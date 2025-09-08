Ezek a friss kecskeméti anyakönyvi hírek.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Születtek: Szép Boróka édesanyja neve: Bodonhelyi Anna Kecskemét), Horváth Róbert (Ipacs Erika Fülöpháza), Varga Boróka (Kozák Margit Kecskemét), Besze László (Iványi Erika Borbála Petőfiszállás), Dömötör Olívia (Csík Bernadett Bugac), Nagy Bence József (Szórát Bettina Tiszakécske), Rácz Karina Viktória (Gyuris Viktória Kecskemét), Farkas Olivér (Csepela Snezana Ágasegyháza), Trungel Gábor (Nagy Klaudia Ilona Kiskunfélegyháza).

Házasságot kötöttek: dr. Baranyai Zsolt Kristóf és dr. Rigó Szilvia, Deák László és Orbán Krisztina, Gyömrei János Norbert és Hikli Alexandra, Nagy Ádám Ernő és Pásztor Ida, dr. Kelemen Nándor Richárd és Dr. Tigyi Dóra, Polyák Patrik és Baracsi Fanni, Bartl Levente és Gráczia Rebeka Kitti, Nagy Gergő és Csizmadia Renáta, Pintér Csaba és Paróczi Tímea, Molnár Károly Dominik és Francia-Kis Georgina.

Meghaltak: Nemes Sándor Bálint (1949. Kecskemét), Farkas István (1949. Alsódabas), Nagy Józsefné Kovács Ilona (1942. Kecskemét), Magyar Tibor (1943. Kecskemét), Virág Istvánné Bognár Lenke (1948. Kecskemét), Gazsó Istvánné Nagy Katalin (1928. Szabadszállás), Kozma Lászlóné Barta Irén Julianna (1942. Izsák).