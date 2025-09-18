57 perce
Kecskeméti Lakodalmas: először adnak össze valódi párt a világraszóló népi esküvőn
A Hírös Agóra a Kecskeméti Táncegyüttessel harmadik alkalommal invitálja szombaton a belvárosba a tradicionális magyar esküvők szerelmeseit. A Kecskeméti Lakodalmas különlegessége, hogy idén valódi párt adnak össze. A közönség végigkísérheti a régi magyar népszokásokkal tarkított legénybúcsút, leánykérést, majd a közös vonulást és az esketést.
Szeptember 20-án délután Kecskemét belvárosában megelevenedik egy hagyományos régi esküvő minden mozzanata a Kecskeméti Táncegyüttes kíséretében. A Kecskeméti Lakodalmas ifjú párja: Magyar Ilona Enikő és Sándor Gábor lesz. Idén ugyanis valódi lakodalmat tartanak, bárki csatlakozhat a násznéphez.
Bárki csatlakozhat a násznéphez
A Kecskeméti Lakodalmas során a Hírös Agóra a Kecskemét Táncegyüttes közreműködésével a már kissé feledésbe merülő és a világon egyedi jellegzetességekkel, népszokásokkal rendelkező magyar lakodalmat mutatja be, Kecskemét város támogatásával. A hagyományos magyar lakodalom minden állomásához nemcsak az ifjú pár vendégei csatlakozhatnak, hanem bárki betekinthet a fiús és lányos házhoz, átélheti a lánykikérést, a vendégvárást, az esketést, a népi hagyományokat. A zárt körű lakodalom kivételével minden program ingyenes és nyitott.
Valódi párt adnak össze
Az első két alkalommal a táncegyüttes tagjai váltak menyasszonnyá és vőlegénnyé. Idén azonban valódi párt adnak össze. A Hírös Agóra pályázatot írt ki, melyet Magyar Ilona Enikő és Sándor Gábor nyert el. Így az ő lagzijukat lehet végigkísérni. Megtisztelőnek érzik, hogy rájuk esett a választás, ennek ajándékaként életük egyik meghatározó eseményét népi motívumokba öltöztethetik. Vallják, hogy a család alapja a házasság, mely a legszentebb kettős ügy. A népi lakodalmas pedig végtelen gazdag tárházával örök magyar érték, nemzeti kincs, melyet megőrizni, fenntartani és átörökíteni kell. Mindenkinek csak ajánlani tudják, legyen részese ezen különlegesen izgalmas, egyszeri, megismételhetetlen és meghatóan fennkölt eseménynek.
A Kecskeméti Lakodalmas részletes programja
Fiús ház: Nemzetközi Kerámia Stúdió udvara, Kecskemét Kápolna u. 11.
- 14.00 gyülekező
- 14.30 legénybúcsú
Lányos ház: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon, Kecskemét, Kossuth tér 4.
- 15.00 öltöztetés
- 15.30 beköszönés, kikérés
- 15.50 leánybúcsúztató
Vonulás:
- 16.30 esketés a kecskeméti városháza dísztermében
- 17.15 Deák téren az ifjú pár fotózása, vendégek fogadása zenével-tánccal, borkóstolás.
- 18.00 kezdődik Enikő és Gábor lakodalma (zártkörű program)
Túlélő üzemmódba kapcsoltak a fák, a tartós aszály és a hőhullámok miatt sok már nyáron ledobta a leveleit – fotók
Lezárják a kecskeméti Vízműdombot a látogatók elől