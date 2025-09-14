szeptember 14., vasárnap

Közlekedés

1 órája

Autósok figyelem! Katonai konvojok lepik el az utakat

Címkék#MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101 Repülődandár#gyakorlat#közlekedés#katonai konvoj

A levegőben és a földön is gyakorlatot tart a Magyar Honvédség, ezért megnövekedett közúti forgalomra, zaj- és hanghatásra kell számítani hétfőn.

Várkonyi Rozália

A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárának technikai eszközeit légi és közúti úton csoportosítják át 2025. szeptember 15-én, hétfőn, az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében. Az átcsoportosítás Kecskemét és az MH 47. Pápa Bázisrepülőtér között zajlik, miközben napközben katonai konvojok közlekednek Győr és Kecskemét között is.

katonai konvoj közlekedik az úton
Katonai konvojok lepik el hétfőn az utakat Kecskemét és Győr között
Fotó: Honvédelem.hu / Illusztráció

Kérik, hogy a katonai járművek, konvojok közelében fokozott óvatossággal közlekedjenek, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásuk módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól. A katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

A merevszárnyú légi járművek áttelepülése miatt intenzív hanghatására kell számítani a pápai MH 47. Bázisrepülőtér környékén.

 

 

 

