Legendák a kecskeméti színpadon – színészóriások nyomában
Pécsi Ildikó, Latinovits Zoltán, Sáfár Anikó, Perényi László. E neves színművészeket egy dolog biztosan összeköti: egykoron valamennyien játszottak a kecskeméti színházban. Kecskeméti múltidéző sorozatunkban ismét betekintünk a Katona József Nemzeti Színház 20. századi történetébe.
A kecskeméti színházban egykoron több éven át játszó színművészeket mutatunk be, akik országosan is ismertek voltak, és kötődtek a hírös város színpadához. A visszatekintés a forrása a Petőfi Népe régi Grátisz mellékletében megjelent írásunk volt, mely több internetes színházi és kulturális cikk alapján íródott. A képeslapokat Sebestyén Imre gyűjtő hagyatékában lévő képeslapokból válogattuk össze.
Latinovits Zoltán is játszott a kecskeméti színházban
A színházban Radó Vilmos igazgatósága idején játszott többek között Latinovits Zoltán, aki 1968-ban nagy sikerrel játszotta el Molnár Ferenc Liliomjának címszerepét.
Latinovits Zoltán 1931-ben született Budapesten. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész a nemzet legnépszerűbb színészeinek egyike volt. Édesanyja Gundel Katalin, a legendás vendéglátós família sarja. Az édesapa gyermeke születése után nem sokkal elhagyta a családot, ami élete végéig fájdalommal töltötte el Latinovitsot. Édesanyja 1941-ben férjhez ment Frenreisz István orvoshoz, akitől még két gyermeke született: István (1942), aki Bujtor István néven színész, és Károly (1946), aki Frenreisz Károly néven zenész lett. Latinovits Zoltán 1976-ban hunyt el Balatonszemesen.
Pécsi Ildikó és Sáfár Anikó is fellépett a hírös városban
Pécsi Ildikó ismert színművész szintén játszott a kecskeméti teátrum színpadán. Az 1940-ben Polgáron született, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. A Színművészeti Főiskolát 1962-ben végezte el. A kecskeméti Katona József Színházban 1973–1976. között játszott. 2020-ban hunyt el.
A kecskeméti közönség Sáfár Anikó színművészt is láthatta a hírös városi színpadján. Az 1948-ban született színésznő 1986–1987 között szerződött a kecskeméti Katona József Színházhoz. A színészi pályafutása 1965-ben kezdődött, és azóta is aktív. Színházi társulatok sokaságánál játszott az évtizedek alatt.
Tíz éven át láthatta a kecskeméti közönség
Szintén a régi időket idézi meg Perényi László neve. 1910-ben született, tanulmányait 1930-ban végezte a Színművészeti Főiskolán, majd a Nemzeti Színházhoz szerződött. A következő évtizedekben sok helyen megfordult az ismert és népszerű színész, 1963-tól 1973-ig játszott a kecskeméti színházban. 1993-ban halt meg Baján.
Latabár Kálmán Kecskeméten született
Végül még egy név: Latabár Kálmán. Az ismert színművész Kecskeméten született 1902-ben, de érdekes, hogy soha nem játszott Kecskeméten.
A Kossuth-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, ahogy rajongói nevezték, Latyi, talán a legnépszerűbb magyar komikus volt a XX. században. Híres színészdinasztia leszármazottja: dédapja Latabár Endre, nagyapja Latabár Kálmán Árpád, apja id. Latabár Árpád, mindannyian neves színészek voltak. Fia, ifjabb Latabár Kálmán szintén színész. Unokája, Latabár Árpád szintén színész, ő játszott a kecskeméti Katona József Színházban a nyolcvanas években.
Születésének 75. évfordulóján, 1977-ben, Kecskemét Város Tanácsa emléktáblát helyezett el az épületen, mely szülőházának helyén áll. Az emléktáblát 2008-ban felújították. Latabár Kálmán 1970 januárjában halt meg. Az említett színészeken kívül még nagyon sok olyan ismert színművész játszott a XX. század elején a kecskeméti Katona József Színház színpadán, akik szintén országos hírnevet is szereztek pályafutásuk során.
