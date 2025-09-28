Ez az a tök, amely nemcsak halloweeni dísznek szuper, de egészséges és finom is

A kecskeméti piac standjai ezekben a napokban roskadoznak a különféle tököktől: van Halloween, Hokkaido, Nagydobosi, sütőtök, főzőtök, dísztök. Most ezek közül a Hokkaidot emeljük ki, mely finoman elkészíthető és egészséges is. Természetesen Halloween idején is felhasználható díszítésre.

A Hokkaido tök a kecskeméti piacon is megvásárolható, kilónként 750-800 forintért

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Japán sütőtök tele vitaminokkal

A Hokkaido tök – más néven japán sütőtök – egy kisméretű, élénk narancssárga héjú tökfajta, amelyet főként főzéshez és sütéshez nemesítettek. Héja vékony, így sütéskor nem szükséges meghámozni, belseje pedig sötétnarancs színű, édes, diós ízű és krémes állagú. Ez a tök nemcsak a konyhában sokoldalúan felhasználható, hanem az egészségünkre is jótékony hatással van.

A Hokkaido tök rostban gazdag

Tápanyagokban gazdag: jelentős mennyiségű A-vitamint tartalmaz, amely támogatja a látást, a bőr egészségét és az immunrendszert. Emellett C-vitaminban is bővelkedik, ami segíti a sejtek védelmét és a kollagéntermelést. A benne található kálium jót tesz a szívnek és az érrendszernek, míg a béta-karotin és más antioxidánsok segítenek a sejtkárosodás megelőzésében, csökkentve a krónikus betegségek kockázatát.

A Hokkaido sütőtök tele van vitaminokkal

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Hokkaido tök rostban gazdag, ami javítja az emésztést, segít a vércukorszint stabilizálásában, és hosszabb jóllakottságérzetet biztosít – ez különösen hasznos lehet fogyókúra idején. Ráadásul alacsony a kalóriatartalma: 100 gramm mindössze körülbelül 36 kalóriát tartalmaz, így ideális választás azoknak, akik egészségesen szeretnének étkezni.

Az ősz egyik legszebb ajándéka

Felhasználása rendkívül egyszerű: süthetjük szeletelve, fűszerezve, akár héjastul is; készíthetünk belőle krémes őszi levest, pürét köretként vagy akár süteményekhez is használható. Egy szelet sült Hokkaido tök egy csipet fahéjjal és rozmaringgal igazi őszi élményt nyújt. Ha eddig csak a faragható Halloween tököt ismertük, érdemes kipróbálni a Hokkaido tököt is – nemcsak az íze miatt, hanem az egészségre gyakorolt jótékony hatásai miatt is.

Az ősz egyik legszebb ajándéka lehet ez a narancssárga szuperétel.