1 órája
Autósok figyelem! Katonai konvojok lepik el az utakat
A levegőben és a földön is gyakorlatot tart a Magyar Honvédség, ezért megnövekedett közúti forgalomra, zaj- és hanghatásra kell számítani hétfőn.
A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárának technikai eszközeit légi és közúti úton csoportosítják át 2025. szeptember 15-én, hétfőn, az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében. Az átcsoportosítás Kecskemét és az MH 47. Pápa Bázisrepülőtér között zajlik, miközben napközben katonai konvojok közlekednek Győr és Kecskemét között is.
Kérik, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.
A merevszárnyú légi járművek áttelepülése miatt intenzív hanghatására kell számítani a pápai MH 47. Bázisrepülőtér környékén.
Minden eddiginél nagyobb siker, több ezren ünnepeltek a Pataji Őszön – fotók