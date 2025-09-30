szeptember 30., kedd

Fecskéket mentett meg a kecskeméti Mercedes-gyár, díjat nyert a környezetvédelmi projekt

Egy különleges természetvédelmi kezdeményezéssel két rangos díjat is elnyert a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. A kecskeméti Mercedes-gyár partifecske-költőfal létrehozásáért és gondozásáért megkapta a Trade magazin „Fenntarthatóság szimbóluma” elismerését, valamint a Green Cloud és a Portfolio Csoport közös Green Awards különdíját.

Vizi Zalán

Az utóbbi években alaposan megfogyatkozott hazánkban a partifecske-állomány. A kecskeméti Mercedes-gyár lépett, és fantasztikus projektet dolgozott ki a madarak megmentésére.

A kecskeméti Mercedes-gyár a Trade magazin „Fenntarthatóság szimbóluma” díját is átvehette
Fotó: Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft.

A kecskeméti Mercedes-gyár biztosítja a partifecskék biztonságos költését

Kecskemét legnagyobb foglalkoztatója biztonságos költőhelyet alakított ki a partifecskék számára. A környezetvédelmi kezdeményezés hatására rengeteg madár költözött a gyár mellé, ahol biztosították a veszélyeztetett madarak megmaradását, és lehetőséget adnak a populáció tudományos megfigyelésére.

Diákokat is bevontak a projektbe

A nagyon sikeres környezetvédelmi projektért két rangos díjat is elnyert a kecskeméti Mercedes-gyár:

  • Elnyerték a Trade magazin „Fenntarthatóság szimbóluma” díját,
  • valamint a Green Cloud és a Portfolio Csoport közös Green Awards különdíját.

Mindkét díj azt ismeri el, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár nem csupán autókat gyárt, hanem aktívan tesz a természeti környezet megóvásáért is. A Kiskunsági Nemzeti Park szakembereinek közreműködésével megvalósult projekt részeként tavaly zajlott az első madárgyűrűzés, amelyhez idén a Mercedes-Benz iskolájának diákjai is csatlakoztak, így a kezdeményezés oktatási és szemléletformáló szerepet is betölt.

a Green Cloud és a Portfolio Csoport közös Green Awards különdíját is átvehették
Fotó: Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft.

Hosszú távú megoldás és üzenet a többi nagyvállalat számára

A Mercedes környezetvédelmi programja hosszú távra szól: legalább tíz éven keresztül biztosítja a partifecskék költését a gyár területén. Emellett más fenntarthatósági fejlesztések is megvalósultak: egy 150 fából és 350 cserjéből álló liget létesült, madáretetők és odúk kerültek kihelyezésre, a területek ökológiai értékét pedig tudatosan növelik.

A két díj egyszerre elismerés és üzenet: a Mercedes-Benz kecskeméti üzeme bizonyítja, hogy a nagyvállalatok is tehetnek a biodiverzitás megőrzéséért. A partifecske-projekt ráadásul nemcsak a madaraknak jelent új otthont, hanem a helyi közösséget is bevonja a természetvédelembe, példát mutatva más ipari szereplők számára is.

„Gyárunk alapítása óta nagy figyelmet fordítunk arra, hogy munkatársaink környezettudatosságát hosszú távon támogassuk. Lenyűgöző, hogy mennyi kollégánk törekszik saját ötleteivel, lelkesedésével – a gyártáshoz kapcsolódó mindennapi feladatok ellátása mellett is – aktívan védeni környezetünket. Büszke vagyok arra, hogy ez a csapatszellem és elkötelezettség idén kétszeresen is elismerést nyert. Az olyan környezetvédelmi projektek, mint a partifecske költőfal építése, biztosítják, hogy hosszú távon is jó példát tudjunk mutatni a felelős működésben” – értékelte a gyár környezettudatosságát Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetője és gyártásért felelős igazgatója.

