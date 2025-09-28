23 perce
Ez az a tök, amely nemcsak halloweeni dísznek szuper, de egészséges és finom is
Ahogy beköszönt az ősz, egyre több narancssárga tök jelenik meg a piacokon és boltokban. Bár a Halloween tök inkább dekorációs célokat szolgál, van egy másik, kisebb és sokkal ízletesebb fajta, amely nemcsak finom, hanem egészséges is: ez a Hokkaido tök. A kecskeméti piacon is megvásárolható, kilónként 750-800 forintért.
A kecskeméti piac standjai ezekben a napokban roskadoznak a különféle tököktől: van Halloween, Hokkaido, Nagydobosi, sütőtök, főzőtök, dísztök. Most ezek közül a Hokkaidot emeljük ki, mely finoman elkészíthető és egészséges is. Természetesen Halloween idején is felhasználható díszítésre.
Japán sütőtök tele vitaminokkal
A Hokkaido tök – más néven japán sütőtök – egy kisméretű, élénk narancssárga héjú tökfajta, amelyet főként főzéshez és sütéshez nemesítettek. Héja vékony, így sütéskor nem szükséges meghámozni, belseje pedig sötétnarancs színű, édes, diós ízű és krémes állagú. Ez a tök nemcsak a konyhában sokoldalúan felhasználható, hanem az egészségünkre is jótékony hatással van.
A Hokkaido tök rostban gazdag
Tápanyagokban gazdag: jelentős mennyiségű A-vitamint tartalmaz, amely támogatja a látást, a bőr egészségét és az immunrendszert. Emellett C-vitaminban is bővelkedik, ami segíti a sejtek védelmét és a kollagéntermelést. A benne található kálium jót tesz a szívnek és az érrendszernek, míg a béta-karotin és más antioxidánsok segítenek a sejtkárosodás megelőzésében, csökkentve a krónikus betegségek kockázatát.
A Hokkaido tök rostban gazdag, ami javítja az emésztést, segít a vércukorszint stabilizálásában, és hosszabb jóllakottságérzetet biztosít – ez különösen hasznos lehet fogyókúra idején. Ráadásul alacsony a kalóriatartalma: 100 gramm mindössze körülbelül 36 kalóriát tartalmaz, így ideális választás azoknak, akik egészségesen szeretnének étkezni.
Az ősz egyik legszebb ajándéka
Felhasználása rendkívül egyszerű: süthetjük szeletelve, fűszerezve, akár héjastul is; készíthetünk belőle krémes őszi levest, pürét köretként vagy akár süteményekhez is használható. Egy szelet sült Hokkaido tök egy csipet fahéjjal és rozmaringgal igazi őszi élményt nyújt. Ha eddig csak a faragható Halloween tököt ismertük, érdemes kipróbálni a Hokkaido tököt is – nemcsak az íze miatt, hanem az egészségre gyakorolt jótékony hatásai miatt is.
Az ősz egyik legszebb ajándéka lehet ez a narancssárga szuperétel.
Gyümölcsáradat a kecskeméti piacon
A kecskeméti piac őszi színekben pompázik. Gyönyörű virágcsokrok kapható, vegyesen válogatva a különböző illatos virágokból. A csokrok 300-500 forint között kaphatók a legtöbb helyen.
Már piroslanak az almák is, a kisebbeket kilónként 450-500 forintért is megvehetjük, a nagyobbakat 650-950 forintért. Még mindig elérhető a sárgadinnye, a görögdinnye, sok helyen van szilva és szőlő. Újdonság a birsalma, melyből a szebbeket, nagyobbakat kilónként 800 forintért adták. A füge kilója 1000 forint volt, az őszibarack és a nektarin egyaránt 1800-2500 forintért lehetett megvenni.
Őszi zöldségek a kosárba
Az őszi zöldségek közül a karfiol kilója 800-1200 forint, a vöröshagyma 300-500 forint, a burgonya 250-400 forint között mozgott. A paradicsomot 500-800 forint/kilogramm, a kápiapaprikát, paradicsompaprikát 500-1000 forint/kilogramm áron kínálták. Cékla 750 forint, a kígyóuborka 800-1000 forint volt kilónként. A padlizsánt 800-ért adták.
Árak a kecskeméti piacon
- Dísztök: 500 forint/darab vagy 2000 forint/kilogramm
- Halloween tök: 500 forint/kilogramm
- Nagydobosi tök: 400 forint/kilogramm
- Főzőtök: 400 forint/kilogramm
- Sárgadinnye: 300-700 forint/kilogramm
- Görögdinnye: 450 forint/kilogramm
- Szilva: 500-600 forint/kilogramm
- Narancs: 1650 forint/kilogramm
