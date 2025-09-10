Így hosszabbíthatja meg életét, és töltheti nagyobb egészségben az utolsó éveket

A fizioterápia világnapját a Gyógytornász Világszövetség megalakulása hívta életre, 1951. szeptember 8-án, és 1996 óta világnap. Idén a kecskeméti kórházban is többféle programmal készültek e jeles alkalomból. A Lift galériában a kiállítás egész hónapban megtekinthető.

A fizioterápia világnapja alkalmából Goldea Krisztina, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Fizio- és Mozgásterápiás Osztály vezető gyógytornásza mesélt munkájukról

Fotó: Bús Csaba

A kecskeméti kórház szinte minden osztályán jelen vannak

A beszélgetés elején Goldea Krisztina a világnaphoz kapcsolódó eseményekről szólt, majd áttért a munkájukra. Nagy osztály lévén, 54 fővel várják a betegeket. Gyógytornászok, fizioterápiás asszisztensek, gyógymasszőrök és diszpécserek alkotják a csapatot. Hétfőtől péntekig dolgoznak a rendelőintézet földszintjén, illetve a szemészet kivételével az összes fekvőbeteg osztályon.

A szakember hozzátette: nem feltétlenül csak a mozgásos problémákkal fordulnak hozzájuk, mint például egy bokatörés vagy combnyaktörés esetében, ahol nagyon hamar képbe kerülnek. Hasi műtéteknél, keringési problémáknál, daganatok utáni állapotoknál, a koraszülött osztálytól az intenzív osztályon keresztül jelen vannak, sőt még az élsportban is dolgoznak munkatársak.

A gyógytornász sokat segíthet

Goldea Krisztina megjegyezte: a mozgás nagyon fontos, akár fiataloknak, akár középkorosztálynak, akár időseknek. A mobiltelefonok elterjedésével különösen nagy szerepe lenne. A tartásjavítás is egy folyamatos munka lenne mindenkinek, főként az ülőmunkát végzőknek, valamint az iskolás korosztálynak.

A vezető gyógytornász elmondta: a civilizációs betegségek nagyobb részben megelőzhetők és kezelhetők mozgással. A szív- és érrendszeri betegségekkel az élen, ahol a mozgással a gyógytornász az érfal rugalmasságát tudja növelni, tudja az állóképességet fejleszteni. Az állóképesség azon múlik, hogy a légzés és a szív hogyan tud együtt dolgozni, azt tudják a szakemberek kondicionálni. A mozgással lehet hatni az artériákra, a vénákra, hiszen az ülő életmódnál a vénás pangás nagy problémát jelenthet.

Cukorbetegség, stressz, daganatos betegségek

Szintén civilizációs betegségek az emésztéssel kapcsolatosak. Nem feltétlenül csak az elhízás, hiszen a cukorbetegség, inzulinrezisztencia esetében is pozitívan hat a mozgás. Olyan folyamatok mennek végbe a szervezetben a mozgás által, miközben energiát termel a test, ami nagyon jótékony ezeknek a betegségeknek a kezelésében. Egyre több tanulmány foglalkozik a daganatos betegségek megelőzésében, illetve a műtét utáni vagy kezelés utáni mozgásterápiák hatékonyságával. A lelki betegségekre, a stresszre szintén jó hatással van a mozgás.