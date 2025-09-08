A gyógyítás egyik alappillére: látványos programokkal ünnepelték a fizioterápia világnapját Kecskeméten

A Fizioterápia Világnapján nemcsak szóban hangsúlyozták a mozgás fontosságát, a fizioterápiás kezelések óriási szerepét a gyógyításban, de gyakorlatban is mozogtak az ünneplők. A kecskeméti kórház kertjében közösen tornázott a dolgozók egy része.

A kecskeméti kórházban közös tornával is ünnepelték a Fizioterápia világnapját

Fotó: Bús Csaba

A kecskeméti kórházban is nő az igény a fizioterápiás kezelésekre

A kórház nagy aulájában tartották meg az ünnepséget, melyen a kórház vezetősége – Dr. Óváry Csaba főigazgató, Ralovich Csilla ápolási igazgató és dr. Lénárt Endre orvosigazgató – mellett a fizioterápiás munkatársak, többek között gyógytornászok, gyógymasszőrök, valamint társosztályok kollégái vettek részt.

Nagyné Szigeti Dóra kommunikációs osztály vezetője köszöntőjében felidézte a Fizioterápia világnap jelentőségét.

Napjainkban a modern életmód és az átlagéletkor növekedésének következményeként megnőtt a fizioterápiás kezelésekre szoruló betegek száma, és egyre nagyobb az igény a természetes gyógymódok alkalmazására is. A megelőzésben, gyógyításban és a rehabilitációban alkalmazott gyógyszeres, sebészeti, valamint pszichoterápia mellett egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a fizioterápia egyes ágai.

1951. szeptember 8-án alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége, melynek emléket állítva 1995 óta minden évben ezen a napon ünnepli a szakma a fizioterápia világnapját. Ezen a napon született Sir Thomas Arnold, a modern fizioterápia egyik úttörője.

A Fizioterápia Világnapja alkalmából a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága az idei évtől országos méretű rendezvény lebonyolítását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy a lakosság körében minél ismertebbé tegye hivatásukat és sokszínűségüket. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban a világnap alkalmából a Lift Galériában egy igazán különleges, egyedi tárlat is nyílt, mely a Fizio- és Mozgásterápiás Osztály mindennapjait mutatja be, de láthatók egyéni és csoportos relikviák, érmek, kupák, elismerések is. A Samu csontváz előtt pedig bárki készíthet magáról szelfi fotókat.

A fizioterápia a modern orvoslás egyik meghatározó pillére

Dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója köszöntőjében a kollégák munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet.