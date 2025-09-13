2 órája
A máj, a gyomor és a vesék egészségében is kulcsszerepet játszik ez az olcsó őszi zöldség
Bármi meglepő: van egy tavaszi finomság, ami ősszel is elérhető. A kecskeméti piac bővelkedik hazai őszi gyümölcsökben és zöldségekben, de látva a standokat, mindenképpen furán hatnak a szép piros retekcsomók.
Az őszi zöldségek hívogatóak, és a legtöbb kedvező áron elérhető a kecskeméti piacon. Érdemes körbenézni, majd árak és minőség alapján összeválogatni a kosarakba valót, hogy egészséges finomságok készülhessenek a konyhában. A piros retek csomója 350-400 forint között mozog, a finom zöldség mindenképpen feldobhatja a reggeli szendvicseket, és jól jöhet egy ízletes salátába is.
Jótékonyan hat a szervezetre
A piros retek nemcsak ízletes, hanem rendkívül egészséges zöldség is, amely számos jótékony hatással bír.
- Magas C-vitamin-tartalmának köszönhetően erősíti az immunrendszert
- Védi a sejteket az oxidatív stressztől
- Hozzájárul a bőr egészségéhez
- Méregtelenítő hatása révén segíti a máj és a gyomor működését, valamint tisztítja a vért
- Enyhe vízhajtóként támogatja a vesék tisztulását és a húgyutak egészségét.
Fogyókúrázóknak is ajánlott
A piros retek antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek csökkenthetik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Rosttartalma elősegíti az emésztést, hosszabb teltségérzetet biztosít. Alacsony kalóriatartalma miatt ideális választás diétázók számára is. Emellett gazdag olyan fontos tápanyagokban, mint:
- Folsav,
- B-vitaminok,
- K-vitamin,
- Kálium,
- Kalcium,
- Magnézium,
- Vas,
- Foszfor,
- Cink, amelyek mind hozzájárulnak a szervezet kiegyensúlyozott működéséhez.
Csábítóak az őszi zöldségek
A piac őszi zöldségkínálatából a leveszöldségek is kiemelkednek. Gyönyörű sárgarépák, gyökerek, petrezselyemzöldek, zellerek, karalábék sokaságától csábulhatnak el a vásárlók. A vegyes répa-gyökér csomó ára 350 forint, a petrezselyem 200-250 forint/csomó, karalábé darabja 400 forint, karfiolé 700 forint. Több helyen kaphatók tökfélék, például főzőtök vagy cukkini. A burgonya már 250-től elérhető, a vöröshagyma jóval drágább, 450-600 forint/kilogramm.
Őszi gyümölcsökből bőséges a felhozatal
A kecskeméti piacon az őszi gyümölcsválasztékban még mindig megtalálhatók a magyar görögdinnyék. A piaci árak ismét széles skálán mozog. Azoknál az árusoknál, ahol csak dinnyét kínálnak, ott 350-450 forint/kilogramm az ára, de máshol, ahol sok minden mást is ajánlanak, ott akár 699 forint/kilogramm is lehet.
A szilvából nagyon sok a felhozatal, ez számít most az egyik legolcsóbb gyümölcsnek. 500-600 forint a kilója a legtöbb helyen. A füge darabja 70-100 forint. A nektarin és az őszibarack ára 2000-2800 forint/kilogramm között mozog, a különböző árusoknál. Szőlőből is akad bőven: 500-1800 forint/kilogramm áron, fajtától függően. Kis dobozos málna és áfonya is kapható, 1250 forintért. Almából sokfajta kapható, a hazai kertekben szedett apróbbak a legolcsóbbak, azok már 450-500 forint/kilogramm áron megvehetők.
Árak a kecskeméti piacon
- Fokhagyma: 200-350 forint/darab
- Alma: 450-950 forint/kilogramm
- Kovászolni való uborka: 600 forint/kilogramm
- Csemegekukorica: 100-250 forint/cső
- Zöldbab: 1000-1300 forint/kilogramm
- Hegyes erős paprika: 100-200 forint/darab
- Paradicsompaprika: 1000-1500 forint/kilogramm
- Lecsónak való paprika: 400-500 forint/kilogramm
- Paradicsom: 600-1000 forint/kilogramm
- Savmentes paradicsom: 800-1000 forint/kilogramm
