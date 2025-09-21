Csíp, gyógyít, karcsúsít – de ha túlzásba visszük a fogyasztását, nem ismer kegyelmet

A kecskeméti piac most a különböző paprikafélé kínálatban bővelkedik. Kápia-, TV-, erős-, kalifornia-, paradicsompaprika minden mennyiségben megtalálható, de most már frissen szedett chilipaprika is kapható. Nem drága és leginkább csokorban vásárolható meg.

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Serkenti az anyagcserét, segíti a zsírégetést

A chilipaprika nemcsak ízletes, hanem számos jótékony hatással is bír a szervezetre. A chili egyik legfontosabb hatóanyaga a kapszaicin, amely serkenti az anyagcserét, segíti a zsírégetést, és hozzájárulhat a testsúly csökkentéséhez. A csípős íz miatt általában kevesebbet eszünk, miközben az anyagcsere gyorsabbá válik. Érdekesség, hogy a kapszaicin serkenti az endorfinok és a dopamin termelődését is, ami javíthatja a hangulatot és csökkentheti a stresszt.

Jótékonyan hat a szervezetre

A kapszaicin gyulladáscsökkentő hatású, és helyileg alkalmazva – például krémekben – enyhítheti az ízületi és izomfájdalmakat. Emellett a chili fogyasztása javíthatja a vérkeringést, csökkentheti a koleszterin- és trigliceridszintet, valamint segíthet a vércukorszint szabályozásában is.

A megfázásos időszakban is segíthet

A chilipaprika gazdag C-vitaminban, A-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek védik a sejteket a káros szabadgyököktől, így csökkenthetik a krónikus betegségek – például a szívbetegségek vagy a daganatos elváltozások – kialakulásának kockázatát. Magas C-vitamin-tartalma különösen hasznos az immunrendszer támogatásában, főleg a megfázásos időszakban.

Chilipaprikát csak mértékkel!

A chilipaprika támogatja az emésztőrendszer egészségét, védi a gyomor nyálkahártyáját, és segíthet megelőzni a gyomorfekély kialakulását.

Fontos azonban a mértékletesség: a túlzott chilifogyasztás gyomorpanaszokat okozhat, főleg érzékenyebb embereknél.

Összességében elmondható: a friss chilipaprika rendszeres, de mértékletes fogyasztása számos egészségügyi előnnyel járhat, így érdemes beépíteni az étrendünkbe.

Őszi zöldségek a standokon

Öröm végig sétálni az asztalok között, melyek roskadoznak a hazai friss zöldségektől. Csábítanak a fogyasztásra. Répa kilója 500 forinttól, gyökéré 1200-tól, fehér káposztáé 400-tól elérhető. A vegyes zöldség csomóban 350-400 forint, a petrezselyem zöld csomója 150-250 forint. A főzőtök 400 forint/kilogramm, a patisszon 500 forint/kilogramm áron beszerezhető.