A világraszóló Kecskeméti lakodalmas örök élményt adott az ifjú párnak – képekkel, videóval

A Kecskeméti lakodalmas megidézi a múltat, élteti a hagyományokat. Ezt a nem mindennapi ceremóniát választotta Enikő és Gábor, idén ugyanis igazi párt adtak össze.

Fotó: Bús Csaba

A Hírös Agóra a Kecskeméti Táncegyüttessel harmadik alkalommal szervezte meg a tradicionális magyar esküvőt. 2023-ban és 2024-ben a táncegyüttes táncosai játszották el a vőlegényt és menyasszonyt. Most azonban jött a fordulat, és előre pályázatot hirdettek jegyespároknak. A szervezők a Kecskeméti lakodalmas ifjú párjának Magyar Ilona Enikőt és Sándor Gábort választották ki. A násznéphez bárki csatlakozhatott, és végig kísérhette a régi magyar népszokásokkal tarkított legénybúcsút, leánykérést, majd a közös vonulást és az esketést.

A legénybúcsú néptánccal fűszerezve

A fiús háznak idén a Nemzetközi Kerámia Stúdió udvara adott helyet, ahol a Kecskemét Táncegyüttes férfitagjai méltó módon búcsúztatták el a vőlegényt. A násznép hagyományos néptáncokat láthatott, gyönyörű népdalokkal tarkítva. Míg a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban a lányok a menyasszonyt öltöztették fel. A kikérőt követően immár a teljes násznép együtt vonult a városházára az esketésre. A lakodalom már zárt körű volt, de addig is sokan kísérték az ifjú párt.