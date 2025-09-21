59 perce
Csíp, gyógyít, karcsúsít – de ha túlzásba visszük a fogyasztását, nem ismer kegyelmet
Ízletes, egészséges, de csak mértékkel! A paprikák egyik vezéregyénisége hódít a kecskeméti piacon is. Vigyázat, mert bár jótékony hat a szervezetre, de túlzott fogyasztása éppen az ellenkezőjét éri el.
A kecskeméti piac most a különböző paprikafélé kínálatban bővelkedik. Kápia-, TV-, erős-, kalifornia-, paradicsompaprika minden mennyiségben megtalálható, de most már frissen szedett chilipaprika is kapható. Nem drága és leginkább csokorban vásárolható meg.
Serkenti az anyagcserét, segíti a zsírégetést
A chilipaprika nemcsak ízletes, hanem számos jótékony hatással is bír a szervezetre. A chili egyik legfontosabb hatóanyaga a kapszaicin, amely serkenti az anyagcserét, segíti a zsírégetést, és hozzájárulhat a testsúly csökkentéséhez. A csípős íz miatt általában kevesebbet eszünk, miközben az anyagcsere gyorsabbá válik. Érdekesség, hogy a kapszaicin serkenti az endorfinok és a dopamin termelődését is, ami javíthatja a hangulatot és csökkentheti a stresszt.
Jótékonyan hat a szervezetre
A kapszaicin gyulladáscsökkentő hatású, és helyileg alkalmazva – például krémekben – enyhítheti az ízületi és izomfájdalmakat. Emellett a chili fogyasztása javíthatja a vérkeringést, csökkentheti a koleszterin- és trigliceridszintet, valamint segíthet a vércukorszint szabályozásában is.
A megfázásos időszakban is segíthet
A chilipaprika gazdag C-vitaminban, A-vitaminban és antioxidánsokban, amelyek védik a sejteket a káros szabadgyököktől, így csökkenthetik a krónikus betegségek – például a szívbetegségek vagy a daganatos elváltozások – kialakulásának kockázatát. Magas C-vitamin-tartalma különösen hasznos az immunrendszer támogatásában, főleg a megfázásos időszakban.
Chilipaprikát csak mértékkel!
A chilipaprika támogatja az emésztőrendszer egészségét, védi a gyomor nyálkahártyáját, és segíthet megelőzni a gyomorfekély kialakulását.
Fontos azonban a mértékletesség: a túlzott chilifogyasztás gyomorpanaszokat okozhat, főleg érzékenyebb embereknél.
Összességében elmondható: a friss chilipaprika rendszeres, de mértékletes fogyasztása számos egészségügyi előnnyel járhat, így érdemes beépíteni az étrendünkbe.
Őszi zöldségek a standokon
Öröm végig sétálni az asztalok között, melyek roskadoznak a hazai friss zöldségektől. Csábítanak a fogyasztásra. Répa kilója 500 forinttól, gyökéré 1200-tól, fehér káposztáé 400-tól elérhető. A vegyes zöldség csomóban 350-400 forint, a petrezselyem zöld csomója 150-250 forint. A főzőtök 400 forint/kilogramm, a patisszon 500 forint/kilogramm áron beszerezhető.
Hívogatóak az őszi gyümölcsök
A dinnyeszezon igencsak a végét járja, de még mindig vehetünk a hazaiból. Legolcsóbban a sárgadinnye kilóját 700 forint, a görögdinnye kilóját 450 forint áron adják. Ettől azonban vannak standok, ahol drágábban kínálják. A nektarin 1800-2000 forint/kilogramm , az őszibarack 1500-2500 forint/kilogramm áron vehető meg. A szilvából is többféle kapható, leginkább 500-700 forint/kilogramm között mozog az ára, de vannak drágább fajták is. Málna kis dobozban 1250 forint, nagyban 2500 forint.
Ízelítő a kecskeméti piac áraiból
- Fokhagyma 200-350 Ft/darab
- Alma 500-950 Ft/kg
- Kovászolni való uborka 400-550 Ft/kg
- Csemege kukorica: 150-250 Ft/cső
- Zöldbab 1000-1500 Ft/kg
- Paradicsom paprika 1000-1500 Ft/kg
- Lecsónak való paprika 400-500 Ft/kg
- Lecsónak való paradicsom: 300-400 Ft/kg
- Paradicsom 600-1000 Ft/kg
- Kápia paprika: 800-1000 Ft/kg
- TV paprika: 450-750 Ft/kg
