Szuperélelmiszer fillérekért, ennyibe kerül most a piacon
Illatos és ízletes finomságok. A nyár finom gyümölcsei még mindig kaphatók, de már tagadhatatlanul érkezik az ősz a kecskeméti piacra is. Látványosan megnőtt a tökfélék száma, akár étkezési, akár dísz formájában. A zöldségfélék közül kiemelkedik egy, mely a megszokottnál több standon bukkant fel.
A kecskeméti piac szombati kínálatában sok helyen elérhető volt az az egészséges, illatos zöldségféle, melyet nemcsak kertben, hanem akár panellakásban is bárki termeszthet. De akinek erre nincs ideje, vagy marad a piacinál, annak sem kell mélyen zsebbe nyúlnia. A friss petrezselyemzöld szeptember elején még mindig gyönyörű és olcsó.
Rendkívül jótékony a szervezet számára
A petrezselyemzöld rengeteg ételhez passzol, de egészségünkre is jótékony hatással van. Sokan magában is szívesen fogyasztják, bár íze enyhén fűszeres, ugyanakkor nagyon finom. A kecskeméti piacon csomója 150 és 250 forint között kapható.
A petrezselyem levele rendkívül gazdag vitaminokban. Kiemelkedő a C-vitamin-tartalma, amely erősíti az immunrendszert, segíti a vas felszívódását és antioxidáns hatású. Emellett jelentős mennyiségű A-vitamint is tartalmaz, amely a szem egészségéhez és a bőr védelméhez járul hozzá. A benne lévő K-vitamin a csontok egészségének megőrzésében játszik fontos szerepet.
Igazi szuperélelmiszer
Az ásványi anyagok közül a petrezselyemzöld különösen gazdag vasban, kalciumban, magnéziumban és káliumban. A vas a vérképzéshez elengedhetetlen, a kalcium és a magnézium az izmok és csontok működését támogatja, míg a kálium a vérnyomás szabályozásában segít. Antioxidáns hatása révén csökkentheti a gyulladást és a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. Enyhe vízhajtó hatással bír, jótékonyan hat az emésztésre.
A répa és gyökér is jó áron beszerezhető
A kecskeméti piacon a petrezselyemzöld mellett sok standon kapható petrezselyemgyökér is, kilója 1800–2000 Ft körül mozog, a kisebbek 4-5 szálával 450–500 Ft-ba kerülnek. Akárcsak a répa-petrezselyemgyökér vegyes csomó, mely szintén 450 Ft körül kapható. A répa kilója 400–600 Ft.
A zöldségeknél maradva a cukkiniből a nagyon nagyok kilója 200–300 Ft, míg a normál méretűeké 500–600 Ft. A karfiol kilója 800 Ft, de a hibásak már 600-ért is vihetők.
Dísztökökkel sokan díszítik otthonukat
A főzőtök mellett megjelent a dísztök, melynek kilója 2500 Ft. A közepes méretűek kb. 30–35 dekásak, így kb. 750–800 forintért válogatható belőlük. Vannak egészen aprók, jóval kevesebbért. A nagyobb méretűeket viszont darabra adják, 1000 forintért.
A kecskeméti piac bővelkedik gyümölcsökben
Még mindig kapható magyar görögdinnye, 450 Ft/kg, a sárgadinnye pedig 550–600 Ft/kg áron. A szilvát 600–800 Ft/kg, a nektarint 1500–2900 Ft/kg, az őszibarackot 1500–2500 Ft/kg áron kínálják. A szőlő egyre olcsóbb, már 500 Ft/kg-ért is vihető, de vannak standok ahol 2500-at is elkérik. Továbbra is érdemes vásárlás előtt körbenézni, mert nagy az árakban az eltérés a standokon.
