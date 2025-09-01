15 perce
Kecskeméti anyakönyvi hírek
Cikkünkből megtudhatja, kik mondták ki a boldogító igen, kik születtek és hunytak el. Megérkezek a 34. heti kecskeméti anyakönyvi hírek.
Mutatjuk a 34. heti kecskeméti anyakönyvi híreket.
Kecskeméti anyakönyvi hírek
Születtek: Lévai Lizett (édesanyja neve: Balázs Vivien) Izsák, Oltay Szófia (Kalocsa Orsolya) Kecskemét, Szél-Tóth Nóra Abigél (Barabás Dana Corina) Fülöpszállás, Csendom Botond (Gajdácsi Emőke) Fülöpszállás, Oláh Ákos (Oláh Erzsébet) Jásztelek, Katona Anna (Kovács Mariann) Kecskemét, Barankai Bella Rózi (Nagypál Csenge) Tiszakécske, Szép Boróka (Bodonhelyi Anna) Kecskemét, Petró Levente (Lovász Ágnes) Kerekegyháza, Gyulai Luca Kármen (Stepper Barbara) Kecskemét, Holló Martin (Mészáros Aranka) Kecskemét, Feldman Nimród (Ujszászi Ágnes) Kecskemét.
Házasságot kötöttek: Tóth Sándor és Kállai Zsuzsanna Amanda, Tóth Dávid és Balla Ibolya, Kozma Dániel Gergő és Szabó Brigitta, Vujovits András és Gertsner Katalin, Faragó Dániel és Lukács Laura.
Meghaltak: Kádár Imre (1954.) Kiskunfélegyháza, Sohajda Elek (1935.) Kecskemét, Horváth Zoltán (1959.) Kecskemét, Csordás Zoltán (1967.) Kecskemét, Nagy Imre Mihály (1945.) Kecskemét, Heródek Mihályné Koczka Katalin (1937.) Jakabszállás, Agócs Istvánné Gárdony Julianna (1950.) Kecskemét, Korsós István László (1943.) Baja, Dézsi Imre (1950.) Szabadszállás, Kókai Béla (1958.) Nyárlőrinc, Kozma Imréné Szabó Zsuzsanna (1942.) Újvidék (Novi Sad, Jugoszlávia), Varga Sándor (1934.) Kecskemét, Kozma István (1951.) Fülöpszállás, Botka Balázs (1960.) Miskolc I., Reketyeiné Rupa Aranka Rupa Aranka (1963.) Tass, Kovács László (1955.) Kecskemét, Hupka Nándor Tibor (1958.) Nagykőrös.