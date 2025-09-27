szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Hatalmas katonai konvojra figyelmezteti az autósokat a Honvédség – mutatjuk az útvonalat

Címkék#magyar honvédség#útvonal#katonai konvoj

A Magyar Honvédség katonai járművek vonulására figyelmeztet. A konvojok hossza és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, így fokozott óvatosságra intik az autósokat.

Kovács Alexandra

A Magyar Honvédség Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlata keretében szeptember 28-án katonai járművek és konvojok haladnak majd Kecskemét és Győr között. A tervezett időszak 8 és 14 óra között várható, az útvonal a következő: Kecskemét – 445. számú út – M5 – M0 – M1 – M19 – Győr (laktanya).

fokozott óvatosságra intik az autósokat
A konvojok hossza és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, így fokozott óvatosságra intik az autósokat
Fotó: Honvédelem.hu / Illusztráció

Mire kell figyelni a közlekedőknek?

A katonai konvojok hossza és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Honvédség fokozott óvatosságra kéri az autósokat. A konvojok közelében való közlekedés során biztonságos távolságot kell tartani.

A Honvédség üzenete a lakosságnak

A Magyar Honvédség biztosítja, hogy a gyakorlat során a jogszabályokat betartva minimalizálják a lakosság nyugalmának zavarását. A katonai szervezet köszöni az állampolgárok türelmét és megértését, és mindenkit arra kér, hogy a konvojok közelében legyenek óvatosak.

A katonai járművek átcsoportosítása fontos része az országvédelmi gyakorlatnak, amely a Magyar Honvédség felkészültségét erősíti, és hozzájárul a biztonság növeléséhez.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu