Legendák a kecskeméti színpadon – színészóriások nyomában

A kecskeméti színházban egykoron több éven át játszó színművészeket mutatunk be, akik országosan is ismertek voltak, és kötődtek a hírös város színpadához. A visszatekintés a forrása a Petőfi Népe régi Grátisz mellékletében megjelent írásunk volt, mely több internetes színházi és kulturális cikk alapján íródott. A képeslapokat Sebestyén Imre gyűjtő hagyatékában lévő képeslapokból válogattuk össze.

A kecskeméti színházban sok neves színész játszott

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

Latinovits Zoltán is játszott a kecskeméti színházban

A színházban Radó Vilmos igazgatósága idején játszott többek között Latinovits Zoltán, aki 1968-ban nagy sikerrel játszotta el Molnár Ferenc Liliomjának címszerepét.

Latinovits Zoltán is játszott Kecskeméten

Latinovits Zoltán 1931-ben született Budapesten. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színész a nemzet legnépszerűbb színészeinek egyike volt. Édesanyja Gundel Katalin, a legendás vendéglátós família sarja. Az édesapa gyermeke születése után nem sokkal elhagyta a családot, ami élete végéig fájdalommal töltötte el Latinovitsot. Édesanyja 1941-ben férjhez ment Frenreisz István orvoshoz, akitől még két gyermeke született: István (1942), aki Bujtor István néven színész, és Károly (1946), aki Frenreisz Károly néven zenész lett. Latinovits Zoltán 1976-ban hunyt el Balatonszemesen.

Pécsi Ildikó és Sáfár Anikó is fellépett a hírös városban

Pécsi Ildikó ismert színművész szintén játszott a kecskeméti teátrum színpadán. Az 1940-ben Polgáron született, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, rendező, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. A Színművészeti Főiskolát 1962-ben végezte el. A kecskeméti Katona József Színházban 1973–1976. között játszott. 2020-ban hunyt el.

Pécsi Ildikó is játszott Kecskeméten

A kecskeméti közönség Sáfár Anikó színművészt is láthatta a hírös városi színpadján. Az 1948-ban született színésznő 1986–1987 között szerződött a kecskeméti Katona József Színházhoz. A színészi pályafutása 1965-ben kezdődött, és azóta is aktív. Színházi társulatok sokaságánál játszott az évtizedek alatt.

Sáfár Anikó színművész

Tíz éven át láthatta a kecskeméti közönség

Szintén a régi időket idézi meg Perényi László neve. 1910-ben született, tanulmányait 1930-ban végezte a Színművészeti Főiskolán, majd a Nemzeti Színházhoz szerződött. A következő évtizedekben sok helyen megfordult az ismert és népszerű színész, 1963-tól 1973-ig játszott a kecskeméti színházban. 1993-ban halt meg Baján.