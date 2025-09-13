A máj, a gyomor és a vesék egészségében is kulcsszerepet játszik ez az olcsó őszi zöldség

Az őszi zöldségek hívogatóak, és a legtöbb kedvező áron elérhető a kecskeméti piacon. Érdemes körbenézni, majd árak és minőség alapján összeválogatni a kosarakba valót, hogy egészséges finomságok készülhessenek a konyhában. A piros retek csomója 350-400 forint között mozog, a finom zöldség mindenképpen feldobhatja a reggeli szendvicseket, és jól jöhet egy ízletes salátába is.

Sok finomság kapható a kecskeméti piacon

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Jótékonyan hat a szervezetre

A piros retek nemcsak ízletes, hanem rendkívül egészséges zöldség is, amely számos jótékony hatással bír.

Magas C-vitamin-tartalmának köszönhetően erősíti az immunrendszert

Védi a sejteket az oxidatív stressztől

Hozzájárul a bőr egészségéhez

Méregtelenítő hatása révén segíti a máj és a gyomor működését, valamint tisztítja a vért

Enyhe vízhajtóként támogatja a vesék tisztulását és a húgyutak egészségét.

Fogyókúrázóknak is ajánlott

A piros retek antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek csökkenthetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Rosttartalma elősegíti az emésztést, hosszabb teltségérzetet biztosít. Alacsony kalóriatartalma miatt ideális választás diétázók számára is. Emellett gazdag olyan fontos tápanyagokban, mint:

Folsav,

B-vitaminok,

K-vitamin,

Kálium,

Kalcium,

Magnézium,

Vas,

Foszfor,

Cink, amelyek mind hozzájárulnak a szervezet kiegyensúlyozott működéséhez.

Csábítóak az őszi zöldségek

A piac őszi zöldségkínálatából a leveszöldségek is kiemelkednek. Gyönyörű sárgarépák, gyökerek, petrezselyemzöldek, zellerek, karalábék sokaságától csábulhatnak el a vásárlók. A vegyes répa-gyökér csomó ára 350 forint, a petrezselyem 200-250 forint/csomó, karalábé darabja 400 forint, karfiolé 700 forint. Több helyen kaphatók tökfélék, például főzőtök vagy cukkini. A burgonya már 250-től elérhető, a vöröshagyma jóval drágább, 450-600 forint/kilogramm.

Őszi gyümölcsökből bőséges a felhozatal

A kecskeméti piacon az őszi gyümölcsválasztékban még mindig megtalálhatók a magyar görögdinnyék. A piaci árak ismét széles skálán mozog. Azoknál az árusoknál, ahol csak dinnyét kínálnak, ott 350-450 forint/kilogramm az ára, de máshol, ahol sok minden mást is ajánlanak, ott akár 699 forint/kilogramm is lehet.