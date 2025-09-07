Szuperélelmiszer fillérekért, ennyibe kerül most a piacon

A kecskeméti piac szombati kínálatában sok helyen elérhető volt az az egészséges, illatos zöldségféle, melyet nemcsak kertben, hanem akár panellakásban is bárki termeszthet. De akinek erre nincs ideje, vagy marad a piacinál, annak sem kell mélyen zsebbe nyúlnia. A friss petrezselyemzöld szeptember elején még mindig gyönyörű és olcsó.

Sok egészséges zöldség kapható a kecskeméti piacon

Fotó: Bús Csaba

Rendkívül jótékony a szervezet számára

A petrezselyemzöld rengeteg ételhez passzol, de egészségünkre is jótékony hatással van. Sokan magában is szívesen fogyasztják, bár íze enyhén fűszeres, ugyanakkor nagyon finom. A kecskeméti piacon csomója 150 és 250 forint között kapható.

A petrezselyem levele rendkívül gazdag vitaminokban. Kiemelkedő a C-vitamin-tartalma, amely erősíti az immunrendszert, segíti a vas felszívódását és antioxidáns hatású. Emellett jelentős mennyiségű A-vitamint is tartalmaz, amely a szem egészségéhez és a bőr védelméhez járul hozzá. A benne lévő K-vitamin a csontok egészségének megőrzésében játszik fontos szerepet.

Igazi szuperélelmiszer

Az ásványi anyagok közül a petrezselyemzöld különösen gazdag vasban, kalciumban, magnéziumban és káliumban. A vas a vérképzéshez elengedhetetlen, a kalcium és a magnézium az izmok és csontok működését támogatja, míg a kálium a vérnyomás szabályozásában segít. Antioxidáns hatása révén csökkentheti a gyulladást és a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát. Enyhe vízhajtó hatással bír, jótékonyan hat az emésztésre.

A répa és gyökér is jó áron beszerezhető

A kecskeméti piacon a petrezselyemzöld mellett sok standon kapható petrezselyemgyökér is, kilója 1800–2000 Ft körül mozog, a kisebbek 4-5 szálával 450–500 Ft-ba kerülnek. Akárcsak a répa-petrezselyemgyökér vegyes csomó, mely szintén 450 Ft körül kapható. A répa kilója 400–600 Ft.

A zöldségeknél maradva a cukkiniből a nagyon nagyok kilója 200–300 Ft, míg a normál méretűeké 500–600 Ft. A karfiol kilója 800 Ft, de a hibásak már 600-ért is vihetők.

Dísztökökkel sokan díszítik otthonukat

A főzőtök mellett megjelent a dísztök, melynek kilója 2500 Ft. A közepes méretűek kb. 30–35 dekásak, így kb. 750–800 forintért válogatható belőlük. Vannak egészen aprók, jóval kevesebbért. A nagyobb méretűeket viszont darabra adják, 1000 forintért.