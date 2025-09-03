„Szívmelengető érzés” – rangos állami díjat kapott a Kecskemét Táncegyüttes vezetője

Lukács László a Rádió 1 Gong Téma műsorában a díj kapcsán mesélt saját életéről, szakmai pályafutásáról, és a Kecskemét Táncegyüttesben folyó szakmai munkáról.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Lukács László, néptáncpedagógus, koreográfus, a Kecskemét Táncegyüttes művészeti vezetője

Forrás: Rádió 1 Gong

Óriási elismerése a szakmai munkájának

Lukács László elárulta: nagyon szívmelengető érzés volt számára a rangos országos kitüntetés, a Magyar Arany Érdemkereszt adományozása, eddigi szakmai munkája elismeréseként.

A kitüntetésre a Magyar Néptánc Népművészeti Mozgalom csúcsintézménye, a Hagyományok Háza Művészeti főigazgató-helyettese, művészeti vezetője terjesztette fel.

Hozzátette: a díj egy csapatmunka eredménye. Sokat köszönhet feleségének, Lukácsné Haránt Eszternek, akivel az évek alatt rengeteg szakmai dolgot együtt vitték véghez. De az elismerésben benne vannak a tanítványok, táncosok is, akikkel valaha együtt dolgozott, vagy éppen most dolgozik, így a Kecskemét Táncegyüttes mellett az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület tagjai.

Édesanyja indította el a néptánc útján

Lukács László mesélt a néptánc szeretetéről is. Dunaújvárosan született, ott élt tíz éves koráig. Édesanyja családja révén kötődtek Kecskeméthez. Azóta is itt él, lokálpatriótaként Kecskemét hírnevét viszi, élteti, szolgálja. Tíz évesen kezdett el néptáncolni, édesanyja unszolására, aki elvitte a táncpróbára. Nagyon sokat nézte ámulattal a tévében gyerekként a néptáncot, ezért szerette volna édesanyja, ha ő is táncol.

Tele volt célokkal, melyeket sikeresen el is ért

Lukács Lászlót magával ragadta a tánc, ez egész műfaj. Egyre komolyabban és komolyabban művelte. Célokat tűzött ki maga elé. A Magyar Állami Népi Együttes táncosa szeretett volna lenni. Sikerült 2000-ben.

Gyermekként arról is ábrándozott, hogy a Kecskeméti Táncegyüttes művészeti vezetője lesz. Ez az álma 2004-ben teljesült. Közben sokfelé tanított a Kárpát-medencében, de kilenc hónapot Torontóban is eltöltött, az ott élő magyarokat tanította.

Feleségét is a tánc által ismerte meg. Gyermekeik szintén táncolnak, mindig utaztak velük a fellépésekre, így mondhatni belenőttek a néptánc és a néphagyományok világába. A nagyobbik a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatója szeptembertől, a kisebbik pedig a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Szakgimnázium táncművészeti szakára nyert felvételt.