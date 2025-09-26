Szívszorító üzeneteket fogalmaztak meg a kecskeméti idősek a mai fiataloknak – fotók, videó

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány és a Cédrusnet Kecskemét Program kreatív akciójának több célja is volt. Egyrészt a kecskeméti idősek vidám perceket tölthettek el a fiatalok körében, másrészt a diákok fontos üzeneteket vihettek haza magukkal.

A kecskeméti idősek fontos üzenetekkel látták el a fiatalokat

Fotó: Vizi Zalán

A látogatás során ugyanis az volt a feladata a Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum diákjainak, hogy kérdezzék meg az időseket arról, hogy mit üzennének múltbeli önmaguknak. Ezeket az üzeneteket a fiatalok egy nagy táblára felírták, majd elgondolkodhattak ezeken a jelmondatokon.

A kecskeméti idősek és a technikum diákjainak közös programjából kiállítás is készült

A táblára írt üzenetekkel a fiatalok és az idősek közös fotót is készítettek, és ezekből a képekből kiállítást is rendezett a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány. Az Üzenj a múltbeli énednek! című kiállítást először a Neumann János Egyetemen mutatták be a szerdai aktív idősödéssel foglalkozó szakmai konferencián. Mint azt megtudtuk, a tervek szerint a képekből vándorkiállítás készül, így rövidesen Kecskemét több pontján is találkozhatunk a nyugdíjasok élettapasztalatait összegző üzenetekkel.