érezhetővé válnak a szériagyártási sorozatok felfutásából adódó pluszfeladatok. Többek között új munkahelyeket teremtenek, újabb lehetőségek, újabb beszállítók érkeznek a városba – mondta a polgármester.

A fókuszban újra az ipari területek állnak

Kecskeméten tovább élénkül a gazdasági élet. 

– Az ipari szektor folyamatos fejlődésére reagálva Kecskeméten az infrastrukturális beruházások ismét prioritást élveznek. Az elmúlt két évben a lakosságra fókuszáltunk, lakossági útépítések és a lakóterületen lévő útfejlesztések, útstabilizálások, járdaépítések zajlottak. Most egy kicsit nagyobb figyelmet kell fordítanunk újra az ipari területek útfejlesztésére, kereszteződések, csomópontok kialakítására – tette hozzá Szemereyné dr. Pataki Klaudia.

A bővülő kamionforgalom megköveteli a kecskeméti utak fejlesztését

Az új és bővülő gyárak által látványosan megemelkedett a kamionforgalom is. Ahhoz, hogy a beszállítók meg tudják közelíteni az iparterületet, fontos a megfelelő úthálózat. 

– Óriási a kamionforgalom, mely fokozatosan emelkedik. 2015-ben a déli iparterület környékén az új iparterületen, ami a Mercedes és a hozzá kapcsolódó beszállítói területeket jelenti, a Daimler út, a Barényi Béla út környezetében, mintegy 3500 napi autó- és teherforgalom mozgott. Mára ez a szám megközelíti a 6000-et. A forgalom az újabb üzemek, létesítmények beindulásával két év múlva 9600-ra emelkedhet. A cél, hogy ezek a járművek ne a városon keresztül menjenek, ne terheljék le. Ennek érdekében olyan úthálózatot építenénk ki, melynek részei lennének körgyűrű-szélesítési elkerülő utak, illetve a meglévő utak szélesítései, körforgalmak kialakítása, ezekkel próbáljuk majd az áteresztőképességét javítani – sorolta a város első embere. 

Sikeresek a lakossági önerős útépítések

Kecskeméten a lakossági önerős útépítések is folynak, számos városrészben. 

– Kecskemét nem egy kompakt, kicsi város, hanem egy lepényszerűen elterülő, még mindig mezővárosi jellegű nagy település. A burkolt útfelületünk 750 kilométer, és a burkolatlan útfelületünk is egyre inkább növekszik, a külterületi ingatlanok beépítésével. Nem véletlenül szólítjuk meg a lakosságot az önerős útépítések kapcsán. Mi partnerek vagyunk a lakóterületek fejlesztésében, de a közművesítés az közös ügyünk. A város nem tudja egyedül a közművesítéseket felvállalni – jegyezte meg a polgármester, majd további részleteket is mondott.

– A lakossági önerős útépítések szerencsére folyamatosak, most is 5-6 utcában zajlanak. Ebben az önkormányzati képviselők is nagy segítséget nyújtanak, főleg a Fidesz–KDNP képviselőiben kialakult már az a rutin, gyakorlat, hogyan kell sikeresen megszervezni ezeket a lakossági önerős útépítéseket. Van egy bejáratott út, két lehetőséggel. Egyrészt a lakosok önállóan szervezik, és mi azt segítjük, támogatjuk, utána pedig átvesszük az elkészült utak fenntartását. Így nem érhet bennünket kritika, milyen drágán épülnek ezek az utak. A másik lehetőség, hogy ránk bízzák, és akkor mi építjük meg. Szerencsére mind a kettő konstrukció jól működik – vázolta a lehetőségeket Szemereyné dr. Pataki Klaudia. 

A kerékpárutak száma is nő

A kerékpárutakra is fókuszál a kecskeméti önkormányzat.

– Ma már az iparterületeknél úgy építjük az új utakat, hogy van mellette gyalog- és kerékpárút. A rávezető, központból kivezető vagy a nagyobb lakossági területekről kivezető utak mellett is folyamatosan arra törekszünk a kerékpárutak megújítására, újak építésére. Jó példa erre a néhány hete megújult Ceglédi úti kerékpárút. Nagyon szép és nagyon közkedvelt útszakasszá vált a Károly Róbert körúton lévő néhány éve átadott kerékpárút is – vázolta a polgármester.

További részletekért hallgassa meg a beszélgetést!

 

