Küzd az ápolási szakma, de a nehézségekben látják a fejlődés lehetőségét is

A kecskeméti kórház idén több új szakemberrel bővült. Ralovich Csilla 2025. március 1-je óta a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház ápolási igazgatója. A szakma kihívásai mellett mesélt szakmai életútjáról, és a kecskeméti kórházban eltöltött első fél év tapasztalatairól.

A kecskeméti kórház új ápolási igazgatója, Ralovich Csilla a Rádió1 Gong Téma című műsorában összegezte az elmúlt fél évet

Fotó: Rádió 1 Gong

Intenzív osztályon kezdte szakmai pályáját

Ralovich Csilla ápolási igazgató a beszélgetés elején szakmai pályafutásának fontosabb állomásait elevenítette fel. 1992-ben kezdett az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben, ahol intenzív terápiás szakápolóként dolgozott. Az intenzív osztályon eltöltött 14 év kiemelkedően meghatározó volt számára, hiszen ápolóként egy intenzív osztályon megtapasztalhatta, hogy milyen egy szakmailag kiváló csapatban és emberileg támogató közegben dolgozni.

Neves intézményekben bővítette és kamatoztatta tudását

Később a szakmai tudását bővíthette, fejleszthette a Semmelweis Egyetem diplomás ápolói karán. Hosszú éveken keresztül, hogy frissen tartsa a tudását, illetve a jövő ápolóit nevelje, részt vett ápolóképzésben óraadó tanárként. 2006-tól vezetőként igyekezett kamatoztatni mindazt a tudást, amit ezekben az években megszerzett, és több vezetői, középvezetői pozíciót töltött be, így az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, illetve az Amerikai úti idegsebészeten.

2012-től az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetnek az ápolásigazgatói feladatait láthatta el, mindezt 2021-ig, ezt követően pedig a budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórház ápolási igazgatójaként dolgozott, ahol több mint 800 szakdolgozónak a munkájáért, támogatásáért felelt.

A kecskeméti kórházba tavasszal érkezett

Kecskemétre, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházba az új főigazgató, dr. Óváry Csaba felkérésére érkezett 2025 márciusában. Ennek kapcsán Ralovich Csilla hozzátette: nagyon megtisztelő feladat számára, hogy itt lehet Kecskeméten. A főigazgatóval és a kollegákkal közös céljuk, hogy tovább erősítsék az intézményben zajló betegellátás szakmai színvonalát és biztosítsák a kórház hatékony betegközpontú működését.