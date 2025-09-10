3 órája
Így hosszabbíthatja meg életét, és töltheti nagyobb egészségben az utolsó éveket
Mindennap mozogjunk, ez akár lényegesen meghosszabbíthatja az életkort, és az életminőséget. A fizioterápia világnapja alkalmából Goldea Krisztina, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Fizio- és Mozgásterápiás Osztály vezető gyógytornásza mesélt munkájukról a Rádió 1 Gong Téma című műsorában, melyben kitért a különböző mozgásformákra is, és bemutatta a kecskeméti kórházban dolgozó csapatot is.
A fizioterápia világnapját a Gyógytornász Világszövetség megalakulása hívta életre, 1951. szeptember 8-án, és 1996 óta világnap. Idén a kecskeméti kórházban is többféle programmal készültek e jeles alkalomból. A Lift galériában a kiállítás egész hónapban megtekinthető.
A kecskeméti kórház szinte minden osztályán jelen vannak
A beszélgetés elején Goldea Krisztina a világnaphoz kapcsolódó eseményekről szólt, majd áttért a munkájukra. Nagy osztály lévén, 54 fővel várják a betegeket. Gyógytornászok, fizioterápiás asszisztensek, gyógymasszőrök és diszpécserek alkotják a csapatot. Hétfőtől péntekig dolgoznak a rendelőintézet földszintjén, illetve a szemészet kivételével az összes fekvőbeteg osztályon.
A szakember hozzátette: nem feltétlenül csak a mozgásos problémákkal fordulnak hozzájuk, mint például egy bokatörés vagy combnyaktörés esetében, ahol nagyon hamar képbe kerülnek. Hasi műtéteknél, keringési problémáknál, daganatok utáni állapotoknál, a koraszülött osztálytól az intenzív osztályon keresztül jelen vannak, sőt még az élsportban is dolgoznak munkatársak.
A gyógytornász sokat segíthet
Goldea Krisztina megjegyezte: a mozgás nagyon fontos, akár fiataloknak, akár középkorosztálynak, akár időseknek. A mobiltelefonok elterjedésével különösen nagy szerepe lenne. A tartásjavítás is egy folyamatos munka lenne mindenkinek, főként az ülőmunkát végzőknek, valamint az iskolás korosztálynak.
A vezető gyógytornász elmondta: a civilizációs betegségek nagyobb részben megelőzhetők és kezelhetők mozgással. A szív- és érrendszeri betegségekkel az élen, ahol a mozgással a gyógytornász az érfal rugalmasságát tudja növelni, tudja az állóképességet fejleszteni. Az állóképesség azon múlik, hogy a légzés és a szív hogyan tud együtt dolgozni, azt tudják a szakemberek kondicionálni. A mozgással lehet hatni az artériákra, a vénákra, hiszen az ülő életmódnál a vénás pangás nagy problémát jelenthet.
Cukorbetegség, stressz, daganatos betegségek
Szintén civilizációs betegségek az emésztéssel kapcsolatosak. Nem feltétlenül csak az elhízás, hiszen a cukorbetegség, inzulinrezisztencia esetében is pozitívan hat a mozgás. Olyan folyamatok mennek végbe a szervezetben a mozgás által, miközben energiát termel a test, ami nagyon jótékony ezeknek a betegségeknek a kezelésében. Egyre több tanulmány foglalkozik a daganatos betegségek megelőzésében, illetve a műtét utáni vagy kezelés utáni mozgásterápiák hatékonyságával. A lelki betegségekre, a stresszre szintén jó hatással van a mozgás.
A séta is kiváló
A séta egy rendkívül alulértékelt mozgásforma, holott hatékony és nem kell hozzá nagy befektetés, hogy egészségesebben tudjunk élni. Ráadásul a mozgásszervi betegségek egy része tartási problémákból eredhetnek.
Idősek is mozogjanak
Időseknek is jó lenne a mozgás. Az aktív idősödés az idei szlogenje a Világszövetségnek. Aki kellő energiát, energiatároló rendszert pakol az izomzatába, akkor akár 7–8 évvel is meg tudja hosszabbítani az életét, illetve a hosszú élet esetén, az utolsó évek is jobb minőségűek lehetnek. Goldea Krisztina úgy véli: ha 73 évet vesszük átlagéletkornak, az utolsó 10 évet is sokkal nagyobb egészségben tudjuk eltölteni, és nemcsak az elesések miatt, hanem más egyéb betegségek is kitolhatók, megelőzhetők, ha fittek vagyunk idős korunkban is. Ebben nagy segítségükre vannak az edzők, akikhez már tovább tudják küldeni a betegeket, akik már nem is betegek, hiszen megelőzésről van szó.
Nem elég a kerti munka
A szakember a végén mindenkit a mindennapos mozgásra ösztönzött. Ha lehetséges, akkor gyalog vagy biciklivel járjanak, leljék örömüket a mozgásban, találják meg azt a mozgásformát, amit szívesen végeznek. Hozzátette: a kerti fizikai aktivitásnál többre van szükség, komolyabb mozgásformákat kell végezni, ha egészségesen szeretnénk hosszú életet élni.
