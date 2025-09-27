Hatalmas katonai konvojra figyelmezteti az autósokat a Honvédség – mutatjuk az útvonalat

A Magyar Honvédség Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlata keretében szeptember 28-án katonai járművek és konvojok haladnak majd Kecskemét és Győr között. A tervezett időszak 8 és 14 óra között várható, az útvonal a következő: Kecskemét – 445. számú út – M5 – M0 – M1 – M19 – Győr (laktanya).

A konvojok hossza és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, így fokozott óvatosságra intik az autósokat

Fotó: Honvédelem.hu / Illusztráció

Mire kell figyelni a közlekedőknek?

A katonai konvojok hossza és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Honvédség fokozott óvatosságra kéri az autósokat. A konvojok közelében való közlekedés során biztonságos távolságot kell tartani.

A Honvédség üzenete a lakosságnak

A Magyar Honvédség biztosítja, hogy a gyakorlat során a jogszabályokat betartva minimalizálják a lakosság nyugalmának zavarását. A katonai szervezet köszöni az állampolgárok türelmét és megértését, és mindenkit arra kér, hogy a konvojok közelében legyenek óvatosak.

A katonai járművek átcsoportosítása fontos része az országvédelmi gyakorlatnak, amely a Magyar Honvédség felkészültségét erősíti, és hozzájárul a biztonság növeléséhez.