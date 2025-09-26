szeptember 26., péntek

Kiállítás

2 órája

Szívszorító üzeneteket fogalmaztak meg a kecskeméti idősek a mai fiataloknak – fotók, videó

Egészen innovatív programmal rukkolt elő a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány. Egy iskolai foglalkozás keretein belül összehozták a generációkat: diákok látogatták meg a kecskeméti időseket a Margaréta Otthonban, hogy beszélgessenek velük és fontos élettapasztalatokkal gazdagodjanak.

Vizi Zalán

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány és a Cédrusnet Kecskemét Program kreatív akciójának több célja is volt. Egyrészt a kecskeméti idősek vidám perceket tölthettek el a fiatalok körében, másrészt a diákok fontos üzeneteket vihettek haza magukkal.

Fontos üzenetek a kecskeméti idősektől
A kecskeméti idősek fontos üzenetekkel látták el a fiatalokat
Fotó: Vizi Zalán

A látogatás során ugyanis az volt a feladata a Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum diákjainak, hogy kérdezzék meg az időseket arról, hogy mit üzennének múltbeli önmaguknak. Ezeket az üzeneteket a fiatalok egy nagy táblára felírták, majd elgondolkodhattak ezeken a jelmondatokon.

A kecskeméti idősek és a technikum diákjainak közös programjából kiállítás is készült

A táblára írt üzenetekkel a fiatalok és az idősek közös fotót is készítettek, és ezekből a képekből kiállítást is rendezett a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány. Az Üzenj a múltbeli énednek! című kiállítást először a Neumann János Egyetemen mutatták be a szerdai aktív idősödéssel foglalkozó szakmai konferencián. Mint azt megtudtuk, a tervek szerint a képekből vándorkiállítás készül, így rövidesen Kecskemét több pontján is találkozhatunk a nyugdíjasok élettapasztalatait összegző üzenetekkel.

A diákok fontos üzeneteket vihettek haza magukkal

Fotók: Vizi Zalán

Főbb üzenetek: Tanulj, merj bátrabb lenni, kövesd az álmaid!

Az egyetemen volt alkalmunk megtekinteni a kiállítás egy részét. A Margaréta Otthon idősei a következő főbb üzeneteket fogalmazták meg múltbeli önmaguknak, ezáltal a mai fiatalságnak:

  • „Legyél türelmes, mert biztosan eljön az idő, amikor megtalálod a helyed az életben!”
  • „Még fiatalon bátran tanuld, válaszd azt a szakmát, amit szeretnél. Utazz sokat!”
  • „Légy hűséges a Szeretteidhez!”
  • „A nehézségek ellenére is kövesd az álmaid! Semmi ne térítsen el!”
  • „Gondold végig, mielőtt cselekednél, különösen, ha haragszol valakire!”
  • „Lásd meg a célod, amit az élet ad, és az akadályok ellenére se add fel, nem fogod megbánni!”
  • „Merj tovább tanulni és éld az életed úgy, hogy visszatekinteni is jó legyen rá!”
  • „Tegyél a boldogabb életért, szánj időt a tanulásra és a vágyott munka megtalálására!”
  • „Ne sajnáld az időt a családodtól, főleg a gyermekeidtől! Nyugodtan tölts velük elég időt!”
  • „Soha ne add fel a tanulást és mindig vigyázz az egészségedre!”
  • „Tervezd meg, mit hogyan csinálsz! Merj jó példával kitűnni a többiek közül! Erőfeszítéseid megtérülnek!”
  • „Válassz olyan hivatást, amiben segíthetsz másoknak és éld meg a művészetet, kultúrát! Rajzolj, ha rajzolni akarsz!”
  • „Tanulj meg bízni a sorsban és a szerencse veled lesz!”
  • „Mindig válaszd azt, amit igazán szeretnél csinálni, még a munkában is!”
  • „Hagyj időt magadnak a döntésekre és merj nemet mondani, ha úgy látod jónak!”

