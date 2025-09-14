Autósok figyelem! Katonai konvojok lepik el az utakat

A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárának technikai eszközeit légi és közúti úton csoportosítják át 2025. szeptember 15-én, hétfőn, az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében. Az átcsoportosítás Kecskemét és az MH 47. Pápa Bázisrepülőtér között zajlik, miközben napközben katonai konvojok közlekednek Győr és Kecskemét között is.

Katonai konvojok lepik el hétfőn az utakat Kecskemét és Győr között

Fotó: Honvédelem.hu / Illusztráció

Kérik, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

A merevszárnyú légi járművek áttelepülése miatt intenzív hanghatására kell számítani a pápai MH 47. Bázisrepülőtér környékén.