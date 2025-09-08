szeptember 8., hétfő

1 órája

A gyógyítás egyik alappillére: látványos programokkal ünnepelték a fizioterápia világnapját Kecskeméten

Címkék#baon videó#Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház#fizioterapeuta#Fizio-és Mozgásterápiás Osztály#fizioterápia világnap

A fizioterapeuták munkájában benne van a biztatás, a bátorítás, még a legnehezebb pillanatokban is. Szeptember 8. a Fizioterápia Világnapja. E jeles alkalmat hétfőn a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti kórházában is megünnepelték.

Sebestyén Hajnalka

A Fizioterápia Világnapján nemcsak szóban hangsúlyozták a mozgás fontosságát, a fizioterápiás kezelések óriási szerepét a gyógyításban, de gyakorlatban is mozogtak az ünneplők. A kecskeméti kórház kertjében közösen tornázott a dolgozók egy része. 

kecskeméti kórház, Fizioterápia világnapja,
A kecskeméti kórházban közös tornával is ünnepelték a Fizioterápia világnapját
Fotó: Bús Csaba

A kecskeméti kórházban is nő az igény a fizioterápiás kezelésekre

A kórház nagy aulájában tartották meg az ünnepséget, melyen a kórház vezetősége – Dr. Óváry Csaba főigazgató, Ralovich Csilla ápolási igazgató és dr. Lénárt Endre orvosigazgató – mellett a fizioterápiás munkatársak, többek között gyógytornászok, gyógymasszőrök, valamint társosztályok kollégái vettek részt. 

Nagyné Szigeti Dóra kommunikációs osztály vezetője köszöntőjében felidézte a Fizioterápia világnap jelentőségét. 

Napjainkban a modern életmód és az átlagéletkor növekedésének következményeként megnőtt a fizioterápiás kezelésekre szoruló betegek száma, és egyre nagyobb az igény a természetes gyógymódok alkalmazására is. A megelőzésben, gyógyításban és a rehabilitációban alkalmazott gyógyszeres, sebészeti, valamint pszichoterápia mellett egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a fizioterápia egyes ágai.

1951. szeptember 8-án alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége, melynek emléket állítva 1995 óta minden évben ezen a napon ünnepli a szakma a fizioterápia világnapját. Ezen a napon született Sir Thomas Arnold, a modern fizioterápia egyik úttörője.

A Fizioterápia Világnapja alkalmából a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága az idei évtől országos méretű rendezvény lebonyolítását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy a lakosság körében minél ismertebbé tegye hivatásukat és sokszínűségüket. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban a világnap alkalmából a Lift Galériában egy igazán különleges, egyedi tárlat is nyílt, mely a Fizio- és Mozgásterápiás Osztály mindennapjait mutatja be, de láthatók egyéni és csoportos relikviák, érmek, kupák, elismerések is. A Samu csontváz előtt pedig bárki készíthet magáról szelfi fotókat. 

A fizioterápia a modern orvoslás egyik meghatározó pillére

Dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója köszöntőjében a kollégák munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet. 

„Ez a nap egyszerre szakmai és közösségi ünnep, alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk a gyógytornászoknak és fizioterapeutáknak, akik nap mint nap bizonyítják: a gyógyítás nem csak gyógyszereken, műtéteken, hanem mozgáson, odafigyelésen és kitartó munkán is alapul.

A fizioterápia világnapját ünnepelték Kecskeméten

Fotók: Bús Csaba

Nemcsak kórházigazgatóként, hanem gyakorló neurológusként mondom: a fizioterápia a modern orvoslás egyik meghatározó pillére. Segít a betegeknek visszanyerni mozgásképességüket, támogatja a műtétek utáni felépülést, enyhíti a fájdalmat és javítja az életminőséget. Gondoljunk csak bele: minden sikeres műtét, minden szív- vagy ortopédiai beavatkozás után a teljes gyógyulás kulcsa a mozgásterápia. Ezért van az, hogy a fizioterápia jelen van a kórházunk szinte minden osztályán, a traumatológiától a kardiológián át a rehabilitációs egységekig.

Kollégáink munkája nem látványos, de annál nélkülözhetetlenebb. Ők azok, akik nap mint nap segítenek betegeinknek újra megtanulni járni, visszanyerni önállóságukat, vagy egyszerűen könnyebben élni a mindennapjaikat. Ez nemcsak szakmai tudást, hanem hatalmas türelmet, empátiát és emberséget kíván. A fizioterapeuták munkájában benne van a biztatás, a bátorítás, a mosoly és a kéz, amely megtartja a beteget a legnehezebb pillanatokban is” – hangsúlyozta a főigazgató.

Gyönyörű táncot adott elő a világbajnok táncospár

Dr. Boda Tamás, a Fizio- és Mozgásterápiás Osztály osztályvezető főorvosa köszöntőjében szakmai oldalról közelítette meg az ünnep fontosságát. A példák után összegezte: a feladat adott és komplex, szerencsére az osztálynak nagy tudású és széles szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársai vannak, akik örömmel állnak az aktívan gyógyulni vágyók rendelkezésére.

Végül a rendezvény házigazdája, Goldea Krisztina vezető gyógytornász szólt. Elmondta: a kiállítással saját szakterületük, osztályuk sokszínűségét szeretnék bemutatni, összefoglaló képet adva tudásukról, feladatköreikről, kompetenciáikról. 

A köszöntők után Király Amanda, a kórház fiatal gyógytornásza és Hegedűs Máté, a többszörös Európa- és Világbajnok táncospár adott elő egy nagyon látványos táncprodukciót.

 

