szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piaci körkép

1 órája

Ez az a tök, amely nemcsak halloweeni dísznek szuper, de egészséges és finom is

Címkék#vitamin#zöldség#Hokkaido#kecskeméti piac#árak

Ahogy beköszönt az ősz, egyre több narancssárga tök jelenik meg a piacokon és boltokban. Bár a Halloween tök inkább dekorációs célokat szolgál, van egy másik, kisebb és sokkal ízletesebb fajta, amely nemcsak finom, hanem egészséges is: ez a Hokkaido tök. A kecskeméti piacon is megvásárolható, kilónként 750-800 forintért.

Sebestyén Hajnalka

A kecskeméti piac standjai ezekben a napokban roskadoznak a különféle tököktől: van Halloween, Hokkaido, Nagydobosi, sütőtök, főzőtök, dísztök. Most ezek közül a Hokkaidot emeljük ki, mely finoman elkészíthető és egészséges is. Természetesen Halloween idején is felhasználható díszítésre.

A kecskeméti piac bővelkedik tökféleségekben
A Hokkaido tök a kecskeméti piacon is megvásárolható, kilónként 750-800 forintért
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Japán sütőtök tele vitaminokkal

A Hokkaido tök – más néven japán sütőtök – egy kisméretű, élénk narancssárga héjú tökfajta, amelyet főként főzéshez és sütéshez nemesítettek. Héja vékony, így sütéskor nem szükséges meghámozni, belseje pedig sötétnarancs színű, édes, diós ízű és krémes állagú. Ez a tök nemcsak a konyhában sokoldalúan felhasználható, hanem az egészségünkre is jótékony hatással van.

A Hokkaido tök rostban gazdag

Tápanyagokban gazdag: jelentős mennyiségű A-vitamint tartalmaz, amely támogatja a látást, a bőr egészségét és az immunrendszert. Emellett C-vitaminban is bővelkedik, ami segíti a sejtek védelmét és a kollagéntermelést. A benne található kálium jót tesz a szívnek és az érrendszernek, míg a béta-karotin és más antioxidánsok segítenek a sejtkárosodás megelőzésében, csökkentve a krónikus betegségek kockázatát.

Hokkaido tök a kecskeméti piacon
A Hokkaido sütőtök tele van vitaminokkal
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Hokkaido tök rostban gazdag, ami javítja az emésztést, segít a vércukorszint stabilizálásában, és hosszabb jóllakottságérzetet biztosít – ez különösen hasznos lehet fogyókúra idején. Ráadásul alacsony a kalóriatartalma: 100 gramm mindössze körülbelül 36 kalóriát tartalmaz, így ideális választás azoknak, akik egészségesen szeretnének étkezni.

Az ősz egyik legszebb ajándéka

Felhasználása rendkívül egyszerű: süthetjük szeletelve, fűszerezve, akár héjastul is; készíthetünk belőle krémes őszi levest, pürét köretként vagy akár süteményekhez is használható. Egy szelet sült Hokkaido tök egy csipet fahéjjal és rozmaringgal igazi őszi élményt nyújt. Ha eddig csak a faragható Halloween tököt ismertük, érdemes kipróbálni a Hokkaido tököt is – nemcsak az íze miatt, hanem az egészségre gyakorolt jótékony hatásai miatt is.

Az ősz egyik legszebb ajándéka lehet ez a narancssárga szuperétel.

Gyümölcsáradat a kecskeméti piacon

A kecskeméti piac őszi színekben pompázik. Gyönyörű virágcsokrok kapható, vegyesen válogatva a különböző illatos virágokból. A csokrok 300-500 forint között kaphatók a legtöbb helyen. 

Már piroslanak az almák is, a kisebbeket kilónként 450-500 forintért is megvehetjük, a nagyobbakat 650-950 forintért. Még mindig elérhető a sárgadinnye, a görögdinnye, sok helyen van szilva és szőlő. Újdonság a birsalma, melyből a szebbeket, nagyobbakat kilónként 800 forintért adták. A füge kilója 1000 forint volt, az őszibarack és a nektarin egyaránt 1800-2500 forintért lehetett megvenni.

Őszi zöldségek a kosárba

Az őszi zöldségek közül a karfiol kilója 800-1200 forint, a vöröshagyma 300-500 forint, a burgonya 250-400 forint között mozgott. A paradicsomot 500-800 forint/kilogramm, a kápiapaprikát, paradicsompaprikát 500-1000 forint/kilogramm áron kínálták. Cékla 750 forint, a kígyóuborka 800-1000 forint volt kilónként. A padlizsánt 800-ért adták.

Árak a kecskeméti piacon

  • Dísztök: 500 forint/darab vagy 2000 forint/kilogramm
  • Halloween tök: 500 forint/kilogramm
  • Nagydobosi tök: 400 forint/kilogramm
  • Főzőtök: 400 forint/kilogramm
  • Sárgadinnye: 300-700 forint/kilogramm
  • Görögdinnye: 450 forint/kilogramm
  • Szilva: 500-600 forint/kilogramm
  • Narancs: 1650 forint/kilogramm

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu