Hadgyakorlat

4 órája

Katonai robotkutya vitte a showt a kecskeméti főtéren – videóval

Címkék#baon videó#ADHU 25#harcászati eszköz#robotkutya

Harckocsikkal és érdekes katonai eszközökkel települt ki kedden délután a kecskeméti főtérre a Magyar Honvédség. A harcászati eszközök közül a fókuszba egy katonai robotkutya került, amely éles helyzetben felderít, békeidőben pacsit ad.

Vizi Zalán

Ahogyan arról már beszámoltunk, jelenleg zajlik a rendszerváltás óta megvalósuló legnagyobb katonai hadgyakorlat hazánkban. Az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) keretein belül bemutatót tartottak a kecskeméti főtéren, ahol egy katonai robotkutya is megmutatta képességeit.

Katonai robotkutya vitte a showt a kecskeméti főtéren
Fotó: Vizi Zalán

Kecskeméti katonák települtek Pápára, győri katonák érkeztek Kecskemétre

A NATO keretek között megvalósuló ADHU 25 országvédelmi gyakorlat célja, hogy bizonyítsa, az alakulatok nem kötődnek kizárólag saját környezetükhöz, hanem képesek más helyőrségből is maradéktalanul ellátni feladataikat.

A gyakorlat keretein belül a katonai állományok nem mindennapi feladatokat hajtanak végre – ilyen volt a dunai átkelés vagy több ejtőernyős ugratás –, valamint más bázisra települnek át ideiglenesen. A kecskeméti repülőtérről így több repülő, vadászgépek, technikai eszközök és közel 300 katona Pápára települt, míg Kecskemétre Győrből érkezett állomány.

Bemutatkozott a katonai robotkutya

Az ADHU 25 program kedden érdekes bemutatóval folytatódott. A Kecskeméten állomásozó győri katonák, valamint helyi honvédek közösen vonultak fel a hírös városi főtéren, hogy harcászati eszközöket mutassanak be az érdeklődőknek.

Több harckocsi is leparkolt a Városháza melletti parkolóba, ahol repülőszimulátort is kipróbálhattak a bátor jelentkezők, de a showműsor egyértelműen egy katonai robotkutyához kötődött.

Mint azt a helyszínen megtudtuk, a robotkutya kifejezés csak csúfolása az érdekes eszköznek, amelynek hivatalos neve: földi drónegység. Ezt az eszközt

  • mentésre,
  • felderítésre
  • és kutatásra használja a Magyar Honvédség.

Ez a robot olyan helyekre képes bemenni, ahová embert vagy kutyát nem szeretnének beküldeni. A robotkutya képes kúszni, és az úgynevezett Lidar-rendszerével 360 fokban feltérképezni a környezetét. Ezáltal 3D-s képet alkot magának, illetve az őt vezérlő katonáknak. Ha pedig nincs vészhelyzet, olyan feladatokra is alkalmas, mint amire egy hétköznapi – de jól nevelt – kutya: képes felugrani, leülni és pacsit adni.  

