3 órája
Küzd az ápolási szakma, de a nehézségekben látják a fejlődés lehetőségét is
A legnagyobb kihívás ma az ápolói hivatásban az emberi erőforrás megtartása és megbecsülése. Az ápolási szakma erősebben, kitartóbban küzd, mint valaha. Többek között erről is szólt a kecskeméti kórház új ápolási igazgatója, Ralovich Csilla a Rádió1 Gong Téma című műsorában, az elmúlt fél évet értékelő beszélgetése során.
A kecskeméti kórház idén több új szakemberrel bővült. Ralovich Csilla 2025. március 1-je óta a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház ápolási igazgatója. A szakma kihívásai mellett mesélt szakmai életútjáról, és a kecskeméti kórházban eltöltött első fél év tapasztalatairól.
Intenzív osztályon kezdte szakmai pályáját
Ralovich Csilla ápolási igazgató a beszélgetés elején szakmai pályafutásának fontosabb állomásait elevenítette fel. 1992-ben kezdett az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben, ahol intenzív terápiás szakápolóként dolgozott. Az intenzív osztályon eltöltött 14 év kiemelkedően meghatározó volt számára, hiszen ápolóként egy intenzív osztályon megtapasztalhatta, hogy milyen egy szakmailag kiváló csapatban és emberileg támogató közegben dolgozni.
Neves intézményekben bővítette és kamatoztatta tudását
Később a szakmai tudását bővíthette, fejleszthette a Semmelweis Egyetem diplomás ápolói karán. Hosszú éveken keresztül, hogy frissen tartsa a tudását, illetve a jövő ápolóit nevelje, részt vett ápolóképzésben óraadó tanárként. 2006-tól vezetőként igyekezett kamatoztatni mindazt a tudást, amit ezekben az években megszerzett, és több vezetői, középvezetői pozíciót töltött be, így az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben, illetve az Amerikai úti idegsebészeten.
2012-től az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetnek az ápolásigazgatói feladatait láthatta el, mindezt 2021-ig, ezt követően pedig a budapesti Bajcsy-Zsilinszky kórház ápolási igazgatójaként dolgozott, ahol több mint 800 szakdolgozónak a munkájáért, támogatásáért felelt.
A kecskeméti kórházba tavasszal érkezett
Kecskemétre, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházba az új főigazgató, dr. Óváry Csaba felkérésére érkezett 2025 márciusában. Ennek kapcsán Ralovich Csilla hozzátette: nagyon megtisztelő feladat számára, hogy itt lehet Kecskeméten. A főigazgatóval és a kollegákkal közös céljuk, hogy tovább erősítsék az intézményben zajló betegellátás szakmai színvonalát és biztosítsák a kórház hatékony betegközpontú működését.
A beteg érdeke az első
Ralovich Csilla számára az ápolás nemcsak egy szakma, hanem egy nagyon mély emberi tevékenység, szolgálat, együttérzés és a gyógyulásba vetett hit megnyilvánulása. Minden döntése mögött az a meggyőződés áll, hogy a beteg érdeke az első. Az őt körülvevő ápolók lelkiismerete, szakszerű munkája a gyógyítás alapköve. Hisz abban, hogy az ápolás nem csupán szakma, hanem hivatástudat, ahol a tudás, az emberség és a felelősség egysége alkotja az egészet, ami folyamatosan kiegészül az együttérzéssel. Vezetőként nemcsak az irányítás a feladata, hanem szolgálni azokat, akik nap mint nap embertársaik testi-lelki jólétéért dolgoznak.
Jól érzi magát Kecskeméten
Kecskeméti kinevezése óta eltelt hat hónap. Elmondta: csak pozitív tapasztalatok szerzett az elmúlt fél év során. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház története és regionális szerepe egyszerre jelent felelősséget és megtiszteltetést. A kecskeméti kórház ápolói közössége több szempontból is példaértékű. Egymást támogató, összetartó csapat működik, ahol a szakmai tudás mellett az emberi kapcsolatok is kiemelkedő értéket jelentenek.
A kórház dolgozói nagyon kedvesen fogadták, támogató közegbe érkezett, és nagyon jól érzi magát. Emellett – a kórház érdekeit képviselve – az önkormányzat és a különböző cégek, szervezetek részéről is pozitív fogadtatásban részesült. A kórházban dolgozók nyitottak az újra és a változásokra. Támogatóak abban, hogy javítsák az ellátás színvonalát, és ami még fontosabb, mernek véleményt alkotni, kérdeznek, javasolnak.
Szeptember 19-én családi napot is tartanak a kollegák számára.
A nehézségek egyben lehetőségek is a fejlődésre
Ralovich Csilla elmondta: az ápolói szakma ma, 2025-ben komoly kihívásokkal néz szembe, amelyek egyszerre érintik a szakma emberi, szervezeti és társadalmi dimenzióit. Ezek a kihívások nemcsak nehézségek, hanem egyben lehetőségek is a fejlődésre, megújulásra. A legnagyobb kihívás ma az ápolói hivatásban az emberi erőforrás megtartása és megbecsülése. Küzdenek a munkaerőhiánnyal, a pályakezdők megtartásával és a kiégés veszélyeivel. Ugyanakkor egyre fontosabb a szakma társadalmi elismertségének erősítése is. A fizikai és mentális terhelés nagyon jelentős, így elengedhetetlen a támogató munkakörnyezet, a megfelelő továbbképzési lehetőségek és az elismerés biztosítása. Úgy véli, ma az ápolás szakma erősebben, kitartóbban küzd, mint valaha, de ehhez bátor vezetésre, megbecsülésre, szakmai támogatásra és egy összetartó közösségre van szükség. A kihívások nagyok, de az ápolók elkötelezettsége és embersége még nagyobb. Ez nagyon-nagyon igaz a kecskeméti kórház dolgozóinak közösségére is.
Érkeznek az új kollegák
Az ápolás fejlesztése napjainkban stratégiai fontosságú az egészségügyi ellátórendszer számára. A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban is több szinten történnek előremutató lépések. Ezek célja az ápolók szakmai, fizikai és mentális támogatása, mely komplexen a betegellátás minőségének javulását, a pálya vonzóbbá tételét is eredményezi. Létrehoztak egy ápolásszakmai koordinációs csoportot, ahol különböző területen, különböző szaktudással rendelkező kollégák segítik a napi operatív feladatoknak a teljesülését. Hozzátette: az ápolásfejlesztési csoport már korábban megalakult, mindezt felfrissítették, tovább fejlesztették. A mentorprogram támogatja a pályakezdőket. Ennek eredménye, hogy nagyon sok fiatal pályakezdő lép be szeptemberben a kórházba, ami nagy öröm számára. A szakmai képzéseket folyamatosan bővítik, kiemelkedően magas színvonalú skill labor segíti a modern gyakorlati képzéseket.
