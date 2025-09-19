Ezek a 36. és 37. heti kecskeméti anyakönyvi hírek.

Születtek: Gróf Máté (édesanyja neve: Szabó Marianna) Kiskunfélegyháza, Hódi Kornél (Szekér Melinda) Páhi, Dézsi Nina (Szekeres Nikolett) Lajosmizse, Gulyás Szofia Alíz (Gulyás Emma) Cegléd, Rácz Brendon Dion (Gulyás Regina) Kiskunfélegyháza, Tordat Natália Zejnep (Vas Nikolett) Lajosmizse, Lapéta Amarilla (Vezsenyi Beáta) Kecskemét, Kőrösi Nándor Olivér (Rácskai Anita) Kocsér, Filus Nara (Rádi Ramóna) Kiskunfélegyháza, Fekete Viktória Csenge (Petrányi Brigitta) Ágasegyháza, Kürti József (Ráduly Réka) Szentkirály, Obornyák Médea (Malata Szabina Klaudia) Ladánybene, Vargha Jázmin (Fekete Gréta) Lakitelek, Sánta Szabolcs (Tánczos Dorina) Tiszakécske, Bali Ágoston (Molnár Luca) Kecskemét, Kulcsár Léna Jamina (Antal Ibolya) Kecskemét, Torgyik Dominik (Györgye Jázmin) Szabadszállás, Bedőcs Dominik (Buknicz Zsuzsanna) Kecskemét, Bodonyi-Varga Balázs (Fabinyi Katalin Margit) Kerekegyháza, Fekete Balázs (Farkas Lúcia) Kecskemét, Nagy-Pál Kincső (Váczi Zsanett) Jakabszállás, Németh Alíz Hédi (Molnár Gabriella) Nyárlőrinc, Bokor Max Imre (Lovász Viktória) Szabadszállás, Glied Nara (Dakó Hanna Boglárka) Kecskemét, Gurgel Dolen Szilveszter (Gurgel Brigitta) Szabadszállás, Tormási Emili (Keresztes Noémi) Kecskemét, Kiss Milos (Ács Dóra ) Kecskemét, Horváth Dorka (Vigh Szilvia) Kecskemét, Németh Emília (Csomán Amanda ) Cserkeszőlő, Pusztaszeri Nikolasz László (Bogdán Vanda Inez) Lajosmizse, Nagy Olivér (Szalai Nikolett) Kecskemét, Holtság Barnabás (Huszka Barbara) Kecskemét, Bartos Miléna Anna (Nagy-György Annabella ) Kiskunfélegyháza, Tóth Nolen (Csuka Anikó Barbara ) Jászszentlászló, Balla Szonja Bianka (Csemer Tamara Edit ) Kunszentmárton, Barta Zora (Átrok Kitti) Orgovány, Muhari Hős Noel (Muhari Nóra ) Nagykőrös, Molnár Emilia (Farkas Gabriella) Kecskemét.

Házasságot kötöttek: Vadicska Tamás és Fekete Vivien, Hornyák Ákos és Borsányi Boglárka, Ábel Péter és Kotroczó Anna, Pusztai Krisztián György és Kőrös Szabina Anita, Krix Zoltán és Vakulya Ágnes, Földi Tamás és Bögös Enikő, Udvari Tibor és Nagypál Petra, Prikkel Levente és Oláh Szabina, Szabó Imre és Mészáros Fanni, Csővári Péter és Kátai Gabriella Diána, Lantos Gábor és Bartik Fanni, Tóth Attila és Czakó Kata, Rádi János és Szakolczai Kitti, Ecsedi István Máté és Kovács Anna, Finta Zsolt Bálint és Ugrina Regina, Kalmár Ádám és Halász Viktória.