Kecskeméti Lakodalmas: először adnak össze valódi párt a világraszóló népi esküvőn

Szeptember 20-án délután Kecskemét belvárosában megelevenedik egy hagyományos régi esküvő minden mozzanata a Kecskeméti Táncegyüttes kíséretében. A Kecskeméti Lakodalmas ifjú párja: Magyar Ilona Enikő és Sándor Gábor lesz. Idén ugyanis valódi lakodalmat tartanak, bárki csatlakozhat a násznéphez.

Különleges lesz a Kecskeméti Lakodalmas

Fotó: Bús Csaba/ archív-felvétel

Bárki csatlakozhat a násznéphez

A Kecskeméti Lakodalmas során a Hírös Agóra a Kecskemét Táncegyüttes közreműködésével a már kissé feledésbe merülő és a világon egyedi jellegzetességekkel, népszokásokkal rendelkező magyar lakodalmat mutatja be, Kecskemét város támogatásával. A hagyományos magyar lakodalom minden állomásához nemcsak az ifjú pár vendégei csatlakozhatnak, hanem bárki betekinthet a fiús és lányos házhoz, átélheti a lánykikérést, a vendégvárást, az esketést, a népi hagyományokat. A zárt körű lakodalom kivételével minden program ingyenes és nyitott.

Valódi párt adnak össze

Az első két alkalommal a táncegyüttes tagjai váltak menyasszonnyá és vőlegénnyé. Idén azonban valódi párt adnak össze. A Hírös Agóra pályázatot írt ki, melyet Magyar Ilona Enikő és Sándor Gábor nyert el. Így az ő lagzijukat lehet végigkísérni. Megtisztelőnek érzik, hogy rájuk esett a választás, ennek ajándékaként életük egyik meghatározó eseményét népi motívumokba öltöztethetik. Vallják, hogy a család alapja a házasság, mely a legszentebb kettős ügy. A népi lakodalmas pedig végtelen gazdag tárházával örök magyar érték, nemzeti kincs, melyet megőrizni, fenntartani és átörökíteni kell. Mindenkinek csak ajánlani tudják, legyen részese ezen különlegesen izgalmas, egyszeri, megismételhetetlen és meghatóan fennkölt eseménynek.

A Kecskeméti Lakodalmas részletes programja

Fiús ház: Nemzetközi Kerámia Stúdió udvara, Kecskemét Kápolna u. 11.

14.00 gyülekező

14.30 legénybúcsú

Lányos ház: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon, Kecskemét, Kossuth tér 4.

15.00 öltöztetés

15.30 beköszönés, kikérés

15.50 leánybúcsúztató

Vonulás: