Kecskeméti anyakönyvi hírek
Születtek: Scridon Levente (édesanyja neve: Gattyán Kinga Dabas), Szabó Léna (Herczeg Barbara Kiskunfélegyháza), Pataki Hunor (Kiss Cintia Cegléd), Varga Zente (Csonka Brigitta Kecskemét), Szabó Ágoston (Mácsai Alexandra Kecskemét), Major Amanda (Nagy Bernadett Öcsöd), Major Beniel (Vlasics Andrea Kiskőrös), Burai-Nagy Dániel (Nagy Bettina Márta Tiszakécske), Soós Bertalan (Martus Nikoletta Kiskunfélegyháza), Török-Véninger Roland (Véninger Barbara Kiskunfélegyháza), Kovács Szebasztián (Horváth Emese Ladánybene), Győri Abigél (Somogyi Rebeka Kecskemét), Berki Lara (Kürti Cintia Nagykőrös), Polányi Balázs (Mózes Beáta Kecskemét), Kocsi Fanni (Gilszki Anita Zagyvarékas), Bitó Vencel (Bali Emese Nyárlőrinc), Hegedűs Bence (Vajda Nikolett Kecskemét), Bán Léda (Kasztel Györgyi Kecskemét), Farkas Miron (Csányi Brigitta Városföld), Hingyi Elina (Lichtenberger Adél Kunszentmiklós), Kiss Anna Elena (Vida Tünde Nagykőrös), Marton Benjámin (Polyák Márta Helvécia), Szatmári-Kis Zoé (Kis Mónika Nagykőrös), Kurgyis Noel (Hajagos Enikő Nagykőrös), Kovács Anna (Zsámboki Nikolett Kecskemét), Schrauf Anasztázia (Mecséry Szonja Napsugár Kecskemét), Rózsa Kornél Marcell (Szemerédi Georgina Alexandra Kecskemét), Mihalovics Laura (Kovács Anikó Kecskemét), Bodrics Emília Klaudia (Csorba Éva Kecskemét), Sándor Olivér (Lugasi Szilvia Solt), Kovács Zétény (Gubicza Brigitta Kecskemét), Gubcsi Merse Ádám (Hegedűs Nikolett Kiskunfélegyháza), Tóth Nolen (Fábián Réka Roberta Kiskunfélegyháza), Kulcsár-Horváth Tatjána (Dongó Ilona Kiskunfélegyháza), Bartuszek Blanka (Gombár Judit Dabas), Keserű Melinda (Csaba Melinda Kecskemét), Csizi Abigél (Szentgyörgyi Ivett Kunpeszér), Szegedi Adél (Orosz Éva Kecskemét), Rupa Edvárd (Kalányos Dália Titanilla Dunaszentbenedek), Kovács Milán (Ujvári Mónika Kecskemét), Varga Szilárd (Stadler Beáta Fülöpszállás), Huszka Örs Levente (Tánczos Zsófia Kecskemét), Balla Benedek (Berecz Anna Tiszakécske), Menyhért Nazira Tamara (Menyhért Dzsenifer Piroska Kiskunfélegyháza), Palásti Villő (Rátkai Orsolya Kiskunfélegyháza), Kis Lora (Farkas Vivien Kecskemét), Réczi Imre (Dunai Ágnes Kunszállás), Farkas Hunor (Halasi Fanni Helvécia), Kis Tamás (Deák Virág Lili Táborfalva), Nagy Emma Zamira (Kiss Alexandra Csemő), Sipos Petra (Récze Edina Kecskemét), Zoboki Zora (Nagy Bernadett Nagykőrös), Kordás Villő (Házverő-Szabó Blanka Kecskemét).
Házasságot kötöttek: Kiss Bence és Kozsdi Anna, Nagy Bence és Tóth Kitti Erika, Csóka Csongor és Füvesi Szilvia, Lukács Richárd Mihály és Várszegi Döniz, Kovács Imre és Szikora Katalin, Sándor Gábor és Dr. Magyar Ilona Enikő.
Meghaltak: Pogány Károly Balázsné Pápai Etelka Klára (1938.) Kecskemét, Nagy Bertalanné Lantos Margit Mária (1961.) Cegléd, Kálmán Róbert Attiláné Kelemen Andrea Terézia (1971.) Kiskunfélegyháza, Kiss József György (1945.) Kecskemét, Marton Sándor Józsefné Nagy Julianna Ilona (1940.) Kecskemét, Kovács Ernő Ferencné Dobák Klára (1937.) Kiskunfélegyháza, Kis Sándorné Szabó Matild (1935.) Szank, Molnár László Sándor (1952.) Budapest 08., Fröschl Péter (1967.) Székesfehérvár, Szommer László Tibor (1962.) Kecskemét, Dragos János (1957.) Kecskemét, Kovács László Györgyné Mórocz Ilona (1930.) Kecskemét, Paróczai Ilona (1973.) Kiskunfélegyháza, Szabó János (1968. Kecskemét, Csernák János (1957.) Kecskemét, Molnár Sándor József (1949.) Kecskemét, Kovács Pálné Konfár Ilona (1930.) Jakabszállás, Eszes Józsefné Kneitner Ilona (1933.) Ráckeve, Harasztovich Ödön Lászlóné Polyák Klára (1944.) Jakabszállás, Vincze Mihály Balázs (1940.) Kecskemét, Bús Lajos (1957.) Orgovány, Cserna Sándor (1966.) Szabadszállás, Molnár Istvánné Pál Eszter (1935.) Fülöpszállás.
