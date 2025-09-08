szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Anyakönyv

1 órája

Kecskeméti anyakönyvi hírek

Címkék#anyakönyv#anyakönyvek#ANYAKÖNYVI HÍREK

Ezen a héten is mutatjuk, kik születtek és kik hunytak el. Íme a kecskeméti anyakönyvi hírek.

Maksa Balázs

Ezek a friss kecskeméti anyakönyvi hírek.

kecskeméti anyakönyvi hírek
Ezek a friss kecskeméti anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Születtek: Szép Boróka édesanyja neve: Bodonhelyi Anna Kecskemét), Horváth Róbert (Ipacs Erika Fülöpháza), Varga Boróka (Kozák Margit Kecskemét), Besze László (Iványi Erika Borbála Petőfiszállás), Dömötör Olívia (Csík Bernadett Bugac), Nagy Bence József (Szórát Bettina Tiszakécske), Rácz Karina Viktória (Gyuris Viktória Kecskemét), Farkas Olivér (Csepela Snezana Ágasegyháza), Trungel Gábor (Nagy Klaudia Ilona Kiskunfélegyháza).

Házasságot kötöttek: dr. Baranyai Zsolt Kristóf és dr. Rigó Szilvia, Deák László és Orbán Krisztina, Gyömrei János Norbert és Hikli Alexandra, Nagy Ádám Ernő és Pásztor Ida, dr. Kelemen Nándor Richárd és Dr. Tigyi Dóra, Polyák Patrik és Baracsi Fanni, Bartl Levente és Gráczia Rebeka Kitti, Nagy Gergő és Csizmadia Renáta, Pintér Csaba és Paróczi Tímea, Molnár Károly Dominik és Francia-Kis Georgina.

Meghaltak: Nemes Sándor Bálint (1949. Kecskemét), Farkas István (1949. Alsódabas), Nagy Józsefné Kovács Ilona (1942. Kecskemét), Magyar Tibor (1943. Kecskemét), Virág Istvánné Bognár Lenke (1948. Kecskemét), Gazsó Istvánné Nagy Katalin (1928. Szabadszállás), Kozma Lászlóné Barta Irén Julianna (1942. Izsák).

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu