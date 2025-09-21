2 órája
A világraszóló Kecskeméti lakodalmas örök élményt adott az ifjú párnak – képekkel, videóval
Felbolydult Kecskemét belvárosa szombat délután. Harmadik alkalommal tartották meg a világraszóló Kecskeméti lakodalmast. Idén az igen elhangzása valódi volt.
A Kecskeméti lakodalmas megidézi a múltat, élteti a hagyományokat. Ezt a nem mindennapi ceremóniát választotta Enikő és Gábor, idén ugyanis igazi párt adtak össze.
A Kecskeméti lakodalmas násznépéhez bárki csatlakozhatott
A Hírös Agóra a Kecskeméti Táncegyüttessel harmadik alkalommal szervezte meg a tradicionális magyar esküvőt. 2023-ban és 2024-ben a táncegyüttes táncosai játszották el a vőlegényt és menyasszonyt. Most azonban jött a fordulat, és előre pályázatot hirdettek jegyespároknak. A szervezők a Kecskeméti lakodalmas ifjú párjának Magyar Ilona Enikőt és Sándor Gábort választották ki. A násznéphez bárki csatlakozhatott, és végig kísérhette a régi magyar népszokásokkal tarkított legénybúcsút, leánykérést, majd a közös vonulást és az esketést.
A legénybúcsú néptánccal fűszerezve
A fiús háznak idén a Nemzetközi Kerámia Stúdió udvara adott helyet, ahol a Kecskemét Táncegyüttes férfitagjai méltó módon búcsúztatták el a vőlegényt. A násznép hagyományos néptáncokat láthatott, gyönyörű népdalokkal tarkítva. Míg a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonban a lányok a menyasszonyt öltöztették fel. A kikérőt követően immár a teljes násznép együtt vonult a városházára az esketésre. A lakodalom már zárt körű volt, de addig is sokan kísérték az ifjú párt.
Kecskeméti lakodalmasFotók: Bús Csaba
Házasság és család
Magyar Ilona Enikő és Sándor Gábor megtisztelőnek érezték, hogy őket választották ki. Mindketten vallják, hogy a család alapja a házasság, mely a legszentebb kettős ügy. A népi lakodalmas pedig végtelen gazdag tárházával örök magyar érték, nemzeti kincs, melyet megőrizni, fenntartani és átörökíteni kell. Magyarként ez a legfőbb kötelességünk, hisz népszokásaink híven tükrözik életünket, nemzeti önismeretünket.
